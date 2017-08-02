Лам и не снилось. Кто стал лучшим немецким игроком прошлого сезона

Филипп Лам закончил карьеру, но продолжает получать награды. Немецкий защитник впервые в своей карьере был признан лучшим немецким игроком сезона. Однако не все довольны таким раскладом событий. Еженедельник «Футбол» сравнивает все за и против этого решения.

За №1. Дань уважения. Никто не может оспорить тот факт, что Филипп Лам — один из лучших немецких игроков не только последних лет, но и всей истории немецкого футбола. Его давно можно ставить в один ряд с Гердом Мюллером и Францем Беккенбауэром. Однако он никогда не признавался лучшим представителем футбольной Германии. В далеком 2004-м был вторым, а в 2006-м – лишь третьим. Мелковато для чемпиона мира, победителя ЛЧ и экс-капитана национальной сборной и «Баварии». Исправить эту конфузную ситуацию могло лишь срочное признание в конце прощального сезона. А когда же еще? Больше такой возможности уже не будет. «Лам – один из самых выдающихся игроков в немецком футболе», — намекал президент «Баварии» Ули Хенесс перед голосованием за игрока года в Германии. Схема сработала: 242 из 885 голосующих оказались на стороне Лама.

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За №2. Стабильность в игре. Мало какой игрок может показывать стабильно хорошую игру в течение десятка лет. Лам мог. Помимо классической позиции флангового защитника с возрастом он все чаще стал появляться в полузащите и отлично справлялся с новыми вызовами. «Бавария» вплоть до последних матчей не представляла своего состава без маленького капитана в основе. В 33 года немец не только не сбавил в своих показателях, но и приумножил их. Было бы крайне странным решением не дать такому игроку звание лучшего за прошедший год.

За №3. Неяркая позиция. Атака захватила современный футбол. Миллионы взглядов прикованы именно к форвардам, награды раздаются лишь тем, кто забил больше голов, а футболки таких игроков распродаются быстрее, чем билеты на финал Лиги чемпионов. За 56 лет существования награды защитники получали заветный трофей всего лишь 15 раз, 4 из которых принадлежат Францу Беккенбауэру. Но нужно помнить, что матчи выигрывают нападающие, а титулы — защитники. Лам за все годы проделал огромную работу: он начинал атаки, контролировал поле, подчищал ошибки одноклубников и поддерживал дух команды. Тыльная работа редко оценивается по достоинству.

Против №1. Плохой сезон «Баварии». Никто не поспорит, что предыдущий сезон для «Баварии» стал одним из самых слабых за последние годы. Причины ясны: новый тренер, перестройка состава и большое количество возрастных игроков. К тому же после тотального доминирования «Баварии» Гвардиолы в Бундеслиге смотреть на команду, которая не может противостоять «Хоффенхайму» и «Лейпцигу» было странно. Если Лам не сбавил, то его достижений за сезон недостаточно, чтобы называться лучшим игроком года. Были годы, когда «Бавария» и сборная Германии возглавляли пьедестал мирового футбола. Тогда и было время Лама.

Против №2. Серьезные соперники. «Я крайне удивлен и озадачен итогом голосования. Нет никаких сомнений в том, что Лам провел выдающуюся карьеру, сделав очень много для немецкого футбола. В номинации «Лучший игрок сезона» должны были выбрать того, кто действительно был лучшим. А им, несомненно, был Кроос», – агента Тони Крооса явно задело такое решение голосовавших. А ведь и правда: Тони Кроос был достойнее Филиппа Лама по результатам года. Полузащитник выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Нельзя списывать со счетов и Тимо Вернера. Дуэт Форсберг–Вернер устроил настоящий карнавал голов в Бундеслиге и заставил всех глоров перебраться из Лестера в Лейпциг. Такие соперники вполне могли бы составить конкуренцию Ламу в борьбе за награду, но были изначально списаны со счетов со словами «они еще выиграют свое».

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Против №3. Параллель с другими обладателями награды. Помимо Филиппа Лама награды «Лучший игрок сезона среди женщин» и «Лучший тренер» получили Дженифер Марожан и Юлиан Нагельсманн. Первая сделал требл: выиграла женскую Лигу чемпионов, Кубок Франции и стала чемпионкой Франции в составе «Лиона». Ну а имя Юлиана Нагельсманна в прошлом году звучало чаще, чем песня «Тает лед»: самый молодой тренер Бундеслиги (29 лет) впервые вывел «Хоффенхайм» в Лигу чемпионов. На фоне этих двух титанов достижения Лама за прошлый год очень незначительны. «Серебряную тарелку» уже даже игроки «Баварии» не воспринимают как награду, а вместо празднования очередного чемпионства проводят трансляции в инстаграме.

Можно долго говорить о том, насколько компетентными были голосующие, как они оценивали претендентов и почему именно Лам оказался в приоритете. Но экс-капитан уже завершил карьеру и стал лучшим за сезон. Закончил дело и красиво ушел, как умеет это делать.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press