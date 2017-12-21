Лучший. Андрей Вдовин – о голосовании еженедельника «Футбол» за титул игрока года в России

Криштиану Роналду на днях вынес на поле «Сантьяго Бернабеу» все свои «золотые мячи». Пять блестящих во всех отношениях призов стояли на белоснежном столе, и весь стадион аплодировал одному из двух лучших футболистов мира десятилетия. Второй такой — Лионель Месси, у него остальные пять «золотых мячей» за последние десять лет. Когда-нибудь мы поймем, в какую великую футбольную эпоху мы жили.

В эти же дни проходит голосование старейшей премии еженедельника «Футбол» за титул игрока года в России. Напомним, что в опросе принимают участие российские журналисты, которые называют свои тройки лучших игроков года. За первое место начисляется 3 очка, за второе — 2, за третье — 1. Кто из футболистов набирает больше всех очков, тот и становится победителем! В прошлом 2016-м год лучшим футболистом России был признан нападающий сборной России и «Краснодара» — Федор Смолов.

Имя лауреата-2017 будет названо 26 декабря.

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И вот что удивительно: это звание существует с 1964 года, и за всю 50-летнюю историю премии был только один футболист, кто ее брал трижды, — это Олег Блохин. А за весь российский период – всего пятеро, кто признавался лучшим в стране по два раза: Онопко, Лоськов, Титов, Широков и Думбия.

А знаете, кто по итогам всех российских опросов чаще всего попадал в тройку? Аршавин (один раз – первое место, один — второе, два раза — третье) и Кержаков (0–2–2).

Может быть, именно поэтому вопрос, кого считать лучшим игроком в истории российского футбола, вызывает ступор. И может быть, поэтому чемпионат России таков, какой он есть.

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Почему в нашей стране нет футболиста на все времена? Почему два ярких сезона — это максимум, на что способны наши звезды? Может быть, дело в том, что, блеснув, они уезжают в топ-лиги? Но это неправильный ответ. Кто из лауреатов премии уезжал в последние годы? Думбия? Но только затем, чтобы чуть блеснуть в швейцарском «Базеле», а потом приземлиться на скамейку в «Спортинге». Халк? Но только для того, чтобы стать одним из самых высокооплачиваемых спортсменов Китая. Домингес? Но ему удалось стать только лидером средненького «Райо Вальекано». Жирков? Но опять же для того, чтобы неплохо отполировать кресло за бровкой «Стэмфорд Бридж»… А остальные?

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Может быть, потому нет в России игрока-династии, что конкуренция так высока и появляются все новые и новые звезды. Хорошая попытка, но нет. Хотя бы потому, что в результате этого естественного отбора должны были появиться монстры, которые смогли бы сожрать всех конкурентов — вроде тех же Роналду и Месси в Европе.

А тем временем России не хватает настоящей легенды, игрока на все времена. Того, кого бы мы все назвали главной звездой российского футбола. Лев Иванович Яшин — он крутой, его все любят и признают. У него есть «Золотой мяч» ФИФА и титул чемпиона Европы. Но он еще из СССР. А сколько можно пользоваться только теми легендами, что создавались до нас?

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Но, может быть, очень и очень скоро мы попробуем сделать голосование за звание лучшего игрока России начиная с 1992 года. Вы уже придумали, кто будет в вашей тройке?

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press, архив еженедельника «Футбол»

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»