Ловушка для «лис». «Лестер» попытается проскочить «Севилью»

Плей-офф Лиги чемпионов стартует 14 февраля. В преддверии матчей на вылет еженедельник «Футбол» напоминает о положении дел участников 1/8 финала и делится кратким досье на тренеров. На очереди – «Севилья» и «Лестер».

Матч 1: «Севилья» – «Лестер» 22.02.2017, 22:45

Матч 2: «Лестер» – «Севилья» 14.03.2017, 22:45

«Севилья»

Год основания: 1905

Стадион: «Рамон Санчес Писхуан»

Высшее достижение в ЛЧ: ¼ финала (1957/58)

Рейтинг УЕФА: 9

«Красно-белые» творят в Испании настоящий фурор, разбив триумвират «Реала», «Барселоны» и «Атлетико». «Севилья» закрыла 40-матчевую беспроигрышную серию «галактикос» и совсем немного отстает от «Барсы»в споре за второе место. Андалусийцев может и не хватить на Лигу чемпионов. С другой стороны, их соперник в плохой форме и совсем не искушен в еврокубковых баталиях. Летом «Севилья» укрепилась целой пачкой интересных игроков: Бен Йеддер, Васкес, был арендован Самир Насри, а позднее – Стеван Йоветич. Бен Йеддер и Вьетто спелись быстро, активную помощь им оказывают Витоло и Сарабия – неудивительно, что «Севилья» забивает в Ла Лиге больше всех, не считая «Реал» и «Барселону».

Главный тренер: Хорхе Сампаоли

Аргентинец по прозвищу Профессор – главный творец нового облика «Севильи». Сампаоли – большой поклонник работы выдающегося тренера Марсело Бьелсы. Впервые он испытал методики соотечественника в середине 1990-х в низших дивизионах Аргентины. Поскитавшись по Перу и Эквадору, Сампаоли обрел себя в клубе «Универсидад де Чили», с которым в первом же сезоне выиграл и Апертуру, и Клаусуру. В 2012-м Профессор возглавил чилийскую сборную и очаровал всех ярким выступлением на чемпионате мира, а после закрепил успех победой в Кубке Америки. Летом 2016 года Сампаоли пригласили в «Севилью», и сейчас он ставит на «красно-белых» свои революционные опыты. Вариации схемы с тремя защитниками меняются от игры к игре, так что определить оптимальное построение «Севильи» можно весьма условно.

«Лестер Сити»

Год основания: 1884

Стадион: «Кинг Пауэр»

Высшее достижение в ЛЧ: дебютант (2016/17)

Рейтинг УЕФА: 61

Постчемпионский сезон проходит для «лис» очень болезненно. «Лестер» плетется в хвосте АПЛ, и команде ничего не остается, кроме как бросить все силы на Лигу чемпионов, где им, скорее всего, еще долго не сыграть. Выход из группы уже сойдет за подвиг, однако всегда есть шанс пролезть чуть дальше, тем более что чудес от «Лестера» мы уже насмотрелись. Правда, предпосылок к этому немного. «Севилья» нынче выжигает Примеру и на равных борется с грандами, тогда как «лисы» выглядят совсем тускло. Не получилось достойно восполнить потерю Канте, Варди незаметен, новички Слимани и Муса еще адаптируются, поник Рияд Марез. Лига чемпионов — единственный шанс получить от сезона хоть какой-то позитив.

Главный тренер: Клаудио Раньери

Неунывающий итальянец, над которым после поражения его сборной Греции от Фарерских островов потешался весь свет, вояжем в «Лестер» перевернул все вверх дном. Раньери работал с такими грандами, как «Атлетико», «Валенсия», «Челси», «Ювентус», «Наполи», «Рома» и «Интер», но ни с кем не мог выиграть чемпионат, ограничиваясь победами в различных кубках. Последний трофей до «Лестера», если не считать выигрыш французской Лиги 2 с «Монако», Клаудио одержал в 2004 году с «Валенсией». Причем то был Суперкубок УЕФА, до которого команда дошла еще с Рафаэлем Бенитесом. Полтора года назад журналисты презрительно называли Раньери Клоунио, а теперь он признан лучшим тренером года. Итальянец может просто наслаждаться жизнью – «золото» чемпионата Англии у него уже никто не отнимет.

Текст: Антон Муша

Фото: еженедельник «Футбол», Global Look Press