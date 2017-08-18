Ла-ла-ла Лига. Афиша сезона: чемпионат Испании-2017/18

Настоящий футбол нельзя представить без громкой афиши, умопомрачительного сюжета, зажигательных фанатов и неповторимой атмосферы. Для полноты картины не хватает лишь одного – подходящего саундтрека. Футбол неразрывно связан с музыкой: у каждого клуба есть свой гимн, фанаты распевают чанты во славу любимых игроков, а телевизионщики используют популярные хиты в нарезках голов и хайлайтов матчей. Еженедельник «Футбол» пошел дальше и подготовил афишу нового сезона Ла Лиги, сравнив испанские клубы со знаменитыми исполнителями и группами.

ПЕРВАЯ СЦЕНА

Короли хип-хопа

Извечное противостояние «Реала» и «Барселоны» — это как Россия и США, угрожающие друг другу новыми санкциями, или как кот Том и мышонок Джерри, которым не дано жить в мире и согласии. Если же искать аналогии с миром музыки, то фанаты мадридцев и каталонцев напоминают поклонников двух знаменитых рэперов – Дрейка и Канье Уэста. Те с таким же рвением и пеной у рта пытаются доказать превосходство своего кумира над оппонентом. Сами рэперы под стать фанатам периодически могут наехать друг на друга. Все в лучших традициях мадридо-каталонских разборок.

Оба гранда довольно активно и шумно ведут себя летом на трансферном рынке. И если с именем «Реала» каждое лето связывают трансфер какого-то звездного игрока, то каталонцы оказались в эпицентре трансферного безумия в какой-то степени против своей воли. В поисках усиления центральной линии взор «сине-гранатовых» пал на хавбека «ПСЖ» Марко Верратти. Начав оказывать всяческие знаки внимания итальянцу словно уверенный в себе юноша, влюбившийся в симпатичную девушку, руководители «Барсы» всерьез разозлили владельца парижан – Нассера Аль-Хелаифи. Катарский бизнесмен словесным перепалкам в СМИ предпочел решительные контрдействия. И довольно скоро «Барселона» лишилась одного из главных активов – Неймара, взамен получив 222 млн евро. Теперь в поисках адекватной замены Жозеп Бартомеу до самого закрытия ТО будет доставать и кошмарить клубы с менее обидчивыми владельцами. В списке потенциальных жертв – Усман Дембеле из «Боруссии», Пауло Дибала из «Ювентуса», Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля». Пока же фанатам «Барсы» остается довольствоваться покупками Нелсона Семеду, Паулиньо и противоречивым возвращением Жерара Деулофеу. Дебютный сезон Эрнесто Вальверде в «Барсе» будет явно не из простых.

Скотный двор. Сколько «Реал» зарабатывает при помощи академии

«Реал» этим летом был увлечен погоней за Килианом Мбаппе, на которого также повесили девятизначный ценник. Кроме того, «сливочные» выгодно пристроили Альваро Морату в «Челси», но так и не нашли ему замену. И даже сейчас состав мадридцев выглядит более укомплектованным, чем у каталонцев. Трансферы молодых Дани Себальоса и Тео Эрнандеса добавят глубины и вариативности команде Зинедина Зидана. Чтобы составить достойную конкуренцию и претендовать на номинацию «перфоманс года», «Барсе» необходимо делать решительные шаги. И как можно скорее.

«Атлетико» чем-то напоминает еще одного рэпера – Кендрика Ламара. В какой-то момент ему, как и «лос рохибланкос», удалось затмить более именитых конкурентов, но долго продержаться на троне не удалось. Новой проблемой «Атлетико» стал запрет на регистрацию новичков. Но даже из этой ситуации ушлые руководители мадридцев смогли извлечь выгоду. Им удалось увести одного из лидеров «Севильи» – Витоло и на ближайшие полгода пристроить его в аренду в «Лас-Пальмас», прежде чем зимой он станет полноценным новичком «кольчонерос». Опальный форвард «Челси» Диего Коста решительно настроен на возвращение в «Атлетико» и также готов ближайшие полгода провести где-нибудь в аренде. А еще удалось удержать главную звезду – Антуана Гризманна, отказавшегося оставлять клуб в такие «трудные времена». Вряд ли стоит ожидать очередного сенсационного взлета от команды Диего Симеоне, но вот испортить настроение хедлайнерам Ла Лиги им точно под силу.

