Манузаменители. Кто будет играть в воротах «Баварии» и сборной Германии

Последние несколько лет в немецком футболе не возникало разговоров о том, кто же претендует на звание лучшего вратаря Германии. Мануэль Нойер — безоговорочный лидер. Но травма голкипера перетасовала все карты Карло Анчелотти и Йоахима Лева.

Дополнительное время в матче Лиги чемпионов против «Реала» и уже не первое спасение ворот в исполнении Мануэля Нойера сломало все планы немецкого голкипера. После диагноза — перелом левой ноги — стало ясно, что вратарь пропустит два месяца. Перед финишной прямой чемпионата Германии и почти за пару месяцев до Кубка конфедераций найти замену основному вратарю — такая задача стоит перед Карло Анчелотти и Йоахимом Левом.

И если Леву еще есть время подумать, то итальянскому тренеру «Баварии» приходится сложнее. Скоро полуфинал Кубка Германии против дортмундской «Боруссии» и четыре тура Бундеслиги. Не секрет, что в «Баварии» нет достойных сменщиков Нойера: ни один хороший голкипер не согласится полировать скамейку, пока 90 процентов игрового времени получает лишь Ману. Например, пробыв в Германии всего сезон и отыграв три матча, испанец Пепе Рейна уехал в «Наполи», где является безусловным первым номером.

Долой Лама. 5 причин, почему Филипп Лам не должен завершать карьеру этим летом

Сейчас в «Баварии» числятся два резервных голкипера — 36-летний Том Штарке, который летом надумывает завершить карьеру, и 28-летний Свен Ульрайх. Второй и будет охранять ворота «Баварии» в последних матчах сезона. Именно Ульрайх приезжал в Ростов-на-Дону на групповом этапе Лиги чемпионов и пропустил три мяча от российской команды. Так себе достижение. Да и два мяча от «Майнца» в минувшем туре тоже не внушают оптимизма. Известно, что контракт немца истекает летом 2018 года, а уже по окончании этого сезона Свен собирался покинуть немецкий гранд за неимением игрового времени. Впрочем, сейчас у Ульрайха отличный шанс заявить о себе: мюнхенцам предстоит сыграть против «РБ», «Вольфсбурга» и «Фрайбурга».

Йоахиму Леву предстоит заменить не только основного голкипера, но и капитана национальной сборной. В отсутствие Мануэля Нойера повязка перейдет к такому же хладнокровному Сами Хедире. А вот выбрать тройку вратарей Лев может даже с закрытыми глазами. Перед не самыми важными матчами главный тренер не раз позволял отдохнуть капитану, давая шансы молодым игрокам. Так постоянную прописку в сборной получили Марк-Андре тер Штеген, защищающий ворота «Барселоны», и самый молодой немецкий игрок, сыгравший в Лиге чемпионов, — Бернд Лено из «Байера».

Даешь молодежь. Какая сборная Германии приедет на Кубок конфедераций

Нередко в состав сборной попадает и вратарь «ПСЖ» Кевин Трапп, чей трансфер из «Айнтрахта» стал рекордным для клуба. Эти три голкипера, скорее всего, и будут представлять национальную сборную Германии на Кубке конфедераций в России. Для сборной потеря Нойера на Кубке конфедераций невелика, учитывая постоянные фразы Лева о том, что он позволит главным звездам отдохнуть этим летом.

«Впервые увидев этого парня в молодежном составе «Шальке», я подумал, что у него не все в порядке с головой», — вспоминал голкипер Йенс Леманн игру молодого Мануэля Нойера в начале двухтысячных. Спустя десяток лет Мануэль Нойер сумел наработать опыт и чувство игры и смог направить свою голову в нужное русло. Он не раз доказывал, что может самостоятельно решить исход матча, демонстрировал, как можно выходить из ворот, рисковать, но добиваться успеха, показывал, что голкипер тоже имеет право на исполнение пенальти. В ближайшие пару месяцев Ману будет проходить восстановление. «Бавария» как никогда сильно ощутит, насколько она зависима от своего первого номера, а сборная Германии покажет, что не Нойером единым жива немецкая вратарская школа.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press