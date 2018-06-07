Массимо Баттара: «Вратари «Зенита» готовы играть в английской Премьер-лиге»

Массимо Баттары, как и Роберто Манчини, уже нет в «Зените». Но целый год он был тренером вратарей питерской команды и перед отъездом из России рассказал еженедельнику «Футбол» столько познавательного, что порой его речь походила на лекцию. Специалист поведал, что привело к появлению в Италии десятков выдающихся вратарей, что объединяет всех сильных голкиперов и почему работа в «Зените» для тренера лучше, чем в «Манчестер Сити».

Пальюка, Баллотта, школа

— Вы повесили перчатки на гвоздь в 33 года. Это даже по меркам 1990-х годов кажется рановато.

— Почти вся моя карьера прошла в Серии В. А к завершению меня подтолкнул экономический кризис, который пришел в итальянский футбол ближе к концу 1990-х. Многие клубы урезали расходы – вынуждены были или разрывать контракты с игроками, или отказываться от их продления. Так случилось и со мной в «Сассуоло», моей последней команде. Но та ситуация совпала с моим желанием вернуться домой. Я ведь родом из Модены, а за те годы, пока играл в футбол, поколесил по разным регионам Италии. На тот момент мне хотелось чаще бывать в родных местах. Еще один фактор – профессиональный. За время выступлений я накопил богатый опыт и уже испытывал потребность его передавать, чувствовал, что готов работать в футболе в новом качестве.

— Кто был сильнейшим вратарем Италии из вашего поколения?

— Не решусь на однозначный выбор. Дело в том, что на мои игровые годы пришелся подъем уровня вратарей в Италии, в 1980-е и 1990-е сильных по международным меркам голкиперов в нашей стране появилось очень много. Хотя подъем начался еще в 1970-е.

— С чем он был связан?

— Италия стала первой страной, где появились тренеры вратарей. Другие к этому пришли позже. А в Италии еще в начале 1970-х открылась вратарская школа. Одним из ее создателей стал мой отец, Пьетро. Он тоже был вратарем, последние сезоны отыграл в «Болонье». А когда закончил, стал развивать узкое направление в тренировочном процессе – специальную работу с голкиперами. Это был 1974 год. Уже тогда вратари у нас начали заниматься по индивидуальной программе под руководством отдельных специалистов.

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— Я только в конце 1990-х услышал о тренерах вратарей в российских клубах. В Серии А, значит, эти специалисты были уже в 1980-е?

— Да. Но я-то вам рассказываю про 70-е! Уже тогда итальянские голкиперы получили специальных тренеров. Вы спросили про лучшего вратаря Италии моего поколения. Но достойных претендентов на это звание очень много. В академии «Болоньи» я занимался, например, с Марко Баллоттой и Джанлукой Пальюкой. Первый дважды побеждал в Кубке кубков, выигрывал Серию А, в которой выступал до 44 лет! А Пальюка – вице-чемпион мира, представлял Италию на трех чемпионатах мира подряд! Джанлука – выдающийся вратарь. Сейчас он, кстати, тренирует юношей в Болонье.

Марадона, Зико, рекорды

— Италия тогда лидировала только во вратарских методиках?

— Не только. Хотя про вратарей добавлю: приятно, что у них сейчас есть свои тренеры даже в любительских командах. Даже там голкиперам объясняют, как правильно двигаться, как ставить руки, чтобы надежно поймать мяч, как нужно его отбивать. Эволюция проникла и в массовый футбол. А первый профильный специалист по физической подготовке где, думаете, появился? Тоже в Болонье и тоже в середине 70-х. Активно развивать это направление в Италии начали именно тогда. Но и это еще не все.

— Интригуете.

— И у полевых игроков тренировочный процесс индивидуализирован очень давно, больше 30 лет назад. Во всех итальянских командах уже в 80-е годы были тренеры по работе с защитниками, полузащитниками и нападающими. Не только в Серии А, в Серии B и С тоже.

— Этот прогресс и определил лидерство итальянского футбола в 90-е годы?

