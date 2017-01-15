М-р Финт. История Карлоса Кайзера, величайшего мошенника в истории футбола

По полю тренировочной базы «Ботафого» шел человек с прислоненным к уху телефоном и громко обсуждал что-то важное. Слова dollars, transfers, football manager мелькали в пулеметной очереди разговора, и всем, кто был рядом, становилось понятно, что дело идет к крупной сделке и переходу человека с телефоном в европейский клуб. Хотя точно подтвердить этого не мог никто: разговор шел на английском.

Но никогда еще человек с телефоном, а точнее, самый большой мошенник в истории футбола, известный под именем Карлос «Кайзер» Энрике Рапосо, не был так близок к провалу. Клубный врач «Ботафого», проходивший несколько лет назад практику в Лондоне, был в шоке. Он слышал, что английского языка в скороговорке не больше, чем через 30 лет будет в речах русского министра Виталия «ноу криминалити» Мутко. Через пару дней Карлоса Кайзера, выдававшего себя за мастеровитого футболиста, с позором вышвырнули с базы. Но это всего лишь один эпизод его блистательной карьеры. В ней было полно клубов, контрактов, трансферов и подъемных. Но вот только обошлось без сыгранных матчей и забитых голов.

Начало

За почти 20-летнюю карьеру Карлос Кайзер успел поиграть на трех континентах, сменить десяток клубов и выиграть, по его словам, Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок. Легенды футбола предлагали его услуги лучшим клубам Бразилии, а газеты давились восторгом, называя Карлоса чуть ли не гениальным нападающим. Личная статистика выступлений впечатляет не меньше: за всю карьеру Кайзер провел всего 30 матчей и только раз поразил чужие ворота.

Карлос и вправду был гениален. Но его гениальность не имела ничего общего с так полюбившейся всему миру игрой в мяч. Как и любой другой мальчишка в Бразилии, он с детства мечтал стать футбольной звездой, заводить стадионы и прожигать деньги на шумных вечеринках в Рио. Будучи достаточно упертым малым уже в 15 лет, Кайзер даже сумел попасть в академию «Ботафого», но там будущей звезде быстро указали на место: слабая техника, медлительность и лень не оставляли шансов на профессиональный контракт. Осознав, что традиционным путем попасть в «большую игру» не удастся, он решил идти в обход.

С рождения обладая феноменальными коммуникативными навыками, Карлос уже к 20 годам обзавелся рядом знакомств в футбольном мире. Среди его «друзей», помимо множества спортивных журналистов и агентов, были и такие фигуры, как Ромарио и Ренато Гаучо. Все они, сами того не осознавая, работали на имидж Карлоса: во времена без интернета слово человека, имеющего в футболе определенный вес, значило много. Да и как не поверить личности калибра Ромарио, предлагающей обратить внимание на очень перспективного и недооцененного молодого паренька?

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Заявления футболистов и агентов о Карлосе подкрепляли время от времени выходившие статьи в различных спортивных изданиях, восхваляющие его футбольные и физические качества. Естественно, что после создания вокруг себя такого информационного шума Кайзеру был открыт путь в ведущие команды Бразилии.

План-обман

На новом месте у Карлоса всегда была одна и та же стратегия: после подписания контракта следовал продуктивный разговор с руководством о старой незалеченной травме и необходимости набрать форму. Получив несколько недель на восстановление, «неудачливый» футболист, как правило, продолжал кутить на полученную от клуба зарплату. Но рано или поздно все кости срастаются, а мышечные травмы залечиваются. Тогда приходит время встречи с мячом. И тут Карлос использовал любимый трюк: появляясь на тренировочном поле, нападающий принимал мяч, делал пару хорошо заученных финтов и в судорогах валился на землю. На вопросы удивленных врачей – по всем показаниям приборов игрок был совершенно здоров – Карлос лишь корчил гримасы и сетовал на микротравмы, которые при том уровне медицины диагностировать было практически невозможно. Тренерскому штабу оставалось только разводить руками и ждать скорого возвращения «бомбардира» в строй. А Кайзер тем временем получал очередной полугодовой отпуск и желанный статус профессионального футболиста.

