«Малага» прервала катастрофическую серию без побед, а «Барселона» продолжает преследовать «Реал». Обзор 23-го тура Ла Лиги

«Малага» одерживает первую победу за 3 месяца, «Гранада» неожиданно громит крепкий «Бетис», а Кевин Гамейро оформляет хет-трик за 5 минут. Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать третьего тура чемпионата Испании.

5 главных событий тура

1. «Гранада», одержавшая до этого лишь 1 победу за последние 8 матчей, неожиданно разгромила «Бетис» со счетом 4:1. Гранада совершила настоящий прорыв, впервые в этом сезоне забив в одном матче больше двух голов. Сначала Карсела-Гонсалес с близкого расстояния пробил под ближнюю штангу, позже Рамос забил ударом головой с линии вратарской, Андреас Перейра успешно сыграл на добивании после сейва Адана и довел счет до разгромного, а после Адриан Рамос поставил точку в этом матче, оформив дубль, на скорости ворвавшись в штрафную площадь и обыграв в ближнем бою вратаря. В конце матча игрок «Бетиса» Петрос все же сумел забить гол престижа, после которого матч подошел к концу и «Гранада» заслуженно получила 3 балла, благодаря которым может рассчитывать на сохранение прописки в Примере, ведь от выхода из зоны вылета их теперь отделяет всего 3 очка.

2. «Барселона» одержала нервную, неприметную и довольно непростую победу над скромным «Леганесом», безвыигрышная серия которого в чемпионате продлилась до 11 матчей. Лионель Месси стал главным героем матча, оформив дубль и принеся своей команде драгоценные 3 очка. Благодаря голу в самом начале игры и хладнокровно реализованному пенальти в ее концовке, «Барселона» продолжает преследовать мадридский «Реал».

3. «Малага» одержала первую победу в 2017 году. В последний раз «медузы» праздновали победу 26-го ноября прошлого года. Хотя началось все для «Малаги» катастрофически плохо — уже на 19-й минуте встречи защитник «Лас-Пальмаса» Маурисио Лемос открыл счет. Но еще до конца первого тайма хозяева проявили характер, и благодаря голам Форнальса и Шарлеса вышли вперед. После перерыва они сумели сохранить преимущество, играя в меньшинстве около половины второго тайма.

4. В интереснейшем матче на стадионе «Аноэта» «Реал Сосьедад» потерпел поражение от «Вильярреала». «Желтая субмарина» продолжает борьбу за пятую строчку в турнирной таблице, сократив свое отставание от нее до 2 очков. «Вильярреал» сумел перестроиться после неприятного поражения в Лиге Европы от «Ромы» и добиться необходимого для себя результата. Решающий гол был забит на 94-й минуте встречи: Хауме Коста сделал навес с фланга, а Кастильехо, неожиданно оказавшийся без опеки в штрафной площади соперника, точно пробил в угол и принес «Вильярреалу» три очка.

5. Мадридский «Реал» одержал уверенную победу над «Эспаньолом». Каталонский клуб с самого стартового свистка попытался закрыться, однако получалось у каталонцев это из рук вон плохо. Обилие голевых моментов, незасчитанный гол и колоссальное давление «сливочных» все же обернулись голом — на 33 минуте встречи Иско сделал отличную подачу с фланга, а Мората головой вонзил мяч в сетку ворот. А ближе к концу матча Гарет Бэйл триумфально отметил свое возвращение после травмы. «Реал» убежал в быструю контратаку, все тот же Иско отправил валлийца в забег, он ворвался в штрафную с левого фланга и точным ударом в дальний угол установил окончательный счет — 2:0. «Реал» установил личный рекорд по продолжительности результативной серии в чемпионате Испании, забив в 42-ом матче подряд.

Цитата тура

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес, защищающий ныне цвета туринского «Ювентуса», рассказал о мотивах своего ухода из каталонского клуба. Бразилец отметил, что такое развитие событий в немалой степени было обусловлено человеческими качествами руководителей «Барселоны»:

«Мне нравится, когда меня любят и хотят видеть в клубе. А если меня не любят, то я ухожу. Мой безвозмездный уход из «Барселоны» был вполне логичен. А руководители «Барселоны» оказались фальшивыми и неблагодарными людьми».

Герой тура

Кевин Гамейро вышел на поле в составе «Атлетико» на 62-ой минуте встречи при счете 1:1 и полном игровом преимуществе хихонского «Спортинга». Именно Кевин прекратил страдания «Атлетико», оформив хет-трик в промежутке с 80-ой по 85-ую минуту встречи.

Антигерой тура

Защитник «Депортиво» Рауль Альбентоса на 67-ой минуте встречи против «Алавеса» при счете 0:0 нарушил правила в собственной штрафной площади. Испанский защитник не успевал за форвардом «Алавеса» и схватил его за плечо, в результате чего нападающий оказался на газоне и судья назначил пенальти. Мануэль Гарсия перехетрил вратаря, пробив точно по центру, и принес своей команде победу.

Цифра тура

Удаление полузащитника Хосе Родригеса стало 6-ой красной карточкой для футболистов «Малаги» в этом сезоне Ла Лиги — больше, чем у любой другой команды испанского чемпионата.

Результаты тура:

Гранада – Бетис – 4:1 (3:0)

1:0 — Карсела-Гонсалес (18), 2:0 — Рамос (28), 3:0 — Перейра (33), 4:0 — Рамос (64), 4:1 — Петрос (75).

Удаления: Андреас Перейра (Гранада, 66), Лейва Матиас (Бетис, 66).

Спортинг – Атлетико – 1:4 (0:0)

0:1 — Карраско (46), 1:1 — Альварес (49), 1:2 — Гамейро (80), 1:3 — Гамейро (82), 1:4 — Гамейро (85).

Реал – Эспаньол – 2:0 (1:0)

1:0 — Мората (33), 2:0 — Бэйл (84).

Депортиво – Алавес – 0:1 (0:0)

0:1 — Гарсия (67, с пенальти).

Севилья – Эйбар – 2:0 (1:0)

1:0 – Сарабия (31), 2:0 – Витоло (90).

Реал Сосьедад – Вильярреал – 0:1 (0:0)

0:1 – Кастильехо (90).

Валенсия – Атлетик — 2:0 (2:0)

1:0 – Нани (13), 2:0 – Дзадза (45).

Сельта – Осасуна — 3:0 (1:0)

1:0 – Систо (23), 2:0 — Хосабед (87), 3:0 — Аспас (89).

Барселона – Леганес — 2:1 (1:0)

1:0 – Месси (4), 1:1 – Лопес (71), 2:1 – Месси (90, с пенальти).

Малага – Лас-Пальмас — 2:1 (2:1)

0:1 – Лемос (19), 1:1 – Форнальс (27), 2:1 – Шарлес (36).

Удаление: Хосе Родригес (Малага, 70).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 19 – Лионель Месси (Барселона), 18 — Луис Суарес (Барселона), 14 – Криштиану Роналду (Реал Мадрид), 12 – Яго Аспас (Сельта).

Ассистенты: 9 – Тони Кроос (Реал Мадрид), Луис Суарес (Барселона), 7 — Пабло Пьятти (Эспаньол), Неймар (Барселона), 6 – Луиш Нани (Валенсия), Антуан Гризманн (Атлетико).

Текст: Вадим Павлов

Фото: Global Look Press, официальный сайт «Атлетико», твиттер Гарета Бэйла