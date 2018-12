«МанСити» уступает «Пэласу», Обамеянг делает дубль, а «Тоттенхэм» беспощаден в Ливерпуле. Главные события 18-го тура АПЛ

«Шпоры» в огне, счастливый дебют Сульшера в «МЮ» и сенсация в Манчестере. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 18-го тура АПЛ.

«Орлы» заклевали «горожан» на «Этихаде»

Главная сенсация тура неожиданным образом грянула на «Этихаде». «Манчестер Сити» принимал отчаянный «Кристал Пэлас» и, впервые с апреля, уступил дома в матче АПЛ. Хотя начиналось все банально – гол Гюндогана в середине первого тайма дал «горожанам» дежурное лидерство, продержавшееся лишь шесть минут – Джеффри Шлупп сравнял счет ударом в дальний угол. Но для гостей это было только начало — чумовой гол Таунсенда вывел «красно-синих» вперед в конце первого тайма. Отметим, что из 17 мячей Таунсенда в АПЛ, десять были забиты из-за пределов штрафной. Начало второй половины шокировало фанов «Сити»: после затяжной атаки «Пэлас» получил право на пенальти, который реализовал кэп «орлов» Миливоевич. Случайный гол Де Брюйне за пять минут до конца уже не мог спасти Гвардиолу.

«Ливерпуль» снова побеждает

«Вулверхэмптон», одержав три победы подряд, набрал отличный ход перед домашней игрой с лидирующим «Ливерпулем». «Скаузеры» отнеслись к матчу с середняком ответственно и строго, так и не дав хозяевам шанс на продолжение серии. В первом тайме Фабиньо, отыгравшись в стенку с Мане, снабдил мячом Мо Салаха, в касание пославшего мяч под Патрисиу. Во второй половине после розыгрыша стандарта Вирджил ван Дейк забил свой первый гол за «Ливерпуль» в АПЛ. Отметим юбилей Джордана Хендерсона — капитан провел 300-й матч за «красных».

Разгромный дебют Сульшера

После долгожданной отставки Жозе Моуринью исполняющим тренера «МЮ» был назначен Оле-Гуннар Сульшер. Приход норвежца несомненно всколыхнул трофейную ностальгию у суппортеров «красных дьяволов». Дебют Сульшера вышел как по заказу – в гостях против «Кардифф Сити», с которым Оле-Гуннар вылетал из АПЛ в 2014 году. В матче с валлийцами манкунианцы будто сбросили психологические оковы, которыми их щедро наделил Особенный. Под руководством Сульшера «МЮ» разнообразно комбинировал, выдал задорную и результативную игру, воплотившуюся в мощный разгром на выезде.

Юбиляр Варди лишает «Челси» трех очков

Выездная игра с «Челси» стала для Джейми Варди 250-й в майке «Лестера». Круглая цифра здорово замотивировала опытного форварда и он провел один из лучших матчей в сезоне. В течение игры инициативой владели «пенсионеры», но блестящий Шмейхель сохранил свои ворота в целости. А Варди, в одной из редких контратак в начале второго тайма, получил мяч от Мэддисона и в касание поразил ближний угол Кепы. В концовке игры отличный шанс сравнять счет упустил Маркос Алонсо, попавший в штангу.

«Святые» могут забыть про ад Чемпионшипа?

Австриец Ральф Хазенхюттль сумел разжечь затормозивший «Саутгемптон». В отчетном туре «святые» победили «Хаддерсфилд» на выезде (3:1). Нейтан Рэдмонд, открывший счет, забил свой первый гол в чемпионате, причем лишь с 28-го удара. Во втором тайме при счете 2:1 в пользу гостей 18-летний юниор «Саутгемтона» Марк Обафеми забил третий мяч, попутно став самым молодым автором гола в истории «святых». А заодно и самым юным ирландцем, отличившимся в АПЛ. Вторая победа подряд – лучшая серия для «Саутгемтона» с апреля 2017 года.

«Тоттенхэм»: гейм, сэт, матч

Выезд на «Гудисон парк» традиционно сложный для любого клуба. И в первом тайме «шпоры» прочувствовали тяжесть давления «Ирисок»: на 21-й минуте Тео Уолкотт напомнил фанам «Тоттенхэма» о своем «канонирском» прошлом. Но еще до перерыва исход игры был предрешен: началом конца для «Эвертона» стало столкновение Пикфорда с Зума за пределами штрафной, после чего Сон беспрепятственно послал мяч в пустые ворота. До перерыва «шпоры» забили еще дважды, а во втором тайме, в царстве открытой игры, зеркально повторили счет первого тайма. 2:6 – теннисная победа Почеттино, в котором теперь так нуждаются на «Олд Траффорд».

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

When you've just gone back to the top of the @premierleague goalscoring chart 😎 pic.twitter.com/a0xS5Kp63Q

— Arsenal FC (@Arsenal) December 22, 2018