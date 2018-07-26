Лучше и не представить. Топ самых необычных презентаций игроков

На днях итальянская «Рома» приобрела шведского вратаря Робина Ольсена. Твиттер римлян представил экс-игрока «Копенгагена» необычно, позаимствовав оформление у шведской мебельной компании IKEA. «Рома» купила Ольсена, к которому прилагаются вратарские перчатки, пара бутс и футболка «волков». Вспоминаем топ самых необычных представлений футболистов клубами.

Кто: Джон Терри

Откуда: «Челси»

Куда: «Астон Вилла»

Способ: переписка в социальной сети «WhatsApp»

В это было трудно поверить, что «Челси» и Джей Ти могут однажды разойтись. 19 лет верой и правдой за «аристократов», пять чемпионств в Премьер-Лиге и пять Кубков Англии, Лига Чемпионов и Лига Европы – казалось, Терри останется в «Челси» до конца карьеры. Но 21-го мая 2017 года защитник провел последний матч за «Челси» и стал свободным агентом в летнее межсезонье. СМИ отправляли Терри и в американскую МЛС, в Железном человеке были заинтересованы китайские клубы-толстосумы.

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Терри решил остаться в Англии, но для того чтобы играть в Чемпионшипе. Лондонские «львы» сменились на бирмингемских, такого надежного столпа обороны повезло получить «Астон Вилле». Твиттер бирмингемцев обыграл приобретение игрока перепиской в «WhatsApp» между генеральным менеджером клуба Стивом Брюсом и президентом Тони Ся. Через некоторое время Ся в чат добавил самого Терри.

Кто: Йерри Мина

Откуда: «Палмейрас»

Куда: «Барселона»

Способ: выход на поле без гетр и бутс

Каталонский клуб следил за молодым колумбийцем еще два года назад, в июле 2016 года, однако решился приобрести игрока только спустя полтора года. За этот период Мина сменил «Санта-Фе» из Боготы на бразильский «Палмейрас», стал твердым игроком стартового состава, проявил свои навыки бомбардира (6 голов за 28 игр) и окончательно убедил руководство «блаугранас» в необходимости оформления трансфера.

На презентацию игрока «Камп Ноу» собрал приличную аудиторию, и каково же было удивление, когда Мина вышел на поле без бутс и гетр. Колумбиец в свою очередь поблагодарил болельщиков за теплый прием и объяснил мотив своего поступка, процитировав Библию: «коснешься ступней своей ты земли, которую хочешь покорить. И я хочу добиться успеха здесь». Йерри добавил, что такая привычка была у него и в предыдущих командах.

Кто: Тео Эрнандес

Откуда: «Атлетико» Мадрид

Куда: «Реал» Мадрид

Способ: неудачная чеканка мяча

Переход 19-летнего француза из «Атлетико» в стан «галактикос» стал бомбой для всей Испании. Впервые с 2000-го года из стана «матрасников» игрок ушел к принципиальному сопернику из Мадрида. «Королевский клуб» не поскупился выложить за молодого таланта приличную сумму в размере 30 миллионов евро. Руководством было принято решение провести презентацию Эрнандеса 10 июля.

В тот день на «Сантьяго Бернабеу» болельщики «сливочных» смогли вживую увидеть технические навыки экс-игрока «Атлетико». Неожиданно произошел конфуз. Попозировав перед фотокамерами в белой форме, Эрнандес начал чеканить мяч и после третьего касания мяч улетел в сторону. Француз попробовал удержать мяч и сохранить равновесие, но в итоге после шестого удара мяч коснулся газона. Эрнандес, впрочем, не смутился и продолжил как ни в чем ни бывало приветствовать публику.

Кто: Хесус Навас

Откуда: «Манчестер Сити»

Куда: «Севилья»

Способ: похищение неизвестными

Испанский вингер после четырех лет пребывания в Манчестере затосковал по родным краям и уступил стартовое место в составе Рахиму Стерлингу. Навас даже и не хотел рассматривать другие варианты – единственным желанием было вернуться в родную солнечную Севилью, которая сменит унылое манчестерское небо. 31-летний андалусиец и до «горожан» играл за севильянцев 10 сезонов, и казалось, что на «Рамон Санчес Писхуане» его встретят с теплотой. Однако болельщики были шокированы презентационным роликом андалусийского клуба.

Скрытая камера показывает молодого человека, спокойно гуляющего по центральным улицам Севильи. Неожиданно люди в масках нападают, и заталкивают его в багажник машины, после чего отвозят его на «Рамо Санчес Писхуан»! Тем удивительнее было когда самой «жертвой» оказался сам Хесус Навас!

Кто: Гекхан Инлер,и Омар Гонсалес

Откуда: «Удинезе» и «Лос-Анджелес Гэлакси»

Куда: «Наполи» и «Пачука»

Способ: оделись в маскарадные костюмы.

Владелец «Наполи» Аурелио де Лаурентис всегда славился оригинальным подходом к представлению новичков. «Партенопейцы» повторили этот трюк и летом 2011 года, когда в зале для пресс-конференций клуба появился новичок, имя которого не разглашалось. Человек в маске льва и в майке «Наполи» сел рядом с президентом клуба, прорычал несколько раз и попозировал перед камерами. Наконец выяснилось имя: под маской прикрывался Гекхан Инлер, который переехал на «Сан Паоло» из Удине.

Американский защитник в свою очередь зашел в конференц-зал под заглавную музыку из всемирно известной саги «Звездные войны» в костюме знаменитого представителя Темных сил Дарта Вейдера. Компанию ему составили Оби-Ван Кеноби, штурмовик и Чубакка. Только после речи представителя клуба Гонсалес снял шлем. Остается только догадываться, почему именно таким способом мексико-американец решил предстать перед публикой.

Автор: Андрей Синельщиков

Фото: Официальный Твиттер «Ромы», Global Look Press, официальный Твиттер «Севильи», официальный Твиттер «Астон Виллы»

Видео: Официальный YouTube-канал «Севильи»