Малком в центре внимания. Самый желанный бразилец Лиги 1

Винные полки «Бордо» развалились, а бутылки почти все разбиты. Клуб опускается все ниже в таблице, а главный тренер Жослен Гурвеннек – уволен. Единственным светлым пятном среди винных луж остается Малком — талантливый вингер из Бразилии, способный принести жирондинцам большую прибыль.

Малком пришел в футбольную секцию «Коринтианс» в 11 лет и долго не мог определиться с позицией. Он был маленьким и неуклюжим на фоне других ровесников, что не позволяло ему играть в полном борьбы центре поля, а в атаке не хватало координации и быстроты решения. Со временем тренер отодвинул мальчика на фланг, и хоть Малком и не обладал взрывной скоростью, но научился ценить пространство и использовать его максимально полезно. Без суеты и спешки он раскачивал, проходил один в один любого защитника, а иногда и нескольких, после чего либо сам завершал атаку сольным проходом, либо, стянув на себя оборону, делал кросс.

Уже с 16 лет Малкома задействовали в тренировках с основной командой. Так, в 2014 году он вместе с резервистами сыграл на Кубке Сан-Паулу, наколотил 6 голов, но в финале «тимао» проиграли «Сантосу» (1:2). Мано Менезес вскоре выпустил Малкома в матче национального чемпионата против «Фламенго». Юношу расценивали как левого вингера, а его задача была – снабжать Вагнера Лава и Жадсона мячами с фланга, но загвоздка заключалась в том, что на ту же позицию наигрывался и имевший опыт выступления в Бундеслиге Ренато Аугусто. Тогда Менезес оставлял левый край Малкому, а экс-игроку «Байера» — правый. Итогом сезона стала победа «Коринтианс» в чемпионате Бразилии, правда, уже с тренером Тите.

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Подписывая бразильца, скауты «Бордо» ориентировались не только на игры за «тимао», но и на международные матчи. В 2015-м Малком ударно выступил за сборную Бразилии на молодежном чемпионате Южной Америки. «Селесао» дошли до полуфинала, а Малком вскоре заменил Кеннеди в заявке бразильцев на молодежный ЧМ. В Новой Зеландии вингер был одним из лучших игроков турнира, а его команда допрыгнула до финала, где проиграла сербам (1:2).

Вилли Саньоль не только разглядел талант бразильца, но и настоял на том, что клубу юноша просто необходим в качестве замены Вахби Хазри. Вместе со своими помощниками Полом Маркиони и Тьерри Боналаром Вилли подходил к президенту жирондинцев Жану-Луи Трио и уговаривал подписать игрока раньше, чем это была готова сделать дортмундская «Боруссия». «Виноделам» Малком достался за 5 млн евро (50% процентов акций на игрока, остальные — агентам и «Коринтиансу»), но производить напиток любви здесь умеют давно, а строить команды – все еще учатся. Саньоль пытался найти баланс между молодыми и опытными игроками, где-то без нужды на риск ротируя состав до неузнаваемости. В марте 2016 года специалиста уволили, «Бордо» упал на 14-е место Лиги 1, но главное, что успел сделать экс-форвард «Баварии», — показать, что Малком способен сыграть на любой позиции в атаке.

Этим умело воспользовался Жослен Гурвеннек, проработавший в «Бордо», как и Вилли Саньоль, два года. Жослен выстроил вокруг бразильца атакующую тройку Камано–Лаборд–Малком. Все — моложе 23 лет, но они вместе привели жирондинцев по итогам прошлого сезона к еврокубкам.

На сегодняшний день у Малкома за «Бордо» 81 матч, 18 голов и 14 ассистов. Обычно на нем фолят чаще, чем на ком-либо из партнеров. Стилем он напоминает молодого Робиньо времен мадридского «Реала»: техничен, способен прикрыть мяч корпусом, любит и умеет бить издали. Его неспешная, прямолинейная манера также заставляет французскую прессу проводить параллели с Арьеном Роббеном. Главным недостатком игрока считается, что он слишком мало внимания уделяет оборонительным действиям, не всегда успевает вовремя вернуться назад, часто заигрывается.

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Бразильцу всего 20 лет, но уже сейчас за ним охотятся лучшие клубы мира. В сентябре «Бордо» докупил оставшиеся права «Коринтианса» на футболиста и продлил соглашение до 2021 года. Это означает, что если и жирондинцы продадут самого многообещающего игрока в команде, то только за солидную сумму. «МЮ» был готов заплатить за вингера 45 млн евро, но Жозе Моуринью больше настроен на приезд Алексиса Санчеса. Куда конкретнее, чем «да, мы за ним следили», интерес «Арсенала». Представители лондонцев встречались с агентами бразильца и согласовали условия личного контракта, но в борьбу за игрока вступил и «Ливерпуль», если верить The Independent. Сам футболист заявил, что ему не до переговоров. Все трансферные дела он поручил агентам и родителям, а все его мысли посвящены только футболу.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Globa Look Press