Лекарство от здоровья. Как Маурицио Сарри загнал «Наполи» в тупик

«Наполи» потерпел первое поражение в чемпионате, а потом уступил «Фейеноорду» и провалился из ЛЧ в Лигу Европу – небольшой дайджест команды Маурицио Сарри на конец ноября и начало декабря. Сарри за два года работы с «небесно-голубыми» соорудил что-то похожее на систему и замахнулся на чемпионство в Серии А. Однако, как показывает практика, даже у самых автоматизированных организмов есть свои недостатки, которые могут перерасти в серьезные проблемы.

Неаполь – земля протестующих. Там не любят «Ювентус», скептически относятся ко всей остальной Италии и надеются на чудо. А еще неаполитанцы искренне верят в чудаковатого тренера, который раньше работал в банке, тренировал середняков, а теперь выкуривает по десятку сигарет в день и взрывает футбол тактическим разнообразием. Болельщики «Наполи» от души радуются положением своего клуба в турнирной таблице Серии А, но не замечают главного: их команда вступила в игровой кризис и, кажется, не может оттуда выбраться.

«Поражение от «Ювентуса» было непростым ударом. Скоро мы узнаем, как быстро можем подняться после падения», — говорит Маурицио Сарри после проигранной Массимилиано Аллегри дуэли. Гол бывшего игрока, прерванная 26-матчевая серия без поражений в чемпионате, первый проигрыш «синьоре» на родном стадионе за 20 лет – все это не самые страшные проблемы после фиаско в той встрече. Одна из них скрывается в организме Лоренцо Инсинье и обеспечивает полузащитника отвратительной болью в паху. Из-за повреждения Инсинье пропустил матч с «Фейеноордом», и пока что непонятно, когда он вернется.

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До этого «Наполи» потерял Фаузи Гуляма. Алжирским защитником интересовались гранды АПЛ, топы Бундеслиги, но он порвал «кресты», вылетел на несколько месяцев и на всякий случай продлил контракт с неаполитанцами до 2022 года. Практически та же история произошла с Аркадиушем Миликом. Поляк получил такое же повреждение, что и Гулям, в очередной раз отправился на прием к врачам и, по мнению некоторых итальянских журналистов, окончательно потерял шансы закрепиться в составе «Наполи».

В принципе, главная проблема очевидна и плавает на поверхности Тирренского моря: Маурицио Сарри не очень любит работать на трансферном рынке. В последнее закупочное окно «Наполи» и Сарри ушли в минус почти на 50 млн евро, но так и не приобрели ни одного футболиста для основы (Никола Максимович, Марко Рог, Адам Уна пока что не убедили, о Роберто Инглесе будет известно только следующим летом). «Банкир», нисколько не ограниченный в средствах, мог без проблем вооружить свою команду. Но вместо этого он положился на сыгранность игроков, с которыми привык работать, и терпит поражение.

Маурицио Сарри регулярно сравнивают с Пепом Гвардиолой. Причина есть: оба тренера зациклены на тактике, стараются не отступать от своих принципов. Различие в одном – в подходе. Гвардиола не стесняется тратить деньги, собирает в «Сити» два состава, уничтожает соперников в АПЛ и шумит в Лиге чемпионов. Сарри полагается на собственные силы – и ошибается. В контексте этого сравнения обещание Гвардиолы обыграть «Шахтер» для «Наполи» (по слухам из английских СМИ, Пеп дал его Сарри до поражения «горожан» от дончан со счетом 1:2) кажется издевательским приколом. В данном случае напрашивается другая параллель. Неаполитанский клуб очень похож на один российский топ – тот, где тоже не любят денежные переводы за футболистов и полагаются на своих воспитанников.

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Через месяц стартует зимнее трансферное окно. Если Сарри не хочет опять пролететь мимо «золота», то должен сутки напролет просматривать потенциальных новичков. Проблемных позиций несколько: вратарь, защита, нападение. Опытному Рейне нужен надежный сменщик, левому флангу обороны – кто-то пострашнее Мариу Руи. В атаку можно за кучу миллионов отобрать у «Милана» протухшего Андре Силву. А можно заплатить двадцатку «Краснодару» и подарить Федору Смолову путевку в футбольную мечту. Маурицио Сарри воскресил и заставил забивать 29-летнего бельгийца. Со Смоловым, находящимся на самом пике формы, работать будет легче.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press