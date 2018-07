Лучше и не представить. Топ самых необычных презентаций игроков

На днях итальянская «Рома» приобрела шведского вратаря Робина Ольсена. Твиттер римлян представил экс-игрока «Копенгагена» необычно, позаимствовав оформление у шведской мебельной компании IKEA. «Рома» купила Ольсена, к которому прилагаются вратарские перчатки, пара бутс и футболка «волков». Вспоминаем топ самых необычных представлений футболистов клубами.

Кто: Джон Терри

Откуда: «Челси»

Куда: «Астон Вилла»

Способ: переписка в социальной сети «WhatsApp»

В это было трудно поверить, что «Челси» и Джей Ти могут однажды разойтись. 19 лет верой и правдой за «аристократов», пять чемпионств в Премьер-Лиге и пять Кубков Англии, Лига Чемпионов и Лига Европы – казалось, Терри останется в «Челси» до конца карьеры. Но 21-го мая 2017 года защитник провел последний матч за «Челси» и стал свободным агентом в летнее межсезонье. СМИ отправляли Терри и в американскую МЛС, в Железном человеке были заинтересованы китайские клубы-толстосумы.

Терри решил остаться в Англии, но для того чтобы играть в Чемпионшипе. Лондонские «львы» сменились на бирмингемских, такого надежного столпа обороны повезло получить «Астон Вилле». Твиттер бирмингемцев обыграл приобретение игрока перепиской в «WhatsApp» между генеральным менеджером клуба Стивом Брюсом и президентом Тони Ся. Через некоторое время Ся в чат добавил самого Терри.

Кто: Йерри Мина

Откуда: «Палмейрас»

Куда: «Барселона»

Способ: выход на поле без гетр и бутс

Каталонский клуб следил за молодым колумбийцем еще два года назад, в июле 2016 года, однако решился приобрести игрока только спустя полтора года. За этот период Мина сменил «Санта-Фе» из Боготы на бразильский «Палмейрас», стал твердым игроком стартового состава, проявил свои навыки бомбардира (6 голов за 28 игр) и окончательно убедил руководство «блаугранас» в необходимости оформления трансфера.

На презентацию игрока «Камп Ноу» собрал приличную аудиторию, и каково же было удивление, когда Мина вышел на поле без бутс и гетр. Колумбиец в свою очередь поблагодарил болельщиков за теплый прием и объяснил мотив своего поступка, процитировав Библию: «коснешься ступней своей ты земли, которую хочешь покорить. И я хочу добиться успеха здесь». Йерри добавил, что такая привычка была у него и в предыдущих командах.

👣 Savouring those first Camp Nou steps!

🏟 Yerry Mina explains his barefoot tradition: https://t.co/6ot6hDN1Oz

🔵🔴 #BeBarça #ForçaBarça pic.twitter.com/5UD0dqV89A

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2018