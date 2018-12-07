Лучший старт «Ливерпуля» в истории, олдскульная рубка на «Олд Траффорд» и повторение рекорда сезона от «МанСити». Главные события 15-го тура АПЛ

Огненная ничья в Манчестере, сенсация в Вулверхэмптоне и волевая победа «Ливерпуля». Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 15-го тура АПЛ.

«Ливерпуль» выдал лучший старт в истории

Очередная победа, несмотря на счет, далась «красным» нелегко. После нулей в первом тайме, «Бернли» порадовал хозяйских фанов: стандарт у ворот «Ливерпуля», Алиссон не сумел полностью зафиксировать мяч и Корк добил его в сетку – 1:0. Гости ответили уже через 8 минут – Джеймс Милнер ударом понизу из-за штрафной сравнял счет, а вышедший на замену Бобби Фирмино после скидки ван Дейка вывел «красных» вперед. Третий гол «Ливерпуля» вышел образцовым: в три паса от ворот Шакири был выведен один на один и в касание расправился с Хартом. 3:1 – мерсисайдцы выдают лучший старт в истории клуба.

«МЮ» и «Арсенал» вновь устроили шоу

Безбашенный матч на «Олд Траффорд» вновь напомнил фанатам о принципиальности противостояния «красных дьяволов» и «канониров». Рубка завершилась четырьмя голами и лишь шестью желтыми карточками, хотя по ходу игры на удаление претендовали сразу несколько эпизодов. В течение игры «МЮ» дважды почти мгновенно отыгрывался и был близок к победе. «Арсенал» отстоял свою беспроигрышную серию (2:2), которая насчитывает теперь 13 матчей АПЛ. А манкунианцы, несмотря на очередную ничью, искренней игрой дают надежду своим фанам на возвращение славных времен.

«Ман Сити» повторяет рекорд сезона

Выездной матч с «Уотфордом» продолжил победную серию «горожан». Голы Сане и Мареза, казалось бы, сняли интригу к началу второго тайма. «Шершни» Грасии сподобились на ответ: после мяча Дукуре «Уотфорд» еще имел шансы на ничью, но «Сити» выстоял. 1:2 – седьмая победа подряд повторяет рекорд сезона от «Арсенала», установленный осенью. В ближайшем туре «горожане» едут на «Стэмфорд Бридж», где проверят свою серию на прочность.

«Челси» заблудился в волчьем лесу

Выезд к прихворавшим «волкам» (два месяца без побед) сулил «синим» дежурные три очка. Первый тайм лишь укрепил это мнение – Рубен Лофтус-Чик после рикошета забил в очередном старте. Но во втором тайме все расклады перевернулись: в течение четырех минут Хименес и Жота вывели «Вулверхемптон» вперед, а героический Руй Патрисиу отбил для «Уондерерз» победу. В итоге сенсационные 2:1 – у притормозившего «Челси» лишь одна победа за месяц.

«Тоттенхэм» возвращается в тройку

В текущем сезоне «Шпоры» демонстрируют истинную бескомпромиссность, в течение 14 стартовых матчей обходясь без ничьих. Домашняя игра со «святыми» не стала исключением. «Саутгемптон», накануне уволивший Марка Хьюза, приехал на «Уэмбли», чтобы забивать. Но Уго Льорис провел просто гениальный матч, выручив «Тоттенхэм» не менее семи раз. «Шпоры» свои моменты реализовывали лучше: итоговые 3:1 продолжают хозяйскую серию без ничьих; «Саутгемптон» же без побед уже в 11 играх.

Цитата тура:

«Мы были готовы дать бой, нужно отдать должное команде за это. Футболисты выложились и устали, показав желание. Некоторые из них не играли часто в этом сезоне. Но мы играли сердцем и душой»

— так Жозе Моуринью прокомментировал ничью «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом».

Результаты тура:

Борнмут – Хаддерсфилд Таун – 2:1 (2:1)

(Уилсон, 5, Фрейзер, 22; Конголо, 38).

Брайтон энд Хоув Альбион – Кристал Пэлас – 3:1 (3:0)

(Мюррей, 24 – с пенальти, Балогун, 31, Андоне, 45; Миливоевич, 81 – с пенальти).

Вест Хэм Юнайтед – Кардифф Сити – 3:1 (0:0)

(Лукас Перес, 49, 54, Антонио, 61; Джош Мерфи, 90).

Уотфорд – Манчестер Сити – 1:2 (0:1)

(Дукуре, 85; Сане, 40, Марез, 51).

Бернли – Ливерпуль – 1:3 (0:0)

(Корк, 54; Милнер, 62, Фирмино, 69, Шакири, 90).

Фулхэм – Лестер Сити – 1:1 (1:0)

(Камара, 42; Мэддисон, 74).

Вулверхэмптон – Челси – 2:1 (0:1)

(Хименес, 59, Жота, 63; Лофтус-Чик, 18).

Эвертон – Ньюкасл Юнайтед – 1:1 (1:1)

(Ришарлисон, 38; Рондон, 19).

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 2:2 (1:1)

(Марсьяль, 30, Лингард, 69; Мустафи, 26, Рохо, 68 – в свои ворота).

Тоттенхэм Хотспур – Саутгемптон – 3:1 (1:0)

(Кейн, 9, Моура, 51, Сон, 55; Остин, 90).

Турнирная таблица:



Бомбардиры: Обамеянг («Арсенал») – 10, Кейн (Тоттенхэм») – 9, Агуэро («МС»), Стерлинг («МС»), Мюррей («Брайтон»), Уилсон («Борнмут») – по 8 голов.

Текст: Владимир Шевелев

Фото: Global Look Press

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»