Лучано и пустота. «Интер» побеждает в Лиге чемпионов, но продолжает деградировать. Что не так?

«Интер» вернулся в Лигу чемпионов «по-валидольному»: за 7 минут «нерадзурри» не только спаслись от поражения, но и отняли три очка у «Тоттенхэма». Правда, мимолетная радость от волевой победы померкла после очередного блеклого матча в Серии А. Теперь Лучано Спаллетти снова не до праздника: игровой вакуум в его команде удручает.

Ожидания – ваши проблемы

Попадание в главный клубный турнир стало глотком свежего воздуха для миланцев, ведь здесь они не появлялись с февраля 2012 года. За эти шесть лет «нерадзурри» успели сполна «насладиться» Лигой Европы: команда три раза играла на групповом этапе (иногда она туда пробивалась через квалификацию), но дальше 1/8 финала не проходила. А последняя еврокампания «Интера» (сезон-2016/17) закончилась провалом: еще никогда итальянский гранд не вылетал из группы с четырьмя поражениями.

Понятно, что послевкусие от таких еврокубковых бэд трипов у местных тиффози схоже с жестоким похмельем. Поэтому на Лучано Спаллетти свалилась двойная ответственность: помимо высоких мест в Серии А болельщики ждут и успешного возвращения в ЛЧ. И тут возникает вопрос: а с кем вершины-то покорять?

Казалось бы, все просто: летние покупки на 78 млн евро плюс свои звезды – эта смесь и поможет Спаллетти пошуметь в новом сезоне. Но обычно теория имеет мало общего с практикой, и старт в Серии А указал «интеристам головного мозга»: команда не станет ближе к титулам только благодаря обновлению состава.

Статистика всему голова: за пять туров миланский клуб минимально проиграл «Сассуоло» и «Парме», упустил три очка во встрече с «Торино», сумел доковырять «Сампдорию» в матче с тремя отмененными голами (один из которых был забит в ворота Хандановича) и одержал единственную уверенную победу над «Болоньей». Негусто для потенциальных победителей.

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Схематичный застой

В первую очередь кризис мысли у Спаллетти возникает при выборе оптимальной схемы, заточенной под атаку. За шесть официальных матчей 59-летний специалист перепробовал несколько расстановок: и 4+4+1+1, и 3+4+2+1. В итоге выбор пал на 4+2+3+1, но и она может погубить.

Заметно, что в разнообразных построениях неизменна лишь кандидатура Мауро Икарди. В «Интере» он давно уже царь и бог, который практически всегда играет свободным форвардом. И хоть выбор в пару к аргентинцу есть (новички Бальде, Политано и Мартинес, а также Кандрева), Лучано вряд ли будет рисковать и ставить кого-то на одну линию с капитаном.

Правда, план «Икарди, выручай!» выглядит все безнадежнее: в четырех играх Серии А капитан был полностью перекрыт соперниками, поэтому дальние забросы и пасы вразрез от партнеров уходили в никуда. Только «Болонье» «нерадзурри» забили аж три мяча, и именно эту игру Мауро пропустил из-за мышечной травмы. За август-сентябрь снайпер отдал один ассист и забил всего раз, да и этот мяч «Тоттенхэму» стал реальным благодаря ошибке англичан: не прозевали бы защитники 25-летнего нападающего у штрафной – не случилось бы и самого красивого гола недели в ЛЧ по версии УЕФА.

Атакующая идея «Интера» продолжает рушиться: защитники той же «Сампдории» минимизировали попытки Икарди нанести опасный удар. Возможно, парень просто вкатывается в тяжелый сезон. А если это не так, тогда все очень плохо: no Icardi – no party. На данный момент игра с несколькими центрфорвардами смотрится привлекательно, ведь нужно заводить спящего аргентинца каким-то примером и забивать не только при навале на последних минутах. Но какое решение примет главный тренер?

Хороший мальчик

Найти трудности сзади? Well done. К примеру, скамейка располагает выбором нескольких центральных защитников – Де Врей, Шкриньяр и Миранда (между прочим, все они игроки борных), но тренерский штаб не желает выпускать трех футболистов в одну оборонительную линию после неудачной попытки в матче с «Торино», когда в трио вошел Д’Амброзио. Маленький ад происходит и в полузащите: фланговые Политано и Перишич часто теряются, отдают неточные пасы вразрез и губят атаки своими неуверенными действиями. Иногда с краю выходит Кандрева, но дело от этого не меняется.

Пока радует только купленный за 38 млн евро Наингголан. Его уверенное выступление «под нападающим» стало одним из неожиданно удачных ходов Спаллетти, ведь в «Роме» Раджа привык играть на средней линии при схеме тотального футбола.

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Мощный бельгиец делает ту работу, которая так нужна команде с прицелом на центрфорварда: он умело продавливает защитников и не имеет привычек «Почты России», переводя мяч из обороны в атаку без задержек. Хотя самому Спаллетти после победы над «Тоттенхэмом» так не показалось: «Временами случаются большие разрывы. Мауро любит открываться на грани офсайда, но Раджа после долгого периода вне игры не в лучшей форме. Мы должны научиться не терять мяч слишком легко сразу после того, как возвращаем его».

А еще звездный новичок часто провоцирует соперников на нарушение правил, помогая «Интеру» с зарабатыванием фолов и стандартов. В общем, с лучом света в темном царстве определились. На Наингголане будет построена большая часть командных функций (не забываем и об его умении на позиции опорника), и у Лучано снова возникает вопрос: кого поставить по бокам от Раджи, чтобы извлечь максимальный КПД?

Книга жалоб

На анализ всех бед «нерадзурри» уйдет несколько часов. Понятно одно: основная сложность кроется именно в футболе, который пытается поставить Спаллетти, – на втором году работы с клубом нет никаких кардинальных изменений. Вся игра идет без оригинальных задумок, с бестолковыми забросами и вечным браком. Перед сезоном многие эксперты уверяли, что именно «Интер» станет конкурентом «Ювентуса» в борьбе за скудетто, но пока миланцев уничтожает собственный кризис.

При этом у команды есть характер. Парни с огромными контрактами заводятся как мальчишки, когда игра идет не по их сценарию (победные мячи в конце матчей против «ТТХ» и «Сампдории» как пример). Даже в Лигу чемпионов клуб пробился, забив два гола «Лацио» под завершение встречи. Но фраза «Пациент скорее жив…» не совсем уместна для коллектива, бьющегося за награды только благодаря железной силе воли. Италия всегда поклонялась грамотно выстроенным триумфаторам, поэтому именитая, но не имеющая своей изюминки банда Лучано совсем не подходит под геройское описание.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press