«МанСити» выходит в лидеры, первая ничья «Тоттенхэма» и экшн на «Олд Траффорд». Главные события 29-го тура АПЛ

Жаркое дерби Северного Лондона, победа «МЮ» в концовке и нули в Ливерпуле. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 29-го тура АПЛ.

«Тоттенхэм»: первая ничья за счастье

В центральном матче субботы «Тоттенхэм» принимал «Арсенал». Счет открыл Аарон Рэмзи: в своем, скорей всего, последнем Северолондонском дерби валлиец уже в начале игры убежал один на один с центра поля и, обведя Льориса, передал фанам «шпор» очередной «привет». Хозяева могли вскоре отыграться, но гол Кейна был справедливо отменен из-за офсайда. Во второй половине команды обменялись нереализованными моментами, пока не случился апогей. За 15 минут до конца Харри Кейн, находясь в офсайде после подачи «стандарта», нашел контакт в штрафной, и арбитр Энтони Тейлор поставил на «точку», после чего Ураган сравнял счет. Драма последних минут продолжилась уже у других ворот: защитник «шпор» Дэвинсон Санчес, накосячивший с первым голом, в компенсированное время, свалил Обамеянга в штрафной, но Уго Льорис взял бесхитростный удар габонца с пенальти. А завершилось рубилово на «Уэмбли» удалением Торрейры за жуткий подкат под Роуза. 1:1 – «Тоттенхэм» играет вничью впервые за 32 игры, зафиксировав новый рекорд АПЛ.

«МанСити»: результат важнее красоты

«Манчестер Сити» вновь забрал победу без блеска и фанфар. Бесцветный первый тайм гостевой игры с «Борнмутом» отразился серьезной обеспокоенностью на лице Гвардиолы. Тренерское здоровье спас Рияд Марез: в начале второй половины алжирец заставил кипера «вишенок» Боруца ошибиться единственный раз за матч, пробив ближний угол поляка. В дальнейшем гости упустили еще несколько моментов, один только Стерлинг мог забить дважды. Впрочем, одного мяча вновь хватило для победы. Александр Зинченко был признан лучшим игроком матча, а «горожане» выходят на чистое первое место в АПЛ. Единственным огорчением может служить очередная травма Кевина де Брюйне: бельгиец, по словам Пепа, «выбыл на какое-то время из-за мышечной травмы».

«Дьяволы» Сульшера не забыли про «Ферги-тайм»

В самом ярком матче тура «МЮ» принимал «Саутгемптон». К перерыву преимущество гостям принес Ян Валери: французский юниор из-за штрафной пробил ближнюю «девятку» Де Хеа. Манкунианцы активизировались во втором тайме, а главный импульс задал Андреас Перейра: 23-летний бразилец ответил на мяч «святых» не менее шикарным ударом, а вскоре ассистировал на гол Лукаку. За 15 минут до конца Уорд-Праус со штрафного вновь сравнял счет, но «МЮ» было мало ничьей. После перепасовки в центре поля мяч отскочил к Ромелу Лукаку и бельгиец, вновь ударом из-за штрафной, поднял на уши «Олд Траффорд» — 3:2! В компенсированное время Погба не реализовал пенальти, что не испортило настроения Сульшеру – норвежский специалист продолжает свою рекордную беспроигрышную серию во главе «МЮ».

It ends 0-0 in the 233rd Merseyside derby. #EVELIV https://t.co/lGIixwCJAt — Liverpool FC (@LFC) March 3, 2019

«Синий» Ливерпуль против чемпионства

«Ливерпуль», стремящийся к возврату титула, оступился на «Гудисон парк». 233-е мерсисайдское дерби с «Эвертоном», как и всегда, было пропитано нервами и жесткими стыками, но, как и в первом круге, не порадовало результативностью. В первом тайме лучший момент имел Мо Салах, но, выйдя один на один, не смог переиграть Пикфорда. Египтянин имел аналогичный шанс и во второй половине, но Кин в подкате не позволил Фараону даже пробить. В заключительные полчаса «Ливерпуль» прижал «Эвертон» к воротам, но моменты создавались в основном со «стандартов», а помарки в завершающей стадии так и не позволили «красным» вернуться на первое место (0:0). Небольшим утешением может служить 17-й «сухой» матч Аллисона – лучший показатель с 2006 года (тогда Пепе Рейна отыграл на «ноль» 20 матчей).

«Пэлас» опять невежлив в гостях

Нахальный «Бернли», в предыдущем туре прервавший восьмиматчевую беспроигрышную серию, принимал «Кристал Пэлас». В первом тайме преимущество гостям принес автогол: Фил Бардсли неудачно подставился под прострел Шлуппа. Мячи Батшуайи и Заха во второй половине сняли интригу задолго до конца матча, а ответный гол Барнса уже ничего не решал. 1:3 – «орлам» вновь уютнее в гостях, ведь это шестая победа «Пэласа» на выезде против трех дома. А «бордовые» после двух сказочных месяцев вновь с тревогой смотрят на отрыв от зоны вылета.

«Брайтон»: первая победа в 2019

«Чайки» из Брайтона, последний раз побеждавшие в декабре, наконец прервали неудачную серию. Домашний матч с безнадежным «Хаддерсфилдом» катился к унылым нулям, когда форвард хозяев Флорин Андоне с подачи Энтони Нокарта опередил оборону «терьеров» на линии вратарской, головой забив свой пятый мяч в сезоне. 1:0 – «Брайтон» прерывает семиматчевую серию без побед, а «Хаддерсфилд» уже в ближайших турах может попрощаться с АПЛ.