— Во многом да. В нашей стране тогда выступали сильнейшие мастера мира. Но чтобы такие к вам приехали, одного футбола мало. Куда едут звезды? На большие деньги. Если у ваших клубов их нет, вы звезд калибра Марадоны и Зико подписать не сможете. А у нас они играли, как и еще десятки звезд из лучших сборных мира. Почему так получилось?

— Почему?

— Подъем уровня футбола совпал с экономическим прогрессом. На мой взгляд, Италия стала первой страной, где поняли, что из футбола можно делать крупный бизнес. Вспомните: многие трансферные рекорды 80-х и 90-х годов установлены именно там. Считаю, в первой половине 90-х Серия А была однозначно сильнейшим турниром на континенте. Никакая другая лига даже сравниться с чемпионатом Италии не могла.

— Чемпионат мира, который ваша страна проводила в 1990 году, тоже стал причиной?

— Новые стадионы с прочей инфраструктурой и свежий опыт организации столь масштабного турнира тоже помогли укрепить позиции Италии в европейском футболе. И все-таки это стало лишь дополнительным фактором — после мощной экономики, изобилия звезд в турнире и прогрессивной методической работы. В том числе в детских и юношеских командах. Но все меняется. Прошло почти 30 лет. Сегодня футбольная инфраструктура в Италии устарела, а порой и вовсе выглядит печально. Особенно на фоне новых российских стадионов. К домашнему чемпионату мира ваша страна обзавелась великолепной инфраструктурой и создала крепкий фундамент для повышения уровня футбола. Мы о таких стадионах, какие сейчас появились в России, можем только мечтать. Хотя у нас есть свои преимущества. На футбольную культуру и массовость занятий на Апеннинах сильно влияет климат. У нас в Средиземноморье, например в Риме или Неаполе, дети под открытым небом могут круглый год тренироваться в комфортных условиях и на отличных полях.

— У нас таких регионов нет.

— Зато новые стадионы позволят не только поднять посещаемость и уровень комфорта на матчах профессиональных команд, но и создать условия для детско-юношеского футбола. А вот для Италии более показателен пример похожей по климату соседней Испании. В этой стране нынешнего процветания спорта номер один добились в том числе и законодательно.

— Каким образом?

— Ввели налоговые льготы для тех, кто готов вкладывать средства в футбол. В итоге в Испании – шикарные стадионы, возможность приглашать лучших игроков мира. Как следствие, в Примере высочайший уровень футбола и постоянное участие испанских команд в финалах еврокубков.

Алейников, Манчини, Виалли

— Вернемся к вашей карьере. Вы ведь пересеклись в «Лечче» с бывшим игроком сборной СССР, вице-чемпионом Европы Сергеем Алейниковым?

— О да! Отлично помню Алейникова. Это был большой, даже очень большой футболист. Мы только сезон играли вместе, но его роль впечатляла. Результативные действия в атаке, мобильность, умение на любом участке поля выигрывать борьбу, интеллект – Сергей выделялся умными решениями на поле. Он тогда помог «Лечче» добиться победы во многих матчах. Вообще тот состав для Серии B был великолепен. «Лечче» же только-только вылетел из Серии А, в команде и кроме Алейникова оставалось много футболистов, которые еще сезоном ранее играли против лучших мастеров нашего чемпионата.

— Когда вы пришли в «Сапдорию» Манчини уже стал там звездой?

— Он уже был заметной фигурой. А их связка с Джанлукой Виалли смотрелась многообещающе. Их голы помогали побеждать в Кубке страны, выигрывать Серию А, Кубок обладателей кубков. А в 1992 году «Сампдория» дошла до финала Лиги чемпионов, где только в дополнительное время уступила «Барселоне». Считаю, в начале 90-х «Сампа» была одной из сильнейших команд Европы.

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— Это правда, что тренеры закрывали глаза на вольный режим Виалли за пределами поля?

— Я тогда был не тренером, а игроком. Не знаю. Думаю, разговоры о послаблениях в режиме для Джанлуки – слухи. Но точно, конечно, этого утверждать не могу. Вообще, успехи той «Сампдории» — это еще и потрясающая профессиональная сплоченность. Все, от президента до массажистов и работников базы, страстно переживали за дело, с утра до ночи горели работой. Такая готовность выкладываться на результат бросалась в глаза и выделяла «Сампдорию». Но для меня это особый клуб еще и потому, что больше половины игровой карьеры моего отца прошло именно там. Папа отыграл за «Сампу» 12 лет. Кстати, знаете, как началась карьера Манчини на профессиональном уровне?

