Лео пишет хит. Жизнь и карьера лучшего защитника Серии А

Леонардо Бонуччи – символ итальянского футбола. Он сметает евродолларовые границы, выходит с капитанской повязкой «Милана» после многих лет, проведенных в «Ювентусе», и помогает «скуадре адзурре» строить толковый коллектив из самого талантливого поколения в этом десятилетии. Вся карьера Бонуччи – один большой и успешный концерт. Еженедельник «Футбол» делит спортивный путь главного защитника сборной Италии на несколько сцен и пишет лайфхак для любого начинающего исполнителя.

Сцена 1

Нелепый юноша настраивает микрофон и начинает фристайлить. Из зрителей – родители, девушка и парочка друзей. Но это не особенно важно: амбиции подсказывают, что исполнитель двигается в правильном направлении.

«Моя карьера могла закончиться, так и не начавшись. После каждой тренировки я приходил домой, плюхался на кровать и выл от боли», — делился с журналистами Леонардо Бонуччи. Обострившаяся болезнь Осгуда – Шляттера (боль, отек и болезненность в области бугристости большеберцовой кости, боли в коленях чуть ниже коленной чашечки, которые усиливаются после физической активности. – Ред.), отсутствие игровой практики в «Интере» из-за Вальтера Самуэля и Фабио Гроссо – карьера Бонуччи в профессиональном футболе с самого начала напоминала фильм ужасов с плохой концовкой. Сам Леонардо признавался, что иногда он приходил домой, думал о своем будущем и плакал от безысходности. Вселенская грусть особенно усилилась после переезда в «Тревизо»: «Я не знал, что меня ждет. Я чувствовал, что все катится в бездну. Но у меня был собственный девиз: «От трудностей – до звезд». Он и не давал мне окончательно потерять себя». Через пару лет у Лео появится татуировка с этой фразой.

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Положение дел в «Тревизо» оказалось не таким печальным, как думал Бонуччи. В этой команде молодой футболист встретил тренера Альберто Феррарини, ставшего главным человеком в спортивной жизни Леонардо. Во-первых, потому, что в «Тревизо» защитник стал одним из самых цепких молодых представителей своего амплуа в Италии. Во-вторых, потому, что тренер пробудил в Леонардо зверя и морально усилил его до уровня настоящего мужчины. «Иногда я оставлял Лео после тренировок. Я критиковал его, оскорблял, подчеркивал минусы в его игре. Если бы он захотел ответить мне, то сразу же получил бы удар в живот. Возможно, я тиран. Но благодаря моим методам Бонуччи не выведешь из себя пустячными слухами и словами. Я превратил его в солдата, в машину на поле. Я воспитал в нем мужчину», — сказал пару лет назад Альберто Феррарини.

Сцена 2

Областная филармония. Молодого артиста заметили и хотят подпустить к более востребованным сценам. За выступлением следят агенты и продюсеры. Они без конца предлагают восходящей звезде свои услуги. Однако сотрудничество только с одним из них реально перевернуло жизнь исполнителя в лучшую сторону.

Годичная командировка в «Тревизо» закалила Бонуччи. Он стал одним из самых желанных молодых игроков Серии А. Само собой, в этот момент подсуетились гранды итальянского чемпионата. Изначально на Леонардо претендовали «Лацио», «Рома» и «Интер», но проворнее всех оказался последний. Сначала «нерадзурри» выкупили воспитанника у «Тревизо», спустя пять месяцев его сдали в аренду в «Пизу», а через 20 дней после возвращения продали в «Дженоа» за 400 тысяч евро. В 2009 году в Италии еще была распространена принадлежность игроков сразу двум клубам. Поэтому так и получилось: половина прав на защитника принадлежала генуэзцам, другая часть – «Бари». «Петухам», в отличие от «Дженоа», Бонуччи был нужен больше. Поэтому они заплатили за него положенную сумму и оформили себя как единственный клуб Леонардо.

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Период в «Бари» однозначно можно назвать прорывным. Бонуччи наглухо цементировал оборону «петухов», образовывал блестящий тандем с Андреа Раноккьей, когда тот еще был хорош, и заслужил положительные отзывы от будущего тренера сборной Италии Джанпьеро Вентуры. Всего за один сезон он отказал казанскому «Рубину», отклонил очередное предложение от «Интера», увеличил трансферную стоимость в 20 раз и своим переходом в «Ювентус» пополнил копилку «Бари» на 8 млн евро. Уходя, Леонардо сказал: «В своей жизни я совершал много ошибок: клюнул на очередной призыв «Интера», иногда не выполнял установки главного тренера. Но «Ювентус» должен стать новым и самым важным этапом в моей карьере. Наверное, сейчас я просто не имею права на ошибку». И он не ошибся.

Сцена 3

Национальный фестиваль, где собрались все главные звезды страны. Именно здесь певец мощно отталкивается от уровня «певца ртом на разогреве у более знаменитых коллег» и приобретает первых фанатов, которые будут с ним до самого конца.