«Волки» вновь лучшие из остальных

После трех матчей без побед «Вулверхэмптон» отыгрался на «Кардиффе». После стенки с Хименесем счет открыл Диогу Жота, отличившись впервые с исторического для клуба хэт-трика. Спустя две минуты португалец вернул должок мексиканцу: и уже Хименес расстрелял ворота с линии вратарской. Гости могут сетовать на судейство: в конце первого тайма арбитр имел все основания удалить Райана Беннета, но проявил необъяснимую либеральность. Во второй половине скорости упали, а главными героями стали голкиперы. 2:0 – «волки» возвращаются на седьмое место, «Кардифф» проигрывает третий матч кряду.

«Молотки» осчастливили легенду клуба

Домашняя встреча с «Ньюкаслом» была особенной для всех представителей «Вест Хэма». Перед началом игры торжественно-сентиментально была открыта трибуна имени легенды «молотобойцев» Билли Бондса (799 игр за клуб). Сам 72-летний ветеран присутствовал на мероприятии и был тронут до слез. Трогательный трибьют вдохновил и игроков: уже на седьмой минуте Глен Райс преобразовал в гол подачу Снодграсса после углового, а под перерыв Марк Ноубл реализовал пенальти за снос Чичарито. Во втором тайме моменты возникали все реже, а суппортеры «Вест Хэма» все больше времени посвящали Билли Бондсу, светящемуся от гордости и счастья. 2:0 – «молотки» поднимаются на девятое место, а «Ньюкасл» проигрывает впервые за месяц.

«Шершни» испортили Роджерсу возвращение

Выездной матч с «Уотфордом» стал первым для Брендана Роджерса во главе «Лестера». Счет открыли хозяева: мощная подача Деулофеу нашла Троя Дини на линии вратарской, где капитан «шершней» затылком отправил мяч мимо Шмейхеля. Во второй половине новичок «лис» Юри Тилеманс разрезающим пасом вывел Джейми Варди одного к воротам Бена Фостера, и форвард забил десятый гол в сезоне. Матч катился к ничьей, а «Лестер», набравший до того 13 очков, проигрывая по ходу матчей (лучший показатель в АПЛ), был близок к очередному волевому результату, но чуть-чуть недотерпел. На второй компенсированной минуте Андре Грэй, получив высокий пас от Дини, точным ударом принес-таки хозяевам победу, ставшую для команды Хавьера Грасии 12-й в сезоне. Примечательно, что уже три года подряд «Уотфорд» выигрывает дома у «Лестера» с одним и тем же счетом – 2:1.

Сарри возвращает контроль над «Челси»?

После второй отставки за сезон «Фулхэм» назначил Скотта Паркера – бывшего игрока «дачников» и еще четырех лондонских клубов. В дебютном матче на тренерском посту экс-хавбек сборной Англии соперничал с «Челси», в котором провел полтора сезона в начале карьеры. С благословления Маурицио Сарри, в ворота «пенсионеров» вернулся Кепа Аррисабалага и провел отличный матч, минимум четыре раза выручив команду. Все забитые мячи уместились в первой половине встречи: на гол Игуаина с подачи Аспиликуэты ответил Чемберс после навеса Бабела, а под конец тайма Жоржиньо уложил мяч в сетку ворот хозяев с линии штрафной. 1:2 – Скотту Паркеру досталось непростое наследство, а «Челси» продолжает борьбу за место в ЛЧ.

Цитата тура:

«Все нормально. Тяжелый по разным причинам матч, сумасшедший соперник. Ветер дул со всех сторон и никому не помог. Ход игры было сложно контролировать. Меня абсолютно устраивает преследование «Сити». Кому нужно первое место в начале марта? Это здорово, но предстоит еще много матчей»

— так Юрген Клопп высказался о потере «Ливерпулем» лидерства после ничьей с «Эвертоном (0:0).

Результаты тура:

Тоттенхэм – Арсенал – 1:1 (0:1)

(Кейн, 74 – с пенальти; Рэмзи, 16).

Борнмут – Манчестер Сити – 0:1 (0:0)

(Марез, 55).

Брайтон – Хаддерсфилд – 1:0 (0:0)

(Андоне, 79).

Бернли – Кристал Пэлас – 1:3 (0:1)

(Барнс, 90; Бардсли, 15 – в свои ворота, Батшуайи, 48, Заха, 76).

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 3:2 (0:1)

(А. Перейра, 53, Лукаку, 59, 88; Валери, 26, Уорд-Праус, 75).

Вулверхэмптон – Кардифф – 2:0 (2:0)

(Жота, 16, Хименес, 18).

Вест Хэм – Ньюкасл – 2:0 (2:0)

(Райс, 7, Ноубл, 42 – с пенальти).

Уотфорд – Лестер – 2:1 (1:0)

(Дини, 5, А. Грэй, 90; Варди, 75).

Фулхэм – Челси – 1:2 (1:2)

(Чемберс, 28; Игуаин, 20, Жоржиньо, 31).

Эвертон – Ливерпуль – 0:0.

Турнирная таблица:



Бомбардиры: 18 — Агуэро («МС»), 17 — Салах («Ливерпуль»), 16 — Обамеянг («Арсенал»), Кейн (Тоттенхэм»), 14 — Мане («Ливерпуль»), 12 — Азар («Челси»), Стерлинг («МС»), Лукаку («МЮ»).

Текст: Владимир Шевелев

Фото: Global Look Press

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»