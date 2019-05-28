Майская гроза. Месяц испытаний Икера Касильяса

Май – самый эмоциональный и беспощадный месяц в жизни многих футбольных команд. В заключительные дни сезона одни упускают чемпионство, другие теряют шансы на еврокубки, а самые незадачливые получают понижение в классе. Но ни одной из команд этот май не принес столько потрясений, сколько пережил Икер Касильяс. Месяц, в котором он едва не лишился всего.

Письмо Вальдеса

«Здесь все под контролем. Сильно испугался, но силы есть. Большое спасибо всем за сообщения и любовь» – так Икер Касильяс отблагодарил болельщиков за бесконечные слова поддержки. Несколькими часами ранее его в срочном порядке госпитализировали с базы «Порту», где во время тренировки у него случился инфаркт миокарда. Ему потребовалось небольшое хирургическое вмешательство – катетеризация (чтобы восстановить кровоток), но последствия могли быть куда более ужасающими, если бы не оперативные действия медперсонала «драконов». Не дожидаясь приезда скорой, они сами отвезли его в частную больницу CUF.

Первую ночь в госпитале Икер провел в одиночестве, так как ему требовался покой. Но он наверняка ощущал любовь миллионов людей по всему миру. А самое трогательное сообщение ему адресовал Виктор Вальдес, завершив его словами: «Дорогой Икер, дорогой друг! Как вратари, мы бесстрашно принимаем ту угрозу, которую несет в себе жизнь. Твое сердце продолжает биться ради тех, кто мечтает однажды достичь тех вершин, что покорились тебе. Как друг и как вечный соперник, призываю тебя снова стать тем белым львом, но уже у боковой линии. Это твое наследие, оно определяет тебя, но пора оставить его в истории. От вратаря — вратарю».

Сердечный приступ

На следующий день Икера навестили партнеры по команде, и, по словам его одноклубников, голкипер был бодр, весел и много шутил. Но многих все еще волновал вопрос: как подобное вообще могло произойти? Врач «Порту» Нельсон Пуга уверяет, что cердечный приступ Касильяса был совершенно непредсказуем. «У него не было сердечно-сосудистых факторов риска и не было проблем с сердцем в семейной истории. Это недуг, который развивается медленно и является результатом нескольких факторов, способных вызвать закупорку артерии, что приводит к сердечному приступу», – объясняет Пуга.

Болельщики и игроки «Реала» провели акцию в поддержку Икера Касильяса

Размышляя о перспективах продолжения Касильясом игровой карьеры, мнения врачей разделились. Одни уверяли, что теперь киперу придется завязать с футболом, другие утверждали, что при удачном восстановлении все возможно. Своим видением ситуации поделились и представители «Реала»: «Икер научил нас преодолевать самые невероятные трудности, чтобы прославлять команду. Он научил нас тому, что понятие «сдаться» не вписывается в нашу жизненную философию. Мы хотим, чтобы наш вечный капитан поправился как можно скорее, и посылаем ему всю храбрость мира». Сам же Икер поначалу хранил молчание, а затем намекнул, что не намерен сдаваться: «День, когда я уйду из футбола, настанет. Но позвольте мне самому сообщить вам эту новость, когда придет время».

Грустный праздник

Спустя пару недель после выписки из клиники Касильяс отмечал свой 38-й день рождения. И самый неожиданный подарок ему преподнесла Королевская испанская футбольная федерация, объявившая, что отныне 20 мая в Испании будет отмечаться День голкипера. Чуть ранее с подобной инициативой выступил экс-вратарь и ассистент Диего Симеоне в «Атлетико» Херман Бургос. Возможно, именно его пожелание и подтолкнуло футбольных чиновников к воплощению этой идеи в жизнь. Прекрасный жест, одновременно направленный на поддержку и признание заслуг Икера, не сильно улучшил его настроение. Ведь в тот момент все внимание кипера было сконцентрировано на его супруге и новом испытании.

Поцелуй

Икера Касильяса и Сару Карбонеро не раз признавали одной из самых красивых пар страны. Испанский вратарь и спортивная журналистка долгое время не афишировали свои отношения, но после ЧМ-2010 скрывать их было уже бессмысленно. Во время интервью Саре по итогам чемпионского матча с голландцами Касильяс стал перечислять тех, кому он благодарен за этот успех: своим родителям, брату… Затем, посмотрев на журналистку, слегка засмущался и с улыбкой отвел взгляд в сторону. И едва Карбонеро стала задавать следующий вопрос, он прервал ее: «Своим друзьям и тебе». После чего поцеловал ее и попрощался, сказав, что увидится с ней позже.

«Я всегда говорю Икеру, что этим поцелуем он ввел в заблуждение всю Испанию. Потому что он неидеален. Как и все мы. Но я продолжаю его любить. Он сказал мне одну вещь, когда мы начали встречаться, что все вратари немного особенные, потому что это последняя позиция на поле и они должны быть психологически сильными, и то, что он один… Так что я всегда говорю: «Я прощаю тебя, вратарь», – рассказывает Карбонеро. Познакомившись с Сарой, легендарный кипер больше не чувствовал себя одиноким. И именно поэтому новость, которую он узнал незадолго до своего 38-го дня рождения, озаботила его гораздо больше собственного самочувствия.

Путь к счастью

«Мы еще не оправились от испуга, как жизнь снова удивила нас. В этот раз дело касается меня. Это слово, которое мне до сих пор тяжело написать. Несколько дней назад врачи нашли у меня злокачественную опухоль яичника и уже провели операцию. Все прошло хорошо. К счастью, мы вовремя обнаружили болезнь, но мне еще предстоит несколько месяцев лечения. Я спокойна и уверена, что все будет хорошо», – написала Сара в инстаграме на следующий день после дня рождения Икера.

Стена дракона. Икер Касильяс остается в «Порту» – он справился со всеми проблемами

Касильяс признался, что ему впервые в жизни не хотелось отмечать свой день рождения, и все поздравления он принимал с натянутой улыбкой. Под постом своей жены он написал испанскую поговорку, которая в переводе на русский звучит примерно так: «Спокойное море никогда не сделает моряка умелым».

Икер Касильяс наверняка захотел бы вернуться в футбол. Даже после пережитого инфаркта. Потому что он не привык сдаваться. Но жизнь вынуждает делать выбор, и на этот раз ему придется пожертвовать делом всей жизни. Ради нее. Тот пост Сары заканчивался словами: «Я знаю, что этот путь будет нелегким, но со счастливым концом». И он ни за что не позволит ей пройти этот путь в одиночку.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press