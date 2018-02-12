Малкин увлекся стартапом, «Северсталь» подписывает контракт с хоккеистом-любителем. Главные хоккейные новости

Евгений Малкин вкладывается в стартап, хоккеист-любитель сыграет за «Северсталь». Еженедельник «Футбол.Хоккей» представляет главные хоккейные новости недели.

Евгений Малкин инвестировал в стартап

Нападающий «Питтсбурга» сделал ставку на блокчейн

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин увлекся современными технологиями и инвестировал 4 млн долларов в проект Mark.space. Основатели называют его «интернетом следующего поколения». Сейчас работает прототип виртуальной вселенной, старт полной версии запланирован на конец 2018 года. На сайте проекта приведено такое описание: «Mark.space — альтернативная реальность, доступная в любом браузере без предустановки и регистрации. Эта платформа совместима с любыми VR-гарнитурами; мир, в котором есть все — магазины, офисы, банки, кинотеатры, клубы, сообщества по интересам и личные пространства».

«Основатели так горели проектом, что я поверил в команду раньше, чем в идею, а когда увидел прототип, все сомнения отпали», – передал Малкин через своего пресс-атташе. Проект работает на блокчейне (выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию) – распределяет нагрузку среди серверов, а их владельцы майнят внутреннюю криптовалюту. После того как Малкин вложился в проект, его создателям удалось привлечь еще 5 млн долларов инвестиций.

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Сообщается, что форварду «Питтсбурга» принадлежат по 20% в российских компаниях проекта Mark.space — ООО «УК-Марк» и ООО «Мода-Марк», занимающихся продажей одежды и обуви. Также Малкин владеет долями в магнитогорском ООО «Миг», которое производит одежду под брендом Malkinteam, и компании — производителе безалкогольных напитков «Эссенншал аква».

Хоккеист-любитель выиграл конкурс от «Северстали»

Теперь он сыграет за череповецкий клуб в КХЛ

Череповчанин Антон Левченко стал победителем проекта Severstal select. Главным призом конкурса, стартовавшего в сентябре, значился контракт с череповецким клубом и попадание в заявку на один из матчей. При этом речь шла об однодневном соглашении и участии именно в товарищеской игре. Это первый подобный случай в истории КХЛ.

В течение первого месяца проекта любой желающий мог прислать в клуб видео со своими лучшими игровыми моментами. Заявки на участие в проекте Severstal select подали хоккеисты-любители из шести регионов России. По итогам пяти отборочных этапов была выявлена пятерка финалистов, прошедших интенсивную подготовку под руководством тренерского штаба «Северстали». А победитель определялся по итогам мастер-шоу (круг на скорость, броски на точность и буллиты). Отмечается, что все участники проекта проходили медицинское обследование, противопоказаний по здоровью ни у кого из них выявлено не было.

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«Все ребята молодцы, что приняли участие в этом проекте, он будет стимулом для них. Хочу отдельно поздравить Антона Левченко, он примет участие в составе нашей команды в товарищеской игре в Ярославле. Посмотрим, сколько игрового времени будет у Антона, но он обязательно сыграет», – заявил главный тренер команды Александр Гулявцев. В ближайшее время «Северсталь» подпишет контракт с хоккеистом-любителем, после чего 19 февраля он примет участие в матче против ярославского «Локомотива».

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press