Масленица в день рождения. Оригинальные рецепты поздравлений от Мауро Икарди

Автор: Дмитрий Темников 0

Жесть и Мауро Икарди — в футбольной грамматике эти слова синонимичны. Но теперь форвард «Интера» зашел слишком далеко: только посмотрите, как жестоко банда аргентинца поздравляет одноклубников с днем рождения. Ну и яйца с мукой жалко, продукты возврату не подлежат. 

В такие моменты сожалеешь, почему в клубе нет Златана Ибрагимовича. Подобное поздравление было бы слишком рискованным для Мауро перед летним ЧМ

 

А, может, в Италии так празднуют масленицу? Бедные миланцы, им срочно нужен лайфхак по приготовлению блинов.

Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press
Видео: официальный Instagram Мауро Икарди

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