Легенда о динозаврах. Чем запомнится девятый Кубок легенд

Кубок легенд – турнир, на котором Валерий Карпин по-советски натягивает шорты по самый живот и заправляет в них футболку, а Станислав Черчесов дает «пять» Кевину Кураньи. Младшее поколение болельщиков пришло пополнить коллекцию автографов и сделать селфи, а старшее – вспомнить вчерашних кумиров. Сборная России отпраздновала очередную победу, непринужденно разнеся соперников, которые приехали хорошо провести время и пообщаться со старыми знакомыми.

Популярный Карпин, мужик Нигматуллин

«Валерий Георгиевич, распишитесь, пожалуйста», — кричат болельщики, выходящему из подтрибунного помещения Валерию Карпину. Один из дебютантов турнира откликается на призывы с трибун и раздает несколько автографов своим поклонникам. «Теперь всегда будем смотреть «Матч-ТВ», — благодарит ставшего на днях главным редактором дирекции футбольных трансляций телеканала кто-то из довольных зрителей. «О, а это правильно! Это правильно», — оживляется Карпин. За несколько минут до того Россия играла против звезд футбола. За всем этим с VIP-трибуны наблюдал Станислав Черчесов, а Олега Кононова и вовсе заметили среди обычных болельщиков. Похоже, такая поддержка помогла легендам российского футбола: они переиграли Яри Литманена и его команду со счетом 13:4.

В этом году Кубок легенд вернулся на арену «Мегаспорт», и организаторы приложили немало усилий, чтобы антураж максимально соответствовал названию турнира. После красочного выступления шоу-балета «Тодес» зрителям представили обновленную версию главного трофея турнира. Помимо хозяйки турнира участниками девятого по счету Кубка легенд стали сборные Германии, Португалии, Италии, Голландии и команда Звезд футбола.

Кубок Легенд-2017

Легенды вели себя дружелюбно. Паулу Феррейра свободно ходил в микст-зоне и разговаривал с каждым журналистом. Возле пресс-центра можно было встретить игроков сборной Голландии Пьера ван Хойдонка и Орландо Энгелара, которые между матчами ловили вай-фай возле пресс-центра и развлекали себя играми в смартфонах. Яри Литманен раздал около сотни автографов, расписавшись даже на бутсе. Настоящий фурор в первый игровой день произвело появление на трибунах Романа Широкова после матча российской команды против сборной Звезд мира, которого моментально окружили не только дети, но и их родители. Но наибольшего внимания конечно же удостоились футболисты сборной России, а также голкипер сборной Звезд мира Руслан Нигматуллин. «Нигматуллин – мужик! Руслан – ты лучший!» — кричали с трибуны болельщики, даже когда их кумир пропускал почти каждый мяч от российских легенд.

Телефон Даффа, голландские картежники и пиво Леманна

Если бы на Кубке легенд вручали приз самому неразговорчивому футболисту, ее лауреатом стал бы Дамьен Дафф. Ирландец убегал от вопросов журналистов так же ловко, как когда-то разбирался с защитниками соперников. И тогда на него объявили облаву. «Считаю, что все успехи «Челси» пришли вместе с Романом Абрамовичем. Вообще, он очень спокойный и умный человек. Абрамович иногда приходил в раздевалку и подбадривал футболистов, — отбивался бывший футболист «Челси». — Знаете, в нашей раздевалке было очень весело. Постоянно шутил Джон Терри. Дидье Дрогба часто танцевал, иногда даже прямо у всех на виду. Мы были очень веселой командой. На меня нисколько не давила мысль о том, что я был самой дорогой покупкой «Челси» на тот момент».

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Дафф отвечал коротко и постоянно косился на часы на своем смартфоне: через пару минут он молниеносно поднимется и убежит от вопросов журналистов в свой номер. Неофициальная версия странного поступка ирландца – низкий уровень зарядки на телефоне. Официальная – Дафф прилетел поздно, гулял два часа по Москве, устал и просто хочет побыть в тишине. Силы бывшему полузащитнику сборной Ирландии очень даже понадобились: буквально на следующий день он активно поражал как свои, так и чужие ворота.