ВТОРАЯ СЦЕНА

Инди-рок

«Севилья», «Вильярреал», «Реал Сосьедад» и «Атлетик» — группы с приятным звучанием, интересной лирикой и играющие добротный инди-рок. Такие коллективы всегда будут желанными гостями на любом крупном музыкальном фестивале, но вряд ли кто-то ожидает их появления на главной сцене. По крайней мере, им точно не доверят честь закрывать программу фестиваля, как прожженным звездам, собирающим стадионы по всему миру. Любая из этих команд украсит своим появлением Лигу Европы или групповой этап Лиги чемпионов. Однако на решающих стадиях плей-офф ЛЧ болельщики предпочтут увидеть «Баварию» и «Ювентус».

Эт утверждение может попытаться оспорить «Севилья». Команда рассталась с Хорхе Сампаоли, но пригласила Эдуардо Бериццо. Потери Витоло и Иборры должны нивелировать Нолито и Кьяер, а также вернувшиеся в клуб Банега и Хесус Навас. В пару к Бен-Йеддеру был куплен Луис Муриэль. А Бериццо должен стать тем, кто превратит эту банду в термоядерный оркестр.

Хорошую работу на трансферном рынке проделал и «Вильярреал». Полузащиту усилил Пабло Форнальс из «Малаги», на место проданного в «Милан» Мусаккьо был куплен португалец Рубен Семеду, а за место в атаке будет бороться турецкий вундеркинд Энес Унал. Борьба за зону ЛЧ в этом году будет более жаркой.

«Реал Сосьедад» этим летом больше потерял, нежели приобрел. Сан-Себастьян покинули Юри Берчиче и Эстебан Гранеро, а Иньиго Мартинес сидит на чемоданах и готовится к отъезду в «Барсу». В числе приобретений только Аднан Янузай и Диего Льоренте. Похоже, Эусебио Сакристану придется искать новое звучание при помощи старых аккордов. Но ему не привыкать.

Вот кого трансферное окно точно миновало, так это «Атлетик». Баски не покупали, не продавали, да и не особо суетились по этому поводу. На место ушедшего в «Барсу» Вальверде был назначен тренер дубля Хосе Анхель Сиганда. С одной стороны – сомнительная замена, а с другой – большая часть нынешнего состава «Атлетика» хорошо знакома с Сигандой и благодаря работе с ним получила шанс добраться до главной команды. Так или иначе, будет интересно посмотреть работу тренера, десять лет назад выводившего «Осасуну» в полуфинал Кубка УЕФА.

ТРЕТЬЯ СЦЕНА

Пост-рок

Пост-рок — весьма специфическая и атмосферная музыка, способная одновременно и вызвать неописуемый восторг, и вогнать в уныние и беспросветную депрессию. Примерно в таком же стиле играют «Эспаньол», «Алавес», «Малага» и «Бетис». И если за игру первых двоих в прошлом сезоне было абсолютно не стыдно, то «Малага» и «Бетис» болтались во второй десятке, словно на американских горках. «Эспаньол», усилившийся китайскими владельцами, по ходу сезона даже имел шансы на попадание в еврокубковую зону. Однако их подвела дисциплина на финише сезона и неудачный старт чемпионата, когда они могли обыграть лишь «Осасуну». Летом «попугаям» удалось сохранить костяк команды, укрепить центр поля Эстебаном Гранеро и обыграть на предсезонке «Боруссию» Д. Впрочем, пока каталонцам светит разве что место в середине таблицы.

«Алавес», десять лет отсутствовавший в Ла Лиге, по итогам прошлого сезона очень уверенно защитил свое место в элите. Команда Маурисио Пеллегрино финишировала в топ-10 и дошла до финала Кубка короля. В новом сезоне басков ждет серьезное испытание: Пеллегрино перебрался в «Саутгемптон», а арендные соглашения Тео Эрнандеса, Маркоса Льоренте и Дейверсона подошли к концу. Новым тренером команды станет 36-летний Луис Субельдия – приверженец атакующего стиля игры, имеющий опыт работы в Аргентине и Мексике. О повторении прошлогодних успехов речи не идет. Но есть надежда, что среди очередного десанта новичков (полтора десятка человек) найдутся свои лидеры, которые смягчат падение «Алавеса» и уберегут болельщиков от мысли уйти в глухой запой на целый сезон.

