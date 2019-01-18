Лидерский захват. Чего ждать от Матча всех звезд КХЛ

20 января в Казани состоится Матч всех звезд КХЛ-2019. Аналог праздничного уик-энда НХЛ в отечественной лиге пройдет в 11-й раз.

1. «Восток» все еще непобедим? Два года назад КХЛ постановила: вместо одного матча между звездами Западной и Восточной конференций лучше организовать соревнование с командами из четырех дивизионов- Боброва, Харламова и Тарасова и Чернышева. После этого два раза в финале играли представители «Востока».

2. Девушки-ассистенты. На прошлогодней встрече звезд в Астане впервые опробовали любопытный эксперимент: в ассистенты к главным тренерам всех дивизионов поставили журналисток. В Казани помощницами будут три из четырех девушек, работавших в прошлом году, – Дарья Миронова, Наталья Кларк и Мария Басс. А вместо Софьи Гудим на роль ассистента коуча «тарасовцев» (и ЦСКА) Игоря Никитина приглашена Евгения Головина.

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3. Герой выходных. Звезд на двухдневном шоу будет немало: от олимпийских чемпионов Пхенчхана-2018 до главного тренера «Авангарда» Боба Хартли. Но для Казани в первую очередь важны игроки «Ак Барса», и 37-летний форвард Данис Зарипов в списке участников здесь как раз кстати. Единственный 5-кратный обладатель Кубка Гагарина попал в заявку команды из дивизиона Харламова только 11 января, заменив одного из травмированных хоккеистов.

4. Рекорда не будет. По итогам заключительного дня звездного уик-энда принято смотреть на посещаемость решающих матчей. В этом году рекордных цифр точно не будет: на «Татнефть Арену» могут прийти 8900 зрителей, и до показателей самой посещаемой встречи МВЗ на «Минск-Арене» (15 100 проданных билетов) в январе 2010 года этого будет маловато.

5. Кто приблизится к Мозякину? 37-летний форвард – лидер МВЗ по количеству участий и набранным очкам. В первом пункте Сергея точно никто не обгонит: он заявлен за дивизион Харламова и близок к проведению девятого матча на звездном уик-энде. Да и в результативных баллах Мозякин – лидер: он набрал 30 очков (22+8), а его ближайшим преследователем считается форвард «Далласа» Александр Радулов (23 балла).

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Где принимали Матчи всех звезд КХЛ

Год — Город — Место

2009 — Москва — Красная площадь

2010 — Минск — Минск-Арена

2011 — Санкт-Петербург — Ледовый дворец

2012 — Рига — Арена-Рига

2013 — Челябинск — Арена Трактор

2014 — Братислава — Словнафт-Арена

2015 — Сочи — ЛД «Большой»

2016 — Москва — ВТБ Ледовый дворец

2017 — Уфа — Уфа-Арена

2018 — Астана — Барыс Арена

Текст: Дмитрий Темников

Фото: пресс-служба КХЛ