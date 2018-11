Манчестерское дерби, рекорд Сарри и прощание с Вишаем. Главные события 12-го тура АПЛ

50-тысячное посвящение фанатов «Лестера», 12 беспроигрышных игр Сарри и 44 паса «Ман Сити». Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 12-го тура АПЛ.

«Горожане» вновь хозяева в Манчестере

В главном матче тура лидирующий «МанСити» принимал нестабильных «дьяволов» Моуринью. Игра началась с быстрого гола Давида Сильвы, а втором тайме преимущество удвоил Кун Агуэро, прошив руки и ближнюю «девятку» Де Хеа. «МЮ» сократил отставание благодаря голу Антони Марсьяля, увеличившему свою рекордную результативную серию до пяти матчей. Украшением игры стал мяч Илкая Гюндогана, завершивший комбинацию «горожан» из 44 (!) пасов подряд. 3:1 – Гвардиола остается в топах.

«Лестер» простился с Вишаем

Спустя две недели после гибели своего владельца, «лисы» впервые проводили домашний матч. На игру были приглашены бывшие тренеры и игроки команды, а фанаты устроили 50-тысячный трибьют до игры и в течение всего матча. Хозяева отчаянно хотели подарить покойному боссу победу, но Джо Харт и оборона «Бернли» не позволили выявить победителя на поле (0:0).

«Ливерпуль» вновь побеждает всухую

Матч с безнадежным «Фулхэмом» «красные», как и полагается фавориту, довели до уверенной победы (2:0) без серьезных энергозатрат. Особенно стоит отметить первый гол «Ливерпуля» — после офсайда у своих ворот мерсисайдцы в два паса вывели Мо Салаха один-на-один и египтянин забил шестой мяч в чемпионате. После гола Шакири во втором тайме «красные» чуть не лишились своего лидера: зверский подкат Чемберса чудом не оставил Салаха инвалидом. На перерыв «скаузеры» уходят без поражений, сохраняя реальную конкуренцию с лидирующим «Сити».

FULL-TIME: Newcastle United 2 AFC Bournemouth 1 It's back-to-back wins for the Magpies at St. James' Park, courtesy of Salomón Rondón's first half brace! Reaction to follow at https://t.co/6wuhjKS0XX . #NUFC pic.twitter.com/OfU7AR5eSm — Newcastle United FC (@NUFC) November 10, 2018

«Сороки» летят вверх?

Саломон Рондон впервые отличился в новой команде и своим дублем принес «Ньюкаслу» вторую победу подряд, на этот раз над «Борнмутом» (2:1). Это лишь второй случай в карьере венесуэльского форварда, когда он забивает более одного мяча в матче АПЛ. Очередной успех отодвигает «сорок» от опасной зоны и перед перерывом на матчи сборных Рафа Бенитес может без содрогания думать о своем будущем.

Muy feliz por la victoria y mi primer gol en premier ⚽️💪🏼

Really happy with the victory and my first Premier League gol ⚽️💪🏼 pic.twitter.com/BydSNIUa3o — Juan Foyth (@JuanMFoyth) November 10, 2018

Домашнее проклятие «Пэласа»

«Кристал Пэлас» перед встречей со «шпорами» набрал лишь два очка дома. Серия без побед на «Селхерст парк» продолжилась вновь. Героем игры стал аргентинский защитник «Тоттенхэма» Хуан Фойт. В первом тайме он дважды чуть не привез голы в ворота Льориса, зато во второй половине компенсировал свои огрехи и с линии вратарской добил мяч после углового. 0:1 – «Сперс» берут максимум при невыразительной игре, а «Кристал Пэлас» продолжает свою ужасную домашнюю серию.

«Волки» отстояли ничью на «Эмирейтс»

После трех поражений подряд «Вулверхэмптон» вновь добился положительного результата. «Желто-черные» в гостевом матче с «Арсеналом» выдали яркую игру на встречных курсах. Счет открыл форвард гостей Иван Кавалейру, проводивший лишь второй матч в старте. Отыгрались «канониры» в концовке второго тайма, за что должны благодарить гостей, не реализовавших минимум пять моментов, и Генриха Мхитаряна, заставшего врасплох блистательного Руя Патрисиу. После итоговой ничьи (1:1) тренер «Уондерерз» Нуну даже посетовал на упущенную победу, но остался горд выступлением своих «волков». «Арсенал», начавший осень с семи выигрышей, третий матч подряд играет вничью.

Maurizio Sarri makes Premier League history 🔵 pic.twitter.com/5cfo7yvhXb — B/R Football (@brfootball) November 11, 2018

Сарри вошел в историю

Маурицио Сарри, летом возглавивший «Челси», выдал лучший тренерский старт в истории лиги, побив достижение Фрэнка Кларка с «Ноттингем Форест» в 1994 году. Под руководством итальянца «синие» не проигрывают в 12 матчах на старте. В минувшем туре на «Стэмфорд Бридж» пожаловал «Эвертон» и смог выжить (0:0). После игры Сарри поблагодарил клуб за предоставленные возможности, но посетовал на потерянные два очка.

12 games.

3 unbeaten teams. First time EVER in English top-flight history 🙌 pic.twitter.com/F2FVr6UTeo — B/R Football (@brfootball) November 12, 2018

Цифра тура:

«Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси» вновь не проиграли. Это первый случай в истории АПЛ, когда после 12 туров без поражений обошлись сразу три клуба.

Цитата тура:

«К сожалению, нам пришлось выпустить Феллайни в старте, хотя он не был готов на все 90 минут. Представьте ситуацию: счет 2:1 и выходит свежий Феллайни – они оказались бы в большой, большой беде»

— так Жозе Моуринью объяснил беззубость атаки «МЮ» (лишь один удар в створ) в манчестерском дерби.

Результаты тура:

Кардифф Сити – Брайтон энд Хоув Альбион – 2:1 (1:1)

(Паттерсон, 28, Бамба, 90; Данк, 6).

Хаддерсфилд Таун – Вест Хэм Юнайтед – 1:1 (1:0)

(Притчард. 6; Андерсон. 74).

Лестер Сити – Бернли – 0:0.

Ньюкасл Юнайтед – Борнмут – 2:1 (2:1)

(Рондон, 7, 39; Лерма, 45).

Саутгемптон – Уотфорд – 1:1 (1:0)

(Габбьядини, 20; Холебас, 82).

Кристал Пэлас – Тоттенхэм Хотспур – 0:1 (0:0)

(Фойт, 66).

Ливерпуль – Фулхэм – 2:0 (1:0)

(Салах. 41, Шакири, 53).

Челси – Эвертон – 0:0.

Арсенал – Вулверхэмптон – 1:1 (0:1)

(Мхитарян, 86; Кавалейру, 13).

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 3:1 (1:0)

(Сильва, 12, Агуэро, 48, Гюндоган, 86; Марсьяль, 56 – с пенальти).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: Агуэро («МС») – 8, Азар («Челси»), Обамеянг («Арсенал») — по 7, Ришарлисон («Эвертон»), Стерлинг («МС»), Мане («Ливерпуль»), Уилсон («Борнмут»), Кейн (Тоттенхэм»), Мюррей («Брайтон»), Салах («Ливерпуль»), Марсьяль («МЮ») – по 6 голов.

Текст: Владимир Шевелев

Фото: Global Look Press

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»