«МанСити» уступает «Пэласу», Обамеянг делает дубль, а «Тоттенхэм» беспощаден в Ливерпуле. Главные события 18-го тура АПЛ

«Шпоры» в огне, счастливый дебют Сульшера в «МЮ» и сенсация в Манчестере. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 18-го тура АПЛ.

«Орлы» заклевали «горожан» на «Этихаде»

Главная сенсация тура неожиданным образом грянула на «Этихаде». «Манчестер Сити» принимал отчаянный «Кристал Пэлас» и, впервые с апреля, уступил дома в матче АПЛ. Хотя начиналось все банально – гол Гюндогана в середине первого тайма дал «горожанам» дежурное лидерство, продержавшееся лишь шесть минут – Джеффри Шлупп сравнял счет ударом в дальний угол. Но для гостей это было только начало — чумовой гол Таунсенда вывел «красно-синих» вперед в конце первого тайма. Отметим, что из 17 мячей Таунсенда в АПЛ, десять были забиты из-за пределов штрафной. Начало второй половины шокировало фанов «Сити»: после затяжной атаки «Пэлас» получил право на пенальти, который реализовал кэп «орлов» Миливоевич. Случайный гол Де Брюйне за пять минут до конца уже не мог спасти Гвардиолу.

«Ливерпуль» снова побеждает

«Вулверхэмптон», одержав три победы подряд, набрал отличный ход перед домашней игрой с лидирующим «Ливерпулем». «Скаузеры» отнеслись к матчу с середняком ответственно и строго, так и не дав хозяевам шанс на продолжение серии. В первом тайме Фабиньо, отыгравшись в стенку с Мане, снабдил мячом Мо Салаха, в касание пославшего мяч под Патрисиу. Во второй половине после розыгрыша стандарта Вирджил ван Дейк забил свой первый гол за «Ливерпуль» в АПЛ. Отметим юбилей Джордана Хендерсона — капитан провел 300-й матч за «красных».

Разгромный дебют Сульшера

После долгожданной отставки Жозе Моуринью исполняющим тренера «МЮ» был назначен Оле-Гуннар Сульшер. Приход норвежца несомненно всколыхнул трофейную ностальгию у суппортеров «красных дьяволов». Дебют Сульшера вышел как по заказу – в гостях против «Кардифф Сити», с которым Оле-Гуннар вылетал из АПЛ в 2014 году. В матче с валлийцами манкунианцы будто сбросили психологические оковы, которыми их щедро наделил Особенный. Под руководством Сульшера «МЮ» разнообразно комбинировал, выдал задорную и результативную игру, воплотившуюся в мощный разгром на выезде.

Юбиляр Варди лишает «Челси» трех очков

Выездная игра с «Челси» стала для Джейми Варди 250-й в майке «Лестера». Круглая цифра здорово замотивировала опытного форварда и он провел один из лучших матчей в сезоне. В течение игры инициативой владели «пенсионеры», но блестящий Шмейхель сохранил свои ворота в целости. А Варди, в одной из редких контратак в начале второго тайма, получил мяч от Мэддисона и в касание поразил ближний угол Кепы. В концовке игры отличный шанс сравнять счет упустил Маркос Алонсо, попавший в штангу.

«Святые» могут забыть про ад Чемпионшипа?

Австриец Ральф Хазенхюттль сумел разжечь затормозивший «Саутгемптон». В отчетном туре «святые» победили «Хаддерсфилд» на выезде (3:1). Нейтан Рэдмонд, открывший счет, забил свой первый гол в чемпионате, причем лишь с 28-го удара. Во втором тайме при счете 2:1 в пользу гостей 18-летний юниор «Саутгемтона» Марк Обафеми забил третий мяч, попутно став самым молодым автором гола в истории «святых». А заодно и самым юным ирландцем, отличившимся в АПЛ. Вторая победа подряд – лучшая серия для «Саутгемтона» с апреля 2017 года.

