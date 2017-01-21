«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм», «Ювентус» — «Лацио». Главные матчи выходных

Пока российские клубы только начинают подготовку к весенней части чемпионата, матчи ведущих лиг Европы в самом разгаре. В Манчестер на разборку с командой Хосепа Гвардиолы приедет «Тоттенхэм», а в Турине «Лацио» попытается приостановить «Ювентус». Еженедельник «Футбол» — о главных играх выходных.

21 января

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

Место: Манчестер, Англия

Стадион: «Этихад»

Время: 20:25 (мск), «Матч ТВ»

Станет ли команда Почеттино главным преследователем «Челси»

Всемирно известные боксинг дэйз «горожане» и «шпоры» провели совсем неплохо: игроки Хосепа Гвардиолы набрали 6 очков, проиграв лишь «Ливерпулю» на стыке годов. А результат клуба из северной части Лондона — 3 победы из 3 возможных. Перед важным поединком предпочтительней смотрится именно «Тоттенхэм». Ведь только Кейн, Алли и компания смогли остановить «Челси» и их 13-матчевую беспроигрышную серию. Да и статистика личных встреч не в пользу «МС»: последняя победа манкунианцев над «лилейно-голубыми» датируется 3 марта 2015 года.

22 января

«Ювентус» — «Лацио»

Место: Турин, Италия

Стадион: «Ювентус»

Время: 14:25 (мск), «НТВ-Плюс ФУТБОЛ 2»

«Лацио» — 13 лет без побед

Зимой в Италии чемпионская гонка традиционно теряет интригу. Но в этом году у конкурентов «Ювентуса» есть все шансы оставить туринцев без шестого скудетто подряд: 4 очка за 19 туров до конца сезона — таков отрыв «черно-белых» от простых смертных. «Лацио» как никогда близок к призовым местам Серии А и для продолжения борьбы за самые высокие цели обязан добывать 3 очка. Однако победить «старую синьору» римляне не могут с 6 декабря 2003 года! Поймите, насколько продолжительна данная серия: в том историческом матче за «орлов» выступал еще Синиша Михайлович. Не пора ли «Лацио» перевернуть эту печальную страницу в истории клуба?

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press