Карлос не забывал и о партнерах по команде. Достаточно быстро уяснив, что не стоит недооценивать силу коллектива, он везде становился душой компании и главным заводилой. «В те дни игроки не имели права покидать отель перед матчем. За несколько дней до прибытия команды я снимал несколько комнат и приглашал туда девочек. Когда игроки приезжали, им не приходилось никуда тайно выбираться, чтобы повеселиться», – рассказывал потом Кайзер. Такие «предматчевые посиделки» – меньшее, на что он был способен. Во всех командах, где играл Карлос, было нормой собираться на еженедельные попойки, устраиваемые травмированным нападающим у себя дома.

Муляж телефона

Случались и осечки. В «Ботафого» у Кайзера вошло в привычку постоянно носить с собой мобильный телефон – большую редкость и признак богатства по тем временам. Разумеется, телефон был ненастоящий. Всего лишь муляж, с помощью которого нападающий имитировал ведение переговоров с ведущими европейскими клубами. Ему даже не мешало незнание английского языка: Карлос расхаживал по футбольному полю и издавал смесь нечленораздельных звуков. Но на малообразованных партнеров по команде это производило неизгладимое впечатление. Еще бы! Травмированный форвард предпочитает «Ботафого» иностранным клубам и большим контрактам. Такого поневоле зауважаешь.

Если бы не доктор и его идеальное знание английского, все прокатило бы и на этот раз. Но оказавшись за дверью «Ботафого», Карлос не стал унывать и продолжил потрошить банковские счета таких грандов бразильского футбола, как «Фламенго», «Васко да Гама» и «Флуминенсе».

Еще одна история приключилась с Кайзером в «Бангу». Президент клуба Кастор де Андраде возмутился, что высокооплачиваемый футболист не бывает включен даже в заявку на матч, и потребовал от главного тренера срочно проверить игрока в бою. Плюс ко всему основной форвард команды травмировался, а потихоньку набирающий форму Карлос, судя по всему, был отличным вариантом усиления атаки.

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Так и получилось: команда проигрывала 0:2, и помощник тренера подозвал Кайзера, с тем чтобы отправить разминаться перед выходом на поле. Катастрофы подобного масштаба Карлос допустить не мог. Заметив, что фанаты клуба скандируют неприличные кричалки в адрес своих же игроков, он буквально подлетел к трибуне, запрыгнул на забор и, используя весь запас португальского мата, начал поносить болельщиков в ответ. Реакция судьи последовала незамедлительно: красная карточка с последующей дисквалификацией на несколько матчей.

Позже Карлос объяснял свое поведение так: «Бог забрал у меня одного отца, но дал другого, – в этом моменте он указывал на Де Андраде, – и я никому не позволю его оскорблять. Именно поэтому я вмешался». Услышав эти слова, президент так растрогался, что продлил Кайзеру контракт еще на полгода.

Покорение Европы

Устав терроризировать местные клубы, Карлос решил податься в Европу. К тому времени неприлично разросшаяся сеть связей уже позволяла нападающему закрепиться за пределами родной страны. По совету одного из друзей Кайзер направился на Корсику в игравший тогда в Лиге 2 «Газелек Аяччо». Новость о подписанном с бразильцем контракте облетела весь остров, и уже на следующей открытой тренировке на новичка собрались посмотреть около четырехсот болельщиков. Но Карлос не растерялся: повторяя все те же заученные финты, нападающий подбил вверх все близлежащие мячи и запустил их в сторону фанатов. Публика была в восторге, а Кайзер, целуя эмблему клуба, со спокойной душой отправился выполнять беговые упражнения.

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Помимо «Газелека» Карлос время от времени всплывал в клубах Мексики, США и Аргентины. Нападающий даже приписывает себе победу в Кубке Либертадорес-1984 в составе «Индепендьенте». Но никто, разумеется, проверить этого не может. Сейчас Карлос активно раздает интервью, в которых рассказывает о поистине голливудских перипетиях своей футбольной карьеры. Сам герой подводит ее итог такими словами: «Я хочу, чтобы все понимали, что своей ложью я никому не причинил вреда. Я лишь пользовался клубами так же, как они пользовались другими игроками. Поверьте, если бы я был предан своему делу сильнее и был более целеустремлен, то пошел бы гораздо, гораздо дальше».

Как-то раз бразильскую футбольную звезду 90-х Ренато Гаучо не пустили в ночной клуб. Игрок оскорбился и потребовал объяснений, ведь хозяин заведения лично выслал приглашение в VIP-зону на имя игрока. Охранник лишь развел руками: «Вы не можете пройти, так как Ренато Гаучо уже внутри».

Угадайте, где в тот момент был Карлос Кайзер.

Текст: Никита Поляков