«Ливерпуль» сильней «МЮ», «святые» побеждают впервые с лета, а «Тоттенхэм» снова избегает ничьи. Главные события 17-го тура АПЛ

«Красные» подтверждают лидерство, «Арсенал» наконец проигрывает, а «Вест Хэм» продолжает победную серию. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 17-го тура АПЛ.

«Ливерпуль» бьет «МЮ» в Северо-западном дерби

Главный матч тура оправдал ожидания: игра кость-в-кость, малое количество свистков и классическая игра без центра поля. Первый тайм закончился вничью: на гол Мане, с паса Фабиньо, ответил Лингард, добивший мяч после ошибки Аллисона. «Ливерпуль» вновь вышел вперед после выхода на замену Джердана Шакири – косовский швейцарец красивым дублем снял вопросы о победителе. Оба гола были забиты после рикошетов, что побудило Моуринью вновь искать причины поражения в невезении. 3:1 — «МЮ» повторил худший результат за последние 28 лет по числу набранных очков после 17 игр, а пропустив 29-й мяч, «красные дьяволы» уже перебили показатель за весь прошлый сезон. «Ливерпуль», сохранив лидерство в таблице, продолжает рекордный старт.

«МанСити» вернулся на победную волну

После первого поражения в предыдущей игре, «небесно-голубые» одержали дежурную домашнюю победу – 3:1 над «Эвертоном». Героем игры стал Габриэл Жезус — юный бразилец забил два мяча (больше, чем за предыдущие 13 игр в этом сезоне), предопределив выигрыш «горожан». Сделав выводы из неудачи на «Стэмфорде», Гвардиола осваивается в роли преследователя Юргена Клоппа.

«Челси» выживает в Брайтоне

После ноябрьского торможения «синие» вновь вышли на победную полосу. Голы Педро и Азара в первом тайме гостевой встречи с «Брайтоном» дали «Челси» комфортное преимущество, но во второй половине «чайки» едва не лишили Сарри трех очков. Гол Марча за 20 минут до конца положил старт для решающего штурма «Брайтона», но оборона «пенсионеров» выдержала. 1:2 – «Челси» продолжает преследовать лидеров. Трудовую победу омрачает лишь травма Эдена Азара – бельгиец был заменен и рискует пропустить несколько игр.

«Тоттенхэм» — мира не будет?!

После 16 туров в таблице АПЛ сохранялось лишь два нуля – это «Ливерпуль» без поражений и «шпоры» без ничьих. Домашняя встреча с «Бернли» не представлялась для «Тоттенхэма» серьезным вызовом, но вдохновенный Джо Харт и удача сохраняли ворота «бордовых» до последних минут. Кристиан Эриксен, вынужденно вышедший на замену, получив пас от Кейна, расстрелял ближний угол гостей лишь в компенсированное время. 1:0 – «Сперс» вновь уходят от ничьей.

Цифры тура:

«Святые» закончили осеннее проклятие

В первый день осени «Саутгемптон» выиграл на выезде у «Кристал Пэлас», после чего выдал 12-матчевую серию без побед. В отчетном туре «святые», опустившиеся почти на дно, принимали «Арсенал», не проигрывавший 14 игр. Но все серии когда-то заканчиваются, а порой и в один день. Дважды в течение матча Дэнни Ингс выводил «Саутгемптон» вперед, но оба раза Генрих Мхитарян сравнивал счет. Но когда за пять минут до конца Чарли Остин забил третий мяч, времени и сил на последний штурм у «канониров» уже не осталось. 3:2 – «Саутгемптон» покидает зону вылета, а Ральф Хазенхюттль становится первым австрийским тренером, победившим в АПЛ.

«Уотфорд» Грасии вновь побеждает

Встреча «Уотфорда» и «Кардифф Сити» стала исторической, первой между командами в истории топ-дивизионов. «Шершни» наконец смогли порадовать Хави Грасию, победив впервые за семь игр благодаря мячам Деулофеу, Холебаса и юного Кина. Голы оказались на подбор: каталонский вингер, приняв мяч в центре поля, вошел в штрафную, где одним финтом прошел двух защитников и катнул мяч мимо Этериджа; второй и третий голы нашли сетку гостей ударами в касание из-за штрафной. В концовке «Кардифф» отыграл два мяча, но на большее валлийцев не хватило. 3:2 — «Уотфорд» возвращается в топ-10.

Пеллегрини пишет новую историю «Вест Хэма»?

После сложного старта (поражения в первых четырех играх) могло показаться, что Мануэль Пеллегрини утратил свою квалификацию и «молоткам» светит привычная в последние годы борьба за выживание. Но с середины осени дела в Восточном Лондоне пошли на поправку – лишь одно поражение в семи турах (и то от «МанСити»). Победив «Фулхэм» (2:0), не вдохновляемый Раньери, «Вест Хэм» продлил победную серию до четырех матчей – лучший отрезок с февраля 2014 года!

«Орлы» обжились на родном стадионе

«Кристал Пэлас», одержав два тура назад первую домашнюю победу, выиграл на «Селхерст парк» вновь. Превосходство над «Лестером» (1:0) принес удар капитана Лука Меливоевича из-за штрафной. Кроме того, игру пропускал лидер «красно-синих» Уилфрид Заха – без него «орлы» победили впервые с мая 2016 года!

Three consecutive @premierleague wins for the first time in Wolves' history. What a couple of weeks. 🐺💛 pic.twitter.com/qxX1OzEAVi — Wolves (@Wolves) December 15, 2018

«Волки» Нуну вошли в историю

Победив дома «Борнмут» (2:0), «Вулверхэмптон» продлил победную серию до трех матчей — это лучший отрезок для «Уондерерз» в истории АПЛ, а также с 1980 года. Для «вишенок» очередное поражение стало шестым в семи последних турах.

Цитата тура:

«Мы испытывали трудности в первые 20 минут игры. Команда не смогла справиться с фантастическими интенсивностью и прессингом в исполнении соперника. Однако после этого «Манчестер Юнайтед» действовал спокойно и контролировал игру. Затем Шакири забил два легких гола. Второй и третий голы «Ливерпуля» — это везение»

— так Жозе Моуринью объяснил поражение «МЮ» от «Ливерпуля».

Результаты тура:

Манчестер Сити – Эвертон 3:1 (1:0)

(Жезус, 22, 50, Стерлинг, 69; Калверт-Льюин, 65)

Кристал Пэлас – Лестер Сити 1:0 (1:0)

(Меливоевич, 39)

Хаддерсфилд Таун – Ньюкасл Юнайтед 0:1 (0:0)

(Рондон, 55)

Тоттенхэм Хотспур – Бернли 1:0 (0:0)

(Эриксен, 90)

Уотфорд – Кардифф Сити 3:2 (1:0)

(Деулофеу, 16, Холебас, 52, Кина, 68; Хойлетт, 80, Рид, 82)

Вулверхэмптон – Борнмут 2:0 (1:0)

(Хименес, 12, Кавалейру, 90)

Фулхэм – Вест Хэм Юнайтед 0:2 (0:2)

(Снодграсс, 17, Антонио, 29)

Брайтон энд Хоув Альбион – Челси 1:2 (0:2)

(Марч, 66; Педро, 17, Азар, 33)

Саутгемптон – Арсенал 3:2 (2:1)

(Ингс, 20, 44, Остин, 85; Мхитарян, 28, 53)

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 3:1 (1:1)

(Мане, 24, Шакири. 73, 80; Лингард 33)

Турнирная таблица:

Бомбардиры: Салах («Ливерпуль»), Обамеянг («Арсенал») – 10, Стерлинг («МС»), Кейн (Тоттенхэм») – 9, Агуэро («МС»), Мюррей («Брайтон»), Уилсон («Борнмут»), Ришарлисон («Эвертон») – по 8 голов.