«Малага» весьма буднично проводила свой очередной сезон в Ла Лиге. А затем наступила зима. В тот момент «анчоусы» захотели отобрать у «Осасуны» звание самой бездарной и бесхребетной команды лиги. Андалусийский клуб прекратил борьбу в Кубке Испании после проигрыша «Кордобе» и стремительно полетел в сторону зоны вылета. Спасло лишь наличие в составе Сандро Рамиреса. В апреле-мае «анчоусы» одержали шесть побед, в том числе над «Барселоной» и «Севильей». Рамирес забил в этих матчах семь голов, а летом уехал в «Эвертон». Также команда лишилась Игнасио Камачо и Пабло Форнальса. Теперь в случае похожего провала в новом сезоне выручать команду должен будет Борха Бастон, а за креатив предстоит отвечать 20-летнему Эмануэлю Чеккини. Если взглянуть на результаты предсезонных матчей, то можно увидеть шесть поражений в шести матчах. Вероятно, в скором времени «Малагу» ждет знакомство с новым главным тренером.

Анчоус под соусом. Кто поднял «Малагу» со дна

А вот у «Бетиса» перед стартом сезона дела обстоят куда лучше. На деньги с продажи Дани Себальоса в «Реал» севильцы заметно укрепили состав. Клуб приобрел Кристиана Тельо, Серхио Леона и Андреса Гуардадо, а еще ожидается пополнение из «Зенита» в лице Хави Гарсии. Но главным трансфером стало назначение Кике Сетьена, превратившего «Лас-Пальмас» в одну из самых привлекательных команд Ла Лиги. С его приходом болельщики «Бетиса» не только забудут о мыслях о выживании в Примере, но и увидят свою команду, играющую в зрелищный и эффективный футбол.

ЧЕТВЕРТАЯ СЦЕНА

Гаражный рок

Жанр, переживавший пик популярности в 60-е годы прошлого века. Сейчас группы, играющие в этом жанре, вызывают большой интерес у толпы и симпатии среди критиков. Смелое, дерзкое звучание с немного агрессивным вокалом и заразительной энергетикой. Появление в Ла Лиге «Эйбара» и «Лас-Пальмаса» можно было сравнить с группами калибра The Strokes или The White Stripes. «Оружейники» так и вовсе боролись за зону еврокубков в прошлом сезоне. Учитывая, что летом все действующие лица остались на своих местах, то почему бы «Эйбару» не помечтать о повторении своего прошлогоднего похода. А вот у «Лас-Пальмаса» после ухода Кике Сетьена начинаются непростые времена.

Новым тренером назначен Маноло Маркес, ранее работавший со второй командой клуба, а помогать ему будет Хуан Валерон. Чем завершится этот эксперимент, можно только гадать. Тренировать команду Ла Лиги – это не с «Лас-Пальмасом-2» в низших дивизионах возиться. Выступление «Леганеса» в прошлом сезоне можно описать так: не самый уверенный, но необычный и запоминающийся дебют с интригующим продолжением. Несколько лет назад на мировой сцене похожим образом дебютировали британцы Royal Blood. Сейчас у дуэта из Брайтона толпы поклонников по всему миру, а их живые выступления приводят публику в экстаз. Но есть опасения, что повторить путь британцев «Леганесу» не удастся и прошлый сезон был их лучшим перфомансом. Зато у болельщиков будет шанс насладиться новыми карикатурами из клубного твиттера.

Маринованные огурцы. Как «Леганес» наслаждается своим пребыванием в Примере

ПЯТАЯ СЦЕНА

Классический рок

Если в интернете заглянуть в комментарии под новостями о «Валенсии», «Сельте» или «Депортиво», риск утонуть в потоке ностальгии увеличивается в разы. Кто-то начинает вспоминать звездный состав «Валенсии» и два финала ЛЧ. Другие упоминают о славных временах «Сельты» с Карпиным и Мостовым в составе. Третьи рассказывают о чемпионском «Депортиво» Ируреты, унижавшем «Реал» на «Риасоре». Все три команды напоминают именитые группы, признанных мастеров жанра. Их старые работы приятно переслушивать, а олдскульные концерты вызывают восторг. Но попытки прорваться на современную сцену и вернуть былую славу чаще всего вызывают лишь боль и страдания. «Валенсия» летом сменила очередного тренера, вернув в Ла Лигу Марселино. Также стоит отметить уход мастера по отражению пенальти Диего Алвеса. Но и без него у «мышей» хорошо укомплектованный состав с Дзадзой, Нани и компанией. И есть ощущение, что Марселино – именно тот человек, что способен вновь превратить «Валенсию» из бойца за 12-е место в конкурентоспособную команду.

