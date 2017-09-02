Лига нечемпионов. Темури Кецбая и «Оренбург» — что это было

Две нулевые ничьи в стыковых матчах со СКА, итоговая победа хабаровчан в послематчевых пенальти и вылет из РФПЛ – конец мая фанаты «Оренбурга» вспоминают с грустью. «Мое время в «Оренбурге» закончилось. Всем желаю удачи, здоровья и успехов. Спасибо, до свидания» – так команду покинул главный тренер Роберт Евдокимов, местная легенда, впервые выведший сине-белых в Премьер-лигу. А на его место пришел грузинский специалист с мощным бэкграундом.

Грузинское портфолио

В первый день лета руководство объявило о назначении на пост Темури Кецбая. Некоторым вспомнились его тренерские успехи в «Анортосисе» нулевых годов – две победы в чемпионате Кипра, а также единственный выход в группу ЛЧ в истории клуба.

Однако работа Кецбая в последнее время была похожа на творчество Децла наших дней – за тренером следили только заядлые знатоки футбольного «андерграунда». Да и «успехи» 49-летнего специалиста не восхищают: за пять лет он так и не смог вывести сборную Грузии на крупные турниры, а в АПОЭЛе и греческом АЕКе Темури задерживался не больше чем на год.

Темури, верим!

Однако немало болельщиков надеялось, что парни в синих футболках заразятся грузинским темпераментом нового вожака. «Оренбуржцы, покупайте билеты на сезон-2018/19 в РФПЛ», «он же топ-тренер», — подобные комментарии пользователи спортивных сайтов оставляли после назначения. А некоторые аргументировали веру в специалиста тем, что в игровой карьере он выступал за «Ньюкасл» вместе с Ширером.

Да и первые дни работы Кецбая принесли плоды: лидер «Оренбурга» Благой Георгиев согласился остаться в клубе при новом тренерском штабе. Хотя после вылета в первый дивизион амбиции болгарина перемещали его в российские клубы из Премьер-лиги.

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Ожидание не равно реальности

«Цель «Оренбурга» – не просто вернуться в элиту, а занять первое место в ФНЛ», — заявил грузинский специалист в июне. Но сейчас ту речь о битве за лидерство можно приравнять к пафосу Макгрегора перед боем с Мейвезером – на деле ни ирландец, ни «газовики» не оправдали слов.

Победа над «Тамбовом» в первом туре стала обманчивым маневром: в следующих трех играх «Оренбург» проиграл «Спартаку-2», «Балтике» и «Енисею». А «изюминкой» вчерашних представителей РФПЛ стало то, что в этих матчах они не забили ни одного гола. Распался и важный элемент в «газовой» системе: за 8 туров при Кецбая 35-летний Георгиев забил всего однажды, да и то — с пенальти в дебютном матче первенства. Атака команды неприятно удивила – за исключением встреч против «Тамбова» и «Ротора», за матч сине-белые забивали не больше раза. Результат взаимных трудностей – 4 поражения и ничья.

Единственной приятной вещью при Кецбая в сезоне мог стать трансфер Александра Кержакова. Но слухи не подтвердились: сначала грузинский тренер не прокомментировал информацию, а позже форвард завершил карьеру.

Мы требуем перемен

Последней каплей неудавшегося сотрудничества стал «потоп» в игре с «Кубанью» — 1:4. На послематчевой пресс-конференции грузинский специалист был мрачен и удивлялся простоте пропущенных мячей (еще одна проблема нынешнего «Оренбурга» — ненадежность в обороне), а болельщики уже призывали «гнать грузинского недотренера».

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Через несколько дней после разгрома было объявлено о взаимном расторжении контракта. Президент сине-белых сообщил о том, что Кецбая пришлось покинуть клуб не из-за результатов, а по причине семейных проблем. На место кавказца был назначен Владимир Федотов: за три матча при россиянине команда добилась долгожданных побед и преодолела барьер 1/32 Кубка России. Теперь новый тренерский штаб исправляет ошибки минувших дней – «газовики» начали восхождение с низов на 9-е место.

После недолгой власти Кецбая футболисты не только не обрели горячего южного темперамента, но и лишились хватки лидера в ФНЛ. Сможет Федотов настроить «Оренбург» на привычный победный ритм – очередная загадка текущего чемпионата в первом дивизионе.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: официальный сайт ФК «Оренбург»