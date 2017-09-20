Купить нельзя, наигрывать Александр Гришин — о Чалове, Жамалетдинове, Кучаеве и других воспитанниках ЦСКА

ЦСКА остался верен обету молчания на трансферном рынке и по-монашески от покупок к Лиге чемпионов отказался. Клуб уже не первый год в режиме глухой экономии, в связи с чем основным ресурсом армейцев стала молодежь. Последние семь лет именно Александр Гришин, который теперь работает с юношеской сборной России (1999 г. р.), доводил талантливых ребят до основы ЦСКА, и он же подробно рассказал еженедельнику «Футбол» о возможностях новых лиц.

Обет молчания

Прошли времена, когда ЦСКА мог себе позволить за одно трансферное лето подписать Марио Фернандеса, Георгия Миланова и Стивена Цубера, заплатить за неизвестного бразильца 11 млн евро и доплатить «Рубину» за Романа Еременко почти 6 млн евро. Армейцы не тратят деньги на игроков вот уже два года. Последняя материальная сделка состоялась 21 августа 2015 года: из шведского «Хеккена» за 450 тыс. евро пришел Карлос Страндберг.

Болельщики срывали злость и на Леониде Слуцком, и на Евгении Гинере, а больше всего гнева впитывал Олег Яровинский – человек, долгое время отвечавший за селекцию красно-синих. Если раньше на одного Маазу приходилось пять хонд, гонсалесов, тошичей, Думбия с Вернблумом, то последние годы любая попытка точечно усилиться выходит провалом. Здесь нераскрывшиеся Карлос Страндберг с Кириллом Панченко и бесполезные аренды вроде прихода Ласины Траоре, возвращение Аарона Оланаре и затянувшееся почти на три года ожидание прогресса Витиньо. Теперь Яровинский работает со Слуцким в «Халле», а болельщики искренне радовались расставанию.

Долги по новому стадиону заставили ЦСКА изменить принципам. Если раньше клуб на португальский манер запасался малоизвестными игроками до 25 лет, делал из них национальных звезд и продавал подороже, то сейчас подобные истории – редкость. Подписание 34-летнего Романа Широкова или аренда почти безнадежно потерявшего форму Алексея Ионова – тому подтверждение.

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Сбой в системе

Заиграть при Леониде Слуцком своим воспитанникам было нереально. Попытки были. Защитник Семен Федотов провел полный матч Лиги Европы-2010/11 против пражской «Спарты»; вратарь Сергей Ревякин дебютировал против «Зенита» (!) в 16 лет, а армейцы не проиграли; Константин Базелюк вышел на замену в матче с «Ростовом» и в первой атаке забил победный гол; Вячеслав Караваев поучаствовал в провальном матче Лиги чемпионов-2013/14 против «Виктории» Пльзень. Всех ждала одна участь – аренда с последующим вытеснением.

В ЦСКА играли легионеры, заслужившие большую лояльность главного тренера, а молодежь теряла интