Малком в центре внимания. Самый желанный бразилец Лиги 1

Resultado não veio , mas sempre bom ter uma experiência dessa , de jogar contra o meu ídolo 👌🏾 @neymarjr eu e a minha família agradecemos pela recepção ,muito humilde merece tudo isso e muito mais & muito obrigado pelas palavras tmj 👊🏾👊🏾

A post shared by Malcom Filipe S. De Oliveira (@malcomoliveira_97) on Sep 30, 2017 at 12:03pm PDT