«Сельта» через сито трансферного окна прошла без потерь, но вот Эдуардо Бериццо ожидаемо оставил клуб. На его место пришел Хуан Карлос Унсуэ, ранее работавший ассистентом Луиса Энрике в «Барселоне». С новым тренером игра галисийцев явно померкнет, но и ожидать полного разрушения построек Бериццо явно не стоит. Скорее всего, к концу сезона «небесные» бросят якорь где-то в начале второй десятки. Да и отсутствие еврокубков лишь пойдет на пользу.

Наиболее плачевное положение у «Депортиво». Если вы испытываете проблемы со сном, то достаточно включить гостевой матч галисийцев против кого-нибудь из середняков. Тягучую и скучную игру галисийцы легко совмещают с неожиданным разгромом «Реал Сосьедада» или победой над «Барселоной». Весьма скудный ростер команды пополнился защитником Фабианом Шером и арендованным у «Валенсии» Баккали. Достаточно ли этого Пепе Мелю, для того чтобы удержать «Депор» на плаву? Не справится – не беда, ведь всегда можно назначить нового тренера. Именно так и работает руководство галисийцев в последние годы.

ШЕСТАЯ СЦЕНА

Группы для разогрева

Троицу новичков можно сравнить с малоизвестными коллективами, начинающими свой путь на большую сцену в качестве групп для разогрева. Мало кто согласится прийти к открытию музыкального фестиваля, чтобы посмотреть на выступление нераскрученных и «сырых» банд. А пришедшие могут и не выдержать полноценного выступления. «Жирона» стопроцентно подходит под это описание. Сейчас дебютанты Ла Лиги имеют примерно одинаковые шансы как на провал, так и на успех. В лучшем случае болельщики получат новую красивую историю, подобную той, что подарили «Эйбар» или «Лас-Пальмас». В худшем – команду уровня «Гранады»: бессмысленно потусуются в элите и улетят обратно в Сегунду. «Жирондинцы» укрепили состав футболистами с опытом игры в Ла Лиге, но им еще предстоит наладить игровые связи. В стартовых турах «бело-красным» важно справиться с присущим перед большим дебютом волнением и не менять свой игровой стиль в угоду другим командам. Возможно, именно это станет ключом к их выживанию.

«Леванте» уже доказывал, что умеет удивлять. В сезоне-2011/12 валенсийцы добрались до шестой строчки Ла Лиги, попали в Лигу Европы, а там и вовсе вышли в плей-офф. После этого сюрприза «Леванте» несколько лет удерживался в статусе крепкого середняка Примеры. В позапрошлом сезоне что-то пошло не так, и «лягушки» свалились в Сегунду. Проблемы в атаке не помог решить даже приход небезызвестного Джузеппе Росси. Трясина второго испанского дивизиона не засосала валенсийцев, и те весьма уверенно вернулись обратно. Тренер команды Хуан Муньис начинал помощником Хуанде Рамоса и известен по своей работе с «Малагой». В Сегунде он выстроил одну из лучших оборонительных линий, пока в атаке блистал форвард Рохер Марти, наколотивший 22 гола.

А вот что касается «Хетафе», то это тот случай, когда можно отмечать лишь упорство, с которым команда из пригорода Мадрида пытается закрепиться в числе постоянных участников Ла Лиги. Они подобны какой-то российской группе, которая по непонятным причинам из раза в раз попадает на разогрев к популярным иностранным бандам, а своей музыкой вызывает лишь раздражение. Подавляющее большинство болельщиков других клубов недолюбливают «Хетафе» за их заурядный стиль игры, унылую атмосферу на домашнем стадионе, а также общую серость, присущую команде. Пару сезонов назад вылет «Хетафе» из Ла Лиги некоторые отмечали словно праздник. А после их возвращения остается надеяться лишь на то, что «синие» наконец обновили свой сет-лист и готовы раскачать толпу.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube