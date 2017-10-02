Лондон сдает «золото». Какие выводы можно сделать по матчу «Челси» – «Манчестер Сити

Встреча между действующим чемпионом Англии и текущим лидером турнира должна была показать, способны ли сегодня лондонцы всерьез конкурировать с «Сити» и «МЮ» за победу в Премьер-лиге. Итоги противостояния заставляют в этом усомниться.

Чемпионом станет команда из Манчестера

«Сити» превзошел «пенсионеров» практически по всем компонентам. «Горожане» нанесли 17 ударов по воротам Куртуа – «синие» сподобились только на 4. Гости выиграли 74% воздушных единоборств, сделал больше отборов (20 против 18) и показали 88% точности передач – на 10% лучше хозяев. «Челси» почти ничего не создал в атаке, а с потерей Мораты и вовсе забыл о ней.

Ярче всего о ситуации говорят слова Конте: «Я доволен сегодня своими игрокам. Они выложились на поле и бились с сильным соперником». Если один из самых требовательных тренеров мира доволен командой после домашнего поражения, это может говорить об одном: Конте отдает отчет в том, что оппонент на сегодняшний день попросту сильнее.

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Четыре новичка вышли в старте против «Манчестер Сити», и все они показали себя неплохо. Даже Рюдигер, пару раз напожарив возле штрафной, набрал 4 перехвата, 5 подборов и 2 заблокированных удара. Уверенно смотрелся Кристенсен, несколько раз срывавший опасные выходы соперников. Бакайоко вообще был одним из самых заметных лиц у «Челси»: сделал больше всех отборов (5) и показал лучший процент точности передач (89,5%).

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Про Морату разговор отдельный. Испанец быстро превратился в главное оружие «синих», так что его травма разрушила все планы на игру. Пока он был на поле, контрвыпады «Челси» были реально опасными. А как в середине первого тайма Мората накрутил Стоунза – любо-дорого смотреть. Но подмены у Альваро нет: Батшуайи не тянет. Команде нужен еще один форвард, и решение Конте после травмы испанца играть вообще без нападающих это подтверждает.

Потеря Агуэро и Менди для «Сити» не проблема

У «горожан» и так были трудности в связи с травмой левого защитника Бенджамена Менди, а тут на ровном месте хлопот добавил Агуэро. Аргентинец посреди недели улетел в Амстердам на концерт, но по пути в аэропорт попал на такси в ДТП и сломал ребро.

Потеря лучшего форварда «Сити» сказалась разве что на его партнере по атаке Габриэле Жезусе. Без старшего товарища бразилец выглядел немного одиноко, зато линия полузащиты с лихвой компенсировала отсутствие Куна. Во многом – благодаря Рахиму Стерлингу: он выдал очень бодрый матч, много двигался и запомнился отличным взаимопониманием с Кевином Де Брюйне.

А левую бровку, похоже, надолго забронировал Фабиан Делф. В прошлом сезоне англичанин появлялся на поле по большим праздникам. Видимо, на летних сборах Фабиан ударно поработал, так как уже второй матч подряд он смотрится блестяще. На счету Делфа 101 касание мяча (больше всех), 91% точности передач и не создавший ничего в атаке Аспиликуэта.

Де Брюйне должен стать лучшим игроком АПЛ

Состав у «Сити» зубодробителен, какую позицию ни возьми, но рыжеволосый бельгиец затмевает всех. «Кевин — один из лучших игроков, что я только видел в своей жизни. В том плане, что он умеет абсолютно все», — не жалеет комплиментов Гвардиола. Де Брюйне был великолепен, и дело даже не в том, что он забил решающий гол. Эти фирменные неожиданные открывания; доведенные до автоматизма рокировки то со Стерлингом, то с Давидом Сильвой; грамотное взаимодействие с партнерами на всех участках поля; наконец, блестящие передачи – за матч Кевин сотворил 6 ключевых пасов.

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Кроме того, Де Брюйне быстро садился в оборону при потерях и сделал несколько классных перехватов и отборов. Движение Кевина – один из главных козырей «Сити». Кстати, второй тайм команда начала не по схеме 4+1+4+1, а по 4+2+3+1: Де Брюйне сместился почти на одну линию с Фернандинью. Этот маленький штрих, случайно или нет, но стал судьбоносным: в моменте с пропущенным голом Фабрегас с Бакайоко выдвинулись слишком далеко вперед и прозевали смертоносный выпад Кевина. Если Де Брюйне и компания не сбавят оборотов, чемпионства соперникам не видать. Хотя «Манчестер Юнайтед» может с этим поспорить.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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