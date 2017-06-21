Ложь и видео. Как Кубок конфедераций-­2017 изменит работу судей

Над стадионом «Санкт­-Петербург Арена» гремит голос диктора с очень непривычным представлением арбитров: «Первый судья видеоповтора! Второй судья видеоповтора!» Эти слова известили о революции в судействе, хотя техническое ноу-­хау выступает на Кубке конфедераций пока лишь в качестве эксперимента. Но уже на второй игровой день турнира в матчах Португалия – Мексика и Чили – Камерун видеоповторы помогали арбитрам отменять и засчитывать голы в ситуациях, которые могли стать поводом для скандалов.

За честность

На специальном брифинге, состоявшемся на «Санкт­-Петербург Арене», директор судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка долго рассказывал о достоинствах и необходимости новых технологий, подчеркивал, что даже они не смогут избавить футбол от человеческого фактора, в котором и красота игры, и манящая болельщиков непредсказуемость. Но главное слово, которое многократно повторил итальянец, – справедливость. На ее защиту и призваны новые технологии. Избавить футбол от явных ошибок, а с ними и от влияния на результаты матчей – вот важнейшая стратегическая задача ФИФА.

По словам арбитра Равшана Ирматова (он работает на Кубке конфедераций видеоассистентом), мелкие ошибки вроде незамеченных или придуманных фолов в середине поля никуда не уйдут. Но возрастающие скорости и плотность современного футбола все чаще заставляют арбитров принимать решение по наитию там, где ошибка грозит на 180 градусов развернуть ход матча и посягнуть на справедливость результата. Этим успокоили и консерваторов, которые боятся за динамику футбола.

Видеопросмотр возможен только в исключительно спорных ситуациях. Забивают голы из настоящего положения вне игры и отменяют из-­за придуманного, пропускают момент, когда нарушителя стоило отправить в раздевалку или по ошибке туда отправляют не того, – такие инциденты возникают не в каждой игре. «А когда повод пересмотреть эпизод все-­таки появляется, лучше потратить для принятия верного решения минуту, чем потом годами слушать воспоминания о скандале», – добавил Ирматов.

Презентация системы видеоповторов VAR, которая будет применяться на Кубке конфедераций #футболхоккей #футбол #еженедельникФутбол #ftbl #confederetioncup Публикация от Еженедельник «Футбол» (@ftbl60) Июн 15 2017 в 2:57 PDT

Минута на просмотр

Журналистам показали наглядную аргументацию о пользе видеопросмотров. Сначала Бузакка привел статистику: в 52 матчах завершившегося в Южной Корее молодежного чемпионата

мира (U­-20) после обращения к видеоповторам пришлось изменить 12 решений. Для подчеркивания важности фрагменты этих эпизодов показали на мониторе: после борьбы двух молодых футболистов, один из которых корчится на газоне, судья получает сигнал от видеоассистента. Просмотр на экране, занявший меньше минуты, фиксирует грубую отмашку и перед ее исполнителем загорается заслуженный красный свет.

В другой ситуации все наоборот: судья после попадания мяча в руку ставит на «точку». Сидящим за пультом помощникам это решение показалось несправедливо категоричным. Снова просмотр, в ходе которого становится понятно, что мяч попал в прижатую руку защитника, – пенальти аннулирован. Без возмущений со стороны «пострадавших» и попыток взять арбитра в кольцо. С ними спорить было можно. С монитором – бесполезно.

Кстати, пять решений на турнире в Южной Корее пришлось отменять после ошибок в фиксации «вне игры». И как сказал Бузакка в качестве аргумента в успешности эксперимента, не имей судьи видеопомощи – искаженными могли оказаться результаты не только тех матчей, но и всего турнира. Командам, забравшимся высоко, грозил досрочный вылет.

Массимо Бузакка: «На каждом матче Кубка конфедераций в распоряжении судей будет 30 камер»

Функционирует новшество абсолютно прозрачно для любого болельщика. Фамилии трех видеоассистентов объявляются заранее. Двое из них следят за борьбой и нарушениями, третий – за правильностью определения офсайда. Журналистов заверили, что в ситуациях, когда видеосудьям придется вмешаться, зрители увидят съемку прямо из специальной комнаты. Можно ли будет услышать содержание их разговора? «Это уж слишком», – с улыбкой сказал директор по развитию ФИФА Марко ван Бастен.