— Как?

— Мы же с Роберто были знакомы задолго до моего приезда в Геную. Поэтому я узнал, на что способен Манчини, гораздо раньше, чем он стал звездой «Сампы». Мы вместе тренировались в академии «Болоньи». Ему еще 17 не исполнилось, но его перевели из юношеской команды прямо в основу. И Роберто забил за нее девять голов подряд с лета! В первый же сезон!

Гивен, Харт

— Где вам было сложнее определять основного вратаря – в «Интере» или в «Манчестер Сити»?

— Однозначно в «Манчестере». По крайней мере, в первое время. Не только потому, что приход в штаб Манчини в «Сити» подразумевал переезд в другую страну и вообще стал для меня первым иностранным опытом. Сложностей добавлял переход в «МанСити» в разгар сезона. Не все с радостью восприняли перемены.

— Почему?

— Основным вратарем «Сити» тогда был Шей Гивен. Для него большим авторитетом оставался предыдущий тренер вратарей, с которым они долго работали вместе и который дал Гивену много полезного. Это справедливо. А тут приходит посреди сезона иностранец и предлагает новое, что-то перестраивает. Настороженность голкипера в этой ситуации понятна. Нужно время, чтобы адаптироваться к новым тренерам и их требованиям.

— С Гивеном в итоге поладили?

— Вскоре первым номером стал Джо Харт. А Гивен оказался готов не только всерьез конкурировать, но и очень помогал создавать позитивную атмосферу во вратарской бригаде, да и в тренировочном процессе делал много полезного.

— У вас есть тренерские принципы, которым вы следуете в любой команде из любой страны, где бы ни работали?

— Да. Притом что работал я уже во многих командах и в нескольких странах. До приезда в Петербург тренировал в Италии, Англии, Германии и даже в Индии с Саудовской Аравией. Но везде свою основную задачу вижу одинаково: определить текущий предел возможностей голкипера и помочь ему максимально реализовать свои сильные качества.

— А как определить этот потолок?

— Выводы складываются из анализа игры и внимательного наблюдения за тренировочной работой вратарей. Смотришь, например, как они действуют на выходе, как идут на мяч, как за ним выпрыгивают вверх. И определяешь, до подачи какой высоты они способны сейчас дотягиваться. В том числе от этого и содержание работы с голкиперами зависит, подбор упражнений например.

— Что объединяет всех выдающихся голкиперов?

— Способность быстро принимать правильное решение. Такое, которое окажется наиболее эффективным в конкретном эпизоде. Но столь же важно и умение быстро приспособиться к ситуации, адаптироваться к изменениям. Чемпионом становится тот, кто удачно использует наработанный опыт и может применять его для освоения новых требований, кто в короткие сроки готов воспринять изменения. Это открывает широкий простор для прогресса.

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— Вы говорили, что сразу же впечатлились уровнем зенитовских вратарей.

— Да. Меня это даже удивило. Все четыре зенитовских голкипера оказались настолько хороши, что мне для оценки их мастерства хватило нескольких тренировок. Восторгаться можно было каждым: Андреем Луневым, Юрием Лодыгиным, Егором Бабуриным, Михаилом Кержаковым — впечатлили все. Столь богатого выбора из высококлассных голкиперов даже в «Манчестер Сити» не было. Первый номер в «Зените» тогда еще предстояло выбрать, но я уже на четвертый день подошел к Манчини и заверил: «Вратарская линия никогда не будет для «Зенита» проблемой.

— Вы долго работали в ведущих лигах Европы. Вратари «Зенита» там бы потянули?

— Уверен, что да. У Лунева и Бабурина, Лодыгина и Кержакова, на мой взгляд, есть все нужные качества для выступления там. Атлетизм, техника, игра в поле – все это у них на достаточном уровне, чтобы успешно выступать хоть в Англии, хоть в Италии или Германии.

Санкт-Петербург

Текст: Максим Михалко

Фото: официальный сайт «Зенита»

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»