Бонуччи сдержал слово: он хватался буквально за каждую возможность проявить себя, очень нравился Антонио Конте и скоро стал ключевым суставом в организме контеновского «Ювентуса». «Он сражается как лев, – писали о Леонардо итальянские газеты. – Его все любят и уважают. Самое главное, в жизни он такой же бесстрашный, как и на футбольном поле».

Журналисты не врали. Показательный случай произошел с защитником летом 2012 года. После Евро-2012 боссы Ferrari соблазнили Леонардо хорошей скидкой и предложили ему приобрести фирменный автомобиль в одном из туринских магазинов компании. В день, когда Бонуччи с женой приехали в салон, к защитнику подошел неизвестный, чье лицо полностью закрывала маска. Он неспешным движением достал из куртки пистолет и приказал игроку отдать бумажник и золотые часы. Дальнейшее развитие ситуации удивило абсолютно всех покупателей. Бонуччи пару раз треснул его по лицу, свалил на пол. Однако грабитель каким-то образом вывернулся, выбежал из магазина и скрылся, сев на скутер сообщника.

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В «Ювентусе» ничего не изменилось: Бонуччи продолжил демонстрировать лидерские качества и очень скоро сыгрался с двумя другими центральными защитниками «старой синьоры» — Джорджо Кьеллини и Андреа Бардзальи. Теперь Леонардо работал со своим давним другом Антонио Конте и получал дополнительную порцию мотивации все от того же Альберто Феррарини. Феррарини стал для Леонардо больше чем просто психологом. Тренер часто появлялся в доме футболиста, советовал его агенту, как лучше отвечать на предложения от других клубов. В Италии ходят слухи, что именно из-за Феррарини не состоялся переход Леонардо в мюнхенскую «Баварию». В самом начале работы с абсолютными чемпионами Германии Хосеп Гвардиола очень хотел укрепить линию защиту опытным и крепким футболистом «Юве». Однако Феррарини посоветовал Лео ответить на это предложение отказом, аргументировав такое решение желанием расти в профессиональном плане в атмосфере родного чемпионата.

Сцена 4

Певец грамотно вписался в достаточно знаменитое музыкальное объединение. Теперь он в его составе разъезжает по материку и разрывает публику дерзкими хитами.

Скоро Антонио Конте ушел из «Ювентуса» в сборную Италии. Альберто Феррарини отправился на пенсию. Леонардо Бонуччи остался в Турине, чтобы достичь своей главной цели – выиграть Лигу чемпионов. Вообще, у защитника были сразу две реальные возможности. Но оба раза этому мешали испанские клубы: сначала «Барселона», через пару лет – «Реал». В сборной Италии тоже было не все так гладко, как хотелось бы: за время выступлений в футболке «скуадры адзурры» самое большое достижение Леонардо – попадание в финал Евро-2012, где итальянцы были разгромлены сборной Испании.

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Однако, какими бы печальными ни были ситуации, защитник всегда оставался прежде всего человеком. К примеру, однажды он оплатил сотне болельщиков «Юве» билеты на выездной матч против «Лиона». Или свел своего сына Лоренцо, болельщика «Торино», с нападающим «быков» Андреа Белотти. Однажды семейные обстоятельства, кстати, чуть не выбили Бонуччи из профессионального спорта. Его старшему сыну Маттео врачи неожиданно диагностировали очень неприятное заболевание и быстро провели сразу две операции. «Врачи случайно нашли это заболевание, ему потребовалась операция на следующее же утро после диагностики. Я сидел в углу, пока она шла, и молился. В те дни я думал закончить с футболом, потому что не мог помышлять о работе. Но сейчас Маттео полностью здоров». В этой истории показательной стала реакция болельщиков «Лацио»: во время матча римлян против «Ювентуса» фанаты «орлов» исполнили песню в знак поддержки Маттео Бонуччи.

Day 2…🇮🇹⚽️🏋🏻 #allenamento #forza #concentrazione #qualificazioni #russia2018 #LB19 A post shared by Leonardo Bonucci (@bonuccileo19) on Oct 3, 2017 at 12:05pm PDT

Сцена 5

Бывший гаражный музыкант собрал все возможное мировое уважение. Фото на обложках модных глянцевых журналов, спонсорские контракты – незаменимые явления в жизни звезды.

Уход из «Ювентуса», наверное, стал самым темным пятном в биографии Леонардо Бонуччи. Итальянская пресса много писала о его конфликте с главным тренером «синьоры» Массимилиано Аллегри, о небольших разногласиях в раздевалке. Но это не помешало Бонуччи уйти по-мужски. Перед самым переездом в «Милан» Леонардо выкупил целую полосу одного выпуска La Gazetta dello Sport и напечатал там благодарность руководителям, персоналу, тренерскому штабу и игрокам туринской команды.

Как бы ни хотели болельщики «Юве», чтобы Лео завершил карьеру в их любимой команде, но семь лет в составе «бьянконери» оказались лишь мощным трамплином на профессиональном пути Бонуччи. Сейчас «Милан» переживает период перезагрузки, а защитник (он же и капитан «россонери») станет ключевым звеном в системе китайского производства. Главная деталь заключается в том, что Бонуччи будут уважать всегда, независимо от того, за какую команду он выступает.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press, инстаграм Леонардо Бонуччи