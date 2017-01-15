«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», «Севилья» — «Реал». Главные матчи воскресенья

Начало 2017 года дарит фанатам футбола игры с огненными вывесками. В топ-европейских чемпионатах пройдут матчи с участием клубов с мировым именем. «90 минут» напоминает любителям спорта, какие встречи воскресенья никак нельзя пропустить.

15 января

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Место: Манчестер, Англия

Стадион: «Олд Траффорд»

Время: 18:55 (мск), «Матч ТВ»

Special One и Normal One выяснят, кто круче

Не так давно во время обсуждения главного матча английского футбола любители спорта получили новые поводы для жарких дискуссий. Ведь две команды возглавляют самые харизматичные специалисты современности — португалец Жозе Моуринью и немец Юрген Клопп. Журналисты и болельщики противопоставляют как самих наставников, так и стили игры их команд. В октябре состоялось первое сражение этих необычных тренеров уже в рамках АПЛ. Тогда «Ливерпуль» и «МЮ» голов друг другу не забили. Кто же завоюет туманный Альбион сейчас — мерсисайдцы или «красные дьяволы»?

15 января

«Севилья» — «Реал»

Место: Севилья, Испания

Стадион: «Рамон Санчес Писхуан»

Время: 22:45 (мск)

Отомстят ли южане «сливочным» за обидные поражения последних лет?

В последнее время поединки между «королевским» клубом и андалусийцами не ограничиваются двумя матчами в национальном чемпионате. Девятого августа команды сражались за Суперкубок УЕФА. А в этом месяце между клубами состоятся сразу три игры, две из которых — за Кубок короля. Статистика крайних встреч – за столичным клубом: в 10 очных поединках «красно-белые» одержали только две победы, а разница забитых и пропущенных мячей далеко не в пользу андалусийцев (15:31). За преимущество «Реала» говорят и сухие цифры: футболисты Зинедина Зидана не проигрывают 39 игр подряд. По силам ли футболистам Хорхе Сампаоли одолеть непобедимых «сливочных»?

15 января

«Марсель» — «Монако»

Место: Марсель, Франция

Стадион: «Велодром»

Время: 22:55 (мск), «НТВ-Плюс Футбол 1»

Во Франции между собой схлестнутся одни из самых титулованных клубов страны. Важная особенность этого противостояния — обилие забитых мячей. За последние три игры монегаски и «южане» наколотили друг другу 13 голов! В ноябре «красно-белые» разбили марсельских оппонентов — 4:0. С того момента «Марсель» Руди Гарсии набрал мощный ход и в 5 матчах лишь раз не сумел заработать 3 очка, а княжеский клуб находится в двух баллах от лидирующей в Лиге 1 «Ниццы». Смогут ли футболисты «Монако» прервать беспроигрышную серию соперников и выйти на первое место в турнирной таблице?

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press