«Тоттенхэм»: гейм, сэт, матч

Выезд на «Гудисон парк» традиционно сложный для любого клуба. И в первом тайме «шпоры» прочувствовали тяжесть давления «Ирисок»: на 21-й минуте Тео Уолкотт напомнил фанам «Тоттенхэма» о своем «канонирском» прошлом. Но еще до перерыва исход игры был предрешен: началом конца для «Эвертона» стало столкновение Пикфорда с Зума за пределами штрафной, после чего Сон беспрепятственно послал мяч в пустые ворота. До перерыва «шпоры» забили еще дважды, а во втором тайме, в царстве открытой игры, зеркально повторили счет первого тайма. 2:6 – теннисная победа Почеттино, в котором теперь так нуждаются на «Олд Траффорд».

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ When you've just gone back to the top of the @premierleague goalscoring chart 😎 pic.twitter.com/a0xS5Kp63Q — Arsenal FC (@Arsenal) December 22, 2018

Обамеянг прерывает безголевую серию

«Арсенал», в предыдущем туре завершивший беспроигрышную серию, вновь вышел на победный курс. Героем домашней игры с «Бернли» стал Пьер-Эмерик Обамеянг: габонец, не забивавший три игры, к 48-й минуте сделал дубль и вновь вышел в лидеры бомбардиров. Эшли Барнс отыграл один мяч для «бордовых», но на последних минутах Алекс Ивоби, расстреляв ближний угол, закрепил преимущество «канониров».

«Шершни» возвращают «Вест Хэм» в реальность

После четырех побед подряд «молотки» принимали притормозивший «Уотфорд», рассчитывая на продолжение серии. Но, как это часто бывает в АПЛ, предматчевые расклады дали обратный результат. «Шершни» Грасии, забив с пенальти в середине первого тайма, на этот раз полностью контролировали игру. Под конец матча Жерар Деулофеу положил второй мяч, гарантировав «Уотфорду» гостевую победу.

«Вишенки» Эдди Хау снова в деле

Проблемный «Борнмут» (шесть поражений в семи играх) принимал «Брайтон». Исход игры решил Дэвид Брукс, не забивавший семь матчей. На этот раз он выстрелил дублем, обеспечив «вишенкам» сухую победу (2:0). В первом тайме валлиец открыл счет красивым ударом из-за штрафной, а во второй половине головой с линии вратарской технично перекинул мяч в дальний угол. После критично важной победы Эдди Хау может спокойно вздохнуть перед Рождеством.

Цитата тура:

«Буду честным: вчера я даже не мечтал о таком матче. Я впервые нормально поспал, потому что парни помогли мне влиться очень быстро. Мне понравилось находиться в раздевалке. Первые пару дней я думал о каждой мелочи. Утром я проснулся в полвосьмого, и это был лучший сон, который у меня был»,

— Оле-Гуннар Сульшер после дебютной победы в качестве тренера «Манчестер Юнайтед».

Результаты тура:

Вулверхэмптон – Ливерпуль – 0:2 (0:1)

(Салах, 18, ван Дейк, 68).

Арсенал – Бернли – 3:1 (1:0)

(Обамеянг, 14, 48, Ивоби, 90; Барнс, 63).

Борнмут – Брайтон энд Хоув Альбион – 2:0 (1:0)

(Брукс, 21, 77).

Челси – Лестер Сити – 0:1 (0:0)

(Варди, 51).

Хаддерсфилд Таун – Саутгемптон – 1:3 (0:2)

(Биллинг, 58; Рэдмонд, 15, Ингс – с пенальти, 42, Обафеми, 71).

Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 2:3 (1:2)

(Гюндоган, 27, де Брюйне, 85; Шлупп, 33, Таунсенд, 35, Миливоевич, 51 – с пенальти).

Ньюкасл Юнайтед – Фулхэм – 0:0.

Вест Хэм Юнайтед – Уотфорд – 0:2 (0:1)

(Дини, 30 – с пенальти, Деулофеу, 87).

Кардифф Сити – Манчестер Юнайтед – 1:5 (1:3)

(Камараса, 38 – с пенальти; Рэшфорд, 3, Эррера, 29, Марсьяль, 41, Лингард, 57 – с пенальти, 90).

Эвертон – Тоттенхэм Хотспур – 2:6 (1:3)

(Уолкотт, 21, Сигурдссон, 51; Сон, 27, 61, Алли, 35, Кейн, 42, 74, Эриксен, 48).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: Обамеянг («Арсенал») – 12, Салах («Ливерпуль»), Кейн (Тоттенхэм») – по 11, Стерлинг («Манчестер Сити») – 9 голов.

Текст: Владимир Шевелев

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»