30 камер в помощь

Но побывать в этом секретном месте удалось. На базе «Зенита» журналистам продемонстрировали, как на практике судьи будут пользоваться новой и ценной для себя опцией. Сначала – экскурсия в ту самую комнату. Обычное помещение площадью три на пять метров, на столах четыре больших монитора, изображение на каждом из них разделено на несколько частей. Все происходящее на любом участке поля за счет 30 камер как на ладони. Здесь же оборудование для goal­line technology, или просто GLT, – системы автоматического определения гола, отсутствие которой весной спровоцировало громкий скандал после матча «Амкара» с «Зенитом».

Перед глазами журналистов Hawk­Eye («ястребиный глаз»), давно прижившаяся в теннисе и крикете. Работает с помощью шести камер, определяющих точное место приземления мяча, о чем судья получает сигнал на устройство, похожее на часы. Впервые в футболе эту систему использовала английская Премьер­-лига пять лет назад. Удовольствие, кстати, дорогое – под 300 тысяч евро с каждого стадиона. Система применялась на чемпионате Европы­-2016, а также в немецком, итальянском и французском чемпионатах и в матчах Лиги чемпионов.

Но ФИФА для проведения турниров под своей эгидой вводит альтернативу – GOAL Control 4D, работающую схожим образом, но располагающую четырнадцатью камерами. Впервые GOAL Control 4D применялась на чемпионате мира 2014 года, именно ею и пользуются судьи на Кубке конфедерации.

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ФИФА лицензированы еще две разновидности определения гола. Но Goalref (распространена в гандболе) и Сairos работают по принципу магнитной индукции, камер у них нет. Зато если мяч со встроенным чипом пересекает линию ворот, создается магнитное поле, сигнал о котором поступает на часы арбитра. Впрочем, на официальных футбольных матчах эта система не используется. Одна из главных причин кроме стоимости – сложность установки и порой странное поведение оборудованного чипом мяча.

При всей актуальности новейших технологий футбольный закон позволяет судье отказаться от помощи и лицензированных систем. Пункт правил гласит: если во время тестирования системы перед матчем его главный арбитр зафиксирует неисправность, то он может ее не применять.

Тренировки на базе «Зенита»

На поле зенитовской базы – юноши из клубной академии питерского клуба. Задача команд – при условном сопротивлении создать ситуации, которые заставят арбитра сомневаться. Основная задача игроков – перевод мяча вперед на дальнего партнера, под «офсайд», и падение после единоборств около и внутри штрафной. У каждой бригады на моделирование ситуаций всего 8 минут. Монитор у кромки поля – подтверждаются и отменяются решения после его просмотра примерно в равной пропорции. Чаще других монитор требует словенец Дамир Скомина. Одна ситуация после единоборства юношей в штрафной заставила Скомину задуматься и посмотреть повтор еще несколько раз. Но даже в этом случае пауза длилась всего чуть больше минуты. Оказалось, что, перед тем как опробовать новую технологию видеоповторов на Кубке конфедераций, судьи тренировались целую неделю.

А теперь главный для болельщиков вопрос: когда же все это появится в российском футболе? ФИФА оставит оборудование на четырех стадионах, принимающих Кубок конфедераций. На каких условиях и сколько это будет стоить – ответа от Виталия Мутко пока нет. Президент РФС заверил, что запрос в ФИФА уже отправлен. Под вопросом пока и сроки, которые понадобятся для подготовки видеоассистентов. По системе определения гола нет единого мнения даже в судейском клане. Большинство действующих арбитров двумя руками за помощь, которая не позволит им стать фигурантами скандала. Но есть и такие, кого соотношение цены и пользы смущает. Ведь спорный момент может возникнуть раз в несколько туров. Зато экономия в размере минимальной годовой зарплаты игрока топ­клуба (если исходим из 300 тыс. евро) может стоить командам, например, места в Премьер­лиге. Футбольный мир, в отличие от других игровых видов спорта, слишком долго был верен консерватизму, потому сомнения и споры будут звучать еще долго. А пока для подведения итогов эксперимента дождемся реакции первых лиц нашего футбола в начале июля.

Текст: Максим Михалко

Фото:Global Look Press

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»