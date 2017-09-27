Машина Гвардиолы, ничейное дерби и курс на реабилитацию. Три ставки на центральные игры уикенда и другие главные матчи недели

Очередная игровая неделя порадует болельщиков матчами Лиги чемпионов. В Москву приедут «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», а в Париже столкнутся «ПСЖ» и «Бавария». Армия Пепа Гвардиолы постарается взломать оборону «Челси», «Милан» и «Рома» подставить подножку прямому конкуренту, а «Локо» — реабилитироваться перед болельщиками.

27 сентября

ЦСКА — «Манчестер Юнайтед»

Место: Москва, Россия

Стадион: «Арена ЦСКА»

Время: 21:45 (мск)

Армейцы в третий раз сталкиваются с «МЮ» на групповом этапе ЛЧ. В сезоне-2009/10 англичане одержали минимальную победу в гостях, а дома сделали результативную ничью, сумев отыграться со счета 1:3. Два года назад москвичи в родных стенах удержали ничью, а в ответном матче уступили со счетом 0:1. Манкунианцы проиграли лишь одну встречу в новом сезоне – финал Суперкубка УЕФА против «Реала». ЦСКА одержал пять побед кряду в еврокубках.

П1 Х П2

ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» 5,50 3,68 1,62

27 сентября

«ПСЖ» – «Бавария»

Место: Париж, Франция

Стадион: «Парк де Пренс»

Время: 21:45 (мск)

Впервые за долгие годы «Бавария» не считается единоличным фаворитом своей лигочемпионской группы. Усилившиеся летом Неймаром и Мбаппе парижане на старте сезона штампуют победы одна за другой и не намерены сбавлять обороты. Особенно сложно «Баварии» придется ввиду отсутствия травмированного Ману Нойера. Команды не встречались с 2000 года. Всего же в ЛЧ они провели 6 игр: четырежды побеждал «ПСЖ» и дважды – «Бавария».

П1 Х П2

«ПСЖ» – «Бавария» 2,00 3,76 3,29

30 сентября

«Челси» – «Манчестер Сити»

Место: Лондон, Англия

Стадион: «Стэмфорд Бридж»

Время: 19:30 (мск)

Машина Гвардиолы

Похоже, Пепу Гвардиоле удалось превратить «МанСити» в машину, перемалывающую кости соперникам. По крайней мере, «горожане» научились уничтожать английских середняков. Но настоящей проверкой в боевых условиях будет выезд к чемпиону – «Челси». В прошлом сезоне Конте дважды переиграл Пепа, однако в новой кампании «синие» уже дважды потеряли очки дома. А вот манкунианцы в гостях выступают без осечек.

П1 Х П2

«Челси» – «Манчестер Сити» 2,84 3,47 2,44

1 октября

«Локомотив» – «Динамо»

Место: Москва, Россия

Стадион: «Локомотив»

Время: 16:30 (мск)

Ничейное дерби

Бело-голубые лишь раз в этом сезоне набирали очки в гостях – во встрече против «Анжи». Но матч против «Локомотива» может поправить эту статистику. «Железнодорожники» с начала сезона дважды проиграли дома не самым сильным соперникам – «Тосно» и «Амкару». К тому же три предыдущих дерби команды завершили вничью. Однако последнюю гостевую победу над «Локо» динамовцы праздновали пять лет назад.

П1 Х П2

«Локомотив» – «Динамо» 1,79 3,40 5,50

1 октября

«Милан» – «Рома»

Место: Милан, Италия

Стадион: «Сан-Сиро»

Время: 19:00 (мск)

Курс на реабилитацию

«Милан» находится на пути к долгожданному выздоровлению. «Россонери» показывают отличные результаты на евроарене и в Серии А, но у них еще остается много нерешенных проблем. Одна из них – римские клубы. Единственное поражение в новой кампании миланцы потерпели от «Лацио» (1:4). Другой столичный клуб – «Рома» – обыгрывал «дьяволов» в трех последних матчах. Сможет ли «Милан» справиться с римлянами на этот раз?

П1 Х П2

«Милан» – «Рома» 2,62 3,51 2,60

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press