Большинство игроков прибыло в Москву в пятницу вечером, и каждый из них по-своему коротал время в отеле накануне старта турнира. Голландцы Франк де Бур, Тео Люсиус и Роб Витчге играли в карты за одним из столиков в кафе отеля. Сидевшие по соседству с ними немцы во главе с Йенсом Леманном беседовали за кружечкой пива. Незадолго до их прихода в этом же кафе можно было встретить Романа Широкова и Константина Зырянова. Игроки сборной Португалии, Дарио Шимич и финский нападающий Яри Литманен охотно общались с журналистами. Но особое внимание было приковано к китайским партнерам Кубка легенд, ради которых устроили целую экскурсию по отелю.

Бонифаций Нену, хитрая тактика немцев

«Ого!» — слышно с трибуны. «Гол забил Патрик Овомойела», — объявляет диктор на всю арену. Только что бывший защитник сборной Германии откликнулся на красивый пас пяткой Кевина Кураньи, пролетел мимо обороны итальянцев и мощно пробил мимо вратаря в дальний от него угол. Больше всех забитому мячу партнера по сборной радовалась главная звезда турнира Йенс Леманн. У голкипера и другого вратаря, Дитера Бурденски, была своя схема: они менялись после каждого пропущенного гола. Но Леманну было сложнее отдыхать: всякий раз когда немец уходил с поля, его моментально окружали люди с просьбой расписаться или сделать совместное фото. На эти просьбы голкипер реагировал холодно: многим пришлось отказать. Зато для некоторых Йенс определенно сделал день своим селфи.

Последний матч первого игрового дня завершился уверенной победой Германии над Португалией со счетом 9:5. Но, кажется, хоккейные цифры на табло мало кого волновали. «Эй! Голкипер, голкипер! Нену!» — кричали дети во время этого матча. Новым героем для них стал голкипер португальцев Нену. Со стороны он напоминал льва Бонифация из советского мультика. И дело было не только в его экзотической прическе, но и в том, как долго юные зрители отказывались отпускать его на скамейку португальской команды. Прежде чем Нену удалось вернуться к своим соотечественникам, ему пришлось раздать несколько десятков автографов и сделать примерно такое же количество селфи вместе с детьми.

Паулу Феррейра: «Месси или Роналду? Не буду отвечать на этот вопрос»

Паулу Феррейра стал самым говорящим футболистом на Кубке легенд. Португалец спокойно отвечал на вопросы журналистов, мог уделить около часа на одно интервью, но при этом не забывал фотографироваться с болельщиками. В небольшом разговоре с еженедельником «Футбол» бывший защитник «Челси» рассказал о том, сможет ли Россия провести достойный чемпионат мира.

— Вы приезжаете практически на каждый Кубок легенд. Что можете сказать об этом?

— Отличный турнир. Отличная организация. Мне, если честно, все нравится.

— Отлично. Тогда поговорим о соперниках. Против кого особенно сложно было играть?

— Это же Кубок легенд: все футболисты, которые приехали сюда, высокого уровня. И я считаю, что у меня появилась отличная возможность сыграть как за, так и против настоящих мастеров мирового футбола.

— Вы сказали, что вам нравится организация турнира. Как думаете, Кубок конфедераций и ЧМ-2018 будут такими же замечательными?

— О да. Я надеюсь, что так и будет. Кроме того, России будет легче: ваша сборная будет страной-хозяйкой, то есть будет огромное число болельщиков.

— То есть нашей команде вполне реально выиграть домашний ЧМ?

— Мне кажется, да. У сборной России есть игроки хорошего уровня. Но, как мне кажется, вашей команде будет трудно это сделать.

— А кто будет лидером Португалии на ЧМ-2018? По-прежнему КриштиануРоналду?

— Я считаю, что одного игрока недостаточно, чтобы решить исход встречи. Но, да, Роналду. У него есть потрясающая поддержка со стороны других игроков сборной.

— То есть в вопросе «Месси или Роналду?» вы однозначно проголосуете за Криштиану?

— О нет, я не буду отвечать на этот вопрос.

Текст: Илья Егоров, Никита Котов

Фото: Сергей Дроняев