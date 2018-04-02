Лига несправедливости. В Континентальной хоккейной лиге пришло время реформ

Совет директоров КХЛ решил, что жить так больше нельзя. Лига обсудила тему перекрестного плей-офф и выдала Казани право на проведение Матча всех звезд-2019. А еще на «лобном месте» было решено, что проект покинут участники из Тольятти и Ханты-Мансийска.

1. Минус два в составе участников

Основным вердиктом «суда» стало исключение «Лады» и «Югры» из числа участников чемпионата. Еще в 2017-м в высших кабинетах КХЛ было принято решение: по окончании регулярного чемпионата-2017/18 из лиги уберут трех аутсайдеров. А приниматься решение будет исходя из суммы различных пунктов, складывавшихся за три года: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, ТВ-спрос, наличие государственного финансирования, заполняемость арены, несвоевременная выплата зарплат игрокам, вместимость дворца, потенциал локального рынка. Еще до начала текущего сезона СМИ выделили основных номинантов на уход – по системе «результаты + финансы» ими оказались «Лада», «Югра» и «Северсталь».

Но Череповец спасся: помогли выход в плей-офф, достойно проведенная серия 1/8 со СКА (несмотря на итоговые 0:4) и заполненные трибуны. «При этом клуб не использует государственные источники финансирования и своевременно выплачивает зарплату игрокам», — заявили в лиге. А вот клубам из Восточной конференции придется следовать за новокузнецким «Металлургом» — в ВХЛ. По некоторым данным, места покинувших клубов займут иностранные команды, могут создать и новый клуб в Санкт-Петербурге, права на который будут принадлежать семейству Ротенбергов. Через год КХЛ покинет еще один клуб (скорее всего, российский), а место под застройку будет выделяться обеспеченным проектам.

Ковалев, Брызгалов, Кошечкин, Разин – эти хоккеисты воспитывались в академии «Лады». В «Югру» же часто направляли талантливых юнцов, чтобы те набирались опыта перед выступлениями за фаворитов лиги. Тот же герой финала Олимпиады-2018 Гусев стал стабильно выступать в КХЛ именно в Ханты-Мансийске. Но зачем развивать отечественные школы, когда стремительный заработок важнее поэтапной работы над развитием будущих звезд. «Что еще скажешь, когда мою родную команду исключили из КХЛ? Но ничего не поделаешь. Решение принято. А чем объясняют? Бизнес-аспектами? А, ну да, у нас же КХЛ – это бизнес-проект. Тогда все понятно» — Илья Брызгалов доступно объяснил, как российские чиновники относятся к спорту. Неужели на них так повлияла победа на Олимпиаде? Зачем нужна работа с хоккейными школами, если русские всех сильней?

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2. Реформа траурного дня

Обсуждаемой получилась и тема 7 сентября – в этот день в 2011 году произошла авиакатастрофа, в которой погибли игроки и штаб ярославского «Локомотива». Шесть с лишним лет назад было принято решение: в этот траурный день матчи КХЛ не проводятся. Но с нового сезона произойдут изменения, об этом заявил член правления лиги Валерий Каменский: «Траурный день не отменили. Матчи будут проводиться, но на них вспомнят ребят из «Локомотива», будет минута молчания. Формат игр в этот день мы придумаем. Единственное – 7 сентября не станет играть «Локомотив», который будет проводить свои мероприятия». Появляется вопрос: для чего нужна эта смена традиции? Складывается ощущение, что такую реорганизацию провели только ради последующих заявлений: «Мы стоим на месте? Посмотрите, сколько реформ было придумано».

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Не менее интересными стали и нововведения по поводу календаря. С 2015 года любители хоккея уже привыкли, что сезон начинался в 20-х числах августа: то для домашнего чемпионата мира в мае нужно было оставить месячную форточку, чтобы сборникам подготовиться, то надо разгрузить напряженный график и к Олимпиаде подойти с решенными задачами по «регулярке». С будущего сезона все вернется на привычные места: игра за Кубок открытия (первый матч чемпионата, в котором встретятся обладатель/финалист Кубка Гагарина и победитель регулярного чемпионата – СКА) предварительно назначена на 1 сентября. Кстати, сам календарь обнародуют не позже 15 июня.

3. Обрезанный плей-офф

Изменения могут коснуться и формата игр на выбывание: команды из двух конференций могут встретиться до финала. Только вот интрига в лиге чиновникам совсем не интересна. Хотя слова президента КХЛ Дмитрия Чернышенко поначалу опровергали эту догадку: «Мы работаем по тому показателю, что перекрестный плей-офф будет в следующем сезоне. Думаю, лига к этому готова». Только Чернышенко ни слова не упомянул про заявления, делавшиеся ранее в пресс-службе КХЛ: встречи между клубами Запада и Востока могут начаться не с первого раунда Кубка Гагарина (как это происходит в плей-офф НХЛ), а только с третьего. Тогда в чем суть такого обрезанного турнира?

Похоже, все это делается ради финала СКА – ЦСКА. Ведь при нынешнем регламенте два базовых клуба для сборной встречаются в решающем матче конференции, и до основного финала дойдет кто-то один из них. А с играми против восточных клубов все ясно: потенциальным финалистам лучше сэкономить силы и полетать только перед главным матчем сезона, чем так далеко путешествовать с начала марта. Откуда такая уверенность, что в финал выйдут именно ЦСКА и СКА? Все просто: по бюджету и подбору игроков «армейцы» Москвы и Питера существенно превосходят любой клуб с Востока, поэтому неожиданные развязки в турнире а-ля прошлогодний сюрприз от «Нэшвилла» в НХЛ (команда вышла в плей-офф с 16-го места в общей таблице, но это не помешало клубу дойти до финала Кубка Стэнли) сведены к минимуму.

4. Cтранный потолок зарплат

Обсудили чиновники и вопрос потолка зарплат. О его разумности судить сложно, потому что в очередной раз в договоре есть много но. «Единогласно советом директоров был принят вариант с мягким потолком зарплат в 850 млн рублей, который будет действовать со следующего сезона. Через сезон потолок опустится до 800 млн рублей. С сезона-2020/21 потолок составит 900 млн рублей без исключения для звезд команд», — заявил Чернышенко. Следует пояснить: «мягкость» потолка заключается в том, что клубы вправе превышать установленную планку. За это нарушение руководители будут выплачивать дополнительные взносы в размере 20 процентов. С каждым годом потолок будет снижаться на 50 млн, а взнос вырастет до 30 процентов. Увеличение же зарплатного правила до 900 млн в сезоне-2020/21 связано с тем, что звездные игроки (сейчас клуб выделяет нескольких хоккеистов, зарплаты которых не входят в счет потолка) начнут спуск с финансово обеспеченных небес.

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Все бы ничего, только Чернышенко добавил еще одну важную реплику: «Доходы игроков младше 21 года учету не подлежат». И тут становится тревожно: неужели проблема обеспеченной молодежи будет напоминать ситуацию в футболе, когда большая часть юных спортсменов не хочет переезжать в более конкурентоспособный чемпионат с меньшими деньгами? Получается слишком комично: очередное нововведение в КХЛ может только навредить. Как самой лиге, так и нуждающемуся в прогрессе перспективному российскому хоккеисту.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: пресс-служба КХЛ