Марио Балотелли получает единицу, «Лилль» одерживает первую победу с новым тренером, «ПСЖ» и «Монако» теряют очки. Обзор 26-го тура Лиги 1

«Бастия» отбирает очки у «Монако», «Лион» забивает три мяча за десять минут, защитник «ПСЖ» спасает «Тулузу» от поражения. Еженедельник «Футбол» подводит итоги 26-го тура чемпионата Франции.

5 главных событий тура

1. «Монегаски» открывали 26-й тур Лиги 1 в пятницу в гостях против «Бастии». Матч с «синими» выдался достаточно тяжелым для лидеров чемпионата. Полузащитник хозяев Садио Диалло открыл счет на 19-й минуте встречи, что, возможно, немного обескуражило игроков «Монако». Гости сравняли счет, но победить в этом матче так и не смогли. «Монегаски» остались на первом месте, и уже во вторник проведут матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

2. «Эта победа имени Патрика Колло», — именно такие слова сказал новый тренер «Лилля» Франк Пасси. После трех поражений подряд «Лилль» наконец-то добился желаемого результата, заканчивая матч с «Каном» в меньшинстве. Первый гол за «догов» и единственный в этом матче забил голландский новичок «Лилля» Анвар Эль-Гази. Благодаря этой победе «Лилль» поднялся на 14-ю строчку. Отметим, что, начиная с 1 июля этого года главным тренером «Лилля» станет Марсело Бьелса, который в сезоне 2014/15 тренировал «Марсель». Контракт Бьелсы с «догами» рассчитан на 2 года.

3. «Тулуза» выстояла в Париже и забрала одно очко. В заключительном матче 26-го тура «ПСЖ» принимал одну из самых ярких команд Лиги 1 – «Тулузу». Вратарь гостей Альбан Лафон сохранил ворота в неприкосновенности, спасая свою команду раз за разом. Когда Лафон был бессилен, то «малышей» спасала штанга и сами игроки «ПСЖ». На 67-й минуте после подачи с углового Лафон неудачно вышел на перехват, Маркиньос пробил головой и попал в партнера по обороне Преснела Кемпембе, который оказался прямо на линии ворот.

4. «Марсель» продолжает чередовать победы и поражения. На «Велодроме» «марсельцы» с комфортным счетом 2:0 обыграли «Ренн», который с каждым матчем теряет шансы побороться за еврокубки. «Бретонцы» достигли отметки в 10 матчей без побед и занимают аналогичное место в таблице. В этом матче на поле не вышел лучший бомбардир хозяев Бафетимби Гомис, который получил травму связок колена в предыдущем матче на «Божуар». Форвард пропустит от трех до шести недель.

5. «Ницца» сравнялась с «ПСЖ» и сократила отставание от «Монако» до трех очков. «Орлята» гостили у аустайдера Лиги 1 – «Лорьяна». Сиприен забил единственный гол в этом матче на 15-й минуте. Все было бы хорошо, но Марио Балотелли получил красную карточку за нецензурное высказывание в адрес арбитра. «Ницца» довела матч до победы, но инцидент с Балотелли должен заставить задуматься Люсьена Фавра о дальнейшей перспективе итальянского форварда в клубе.

Цитата тура

Арбитр матча «Лорьян» — «Ницца» Тони Шапрон прокомментировал удаление Марио Балотелли:

«За что удалил Балотелли? Он оскорбил меня на английском языке. Как? Не буду вдаваться в подробности, но эти слова всем известны».

Герой

Полузащитник «Бордо» Франсуа Камано в последних матчах показывает качественный и результативный футбол. Вот и в этом туре гвинеец отметился голом, отдал голевой пас и заработал красную карточку для соперника. «Бордо» уверенно переиграл «Генгам» (3:0), а Камано записал на свой счет шестой гол и вторую передачу в сезоне.

Антигерой

Защитник «Нанта» Освальд Вискаррондо нарушил правила в собственной штрафной на 90-й минуте в матче против «Метца». После подачи со штрафного Вискаррондо в прыжке схватил за лицо игрока хозяев Симона Фалетта. Арбитр назначил пенальти, который успешно реализовал Шейк Диабате, а Освальд отнял 2 очка у своей команды и получил желтую карточку.

Цифра тура

Марио снова взялся за старое. Невыразительная игра, оскорбление арбитра и красная карточка, вот чем запомнился матч «Лорьяна» и «Ниццы». Итальянский нападающий «орлят» получил от французского издания L’Equipe единицу по десятибалльной шкале. Эта красная карточка стала второй для Марио в текущем сезоне.

Результаты тура:

Бастия – Монако – 1:1 (1:0)

1:0 – Диалло (19), 1:1 – Силва (52).

Марсель – Ренн – 2:0 (0:0)

1:0 – Н’Джие (59), 2:0 – Товен (64).

Лорьян – Ницца – 0:1 (0:1)

0:1 – Сиприен (15)

Анже – Нанси – 1:0 (1:0)

1:0 – Бамба (5).

Кан – Лилль – 0:1 (0:0)

0:1 – Эль-Гази (69).

Метц – Нант – 1:1 (0:0)

0:1 – Ронжье (68), 1:1 – Диабате (90 – с пенальти).

Бордо – Генгам – 3:0 (2:0)

1:0 – Камано (13), 2:0 – Паллуа (43), 3:0 – Лаборде (71).

Монпелье – Сент-Этьен – 2:1 (0:1)

0:1 – Монне Паке (12), 1:1 – Лан (49), 2:1 – Мунье (68).

Лион – Дижон – 4:2 (1:1)

1:0 – Толиссо (11), 1:1 – Тавареш (30), 1:2 – Дьони (48), 2:2 – Толиссо (80), 3:2 – Лаказетт (84 – с пенальти), 4:2 – Фекир (90).

ПСЖ – Тулуза – 0:0.

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 25 – Кавани (ПСЖ), 21 — Лаказетт (Лион), 16 – Фалькао (Монако), Гомис (Марсель), 11 – Плеа (Ницца)

Текст: Никита Пронин

Фото: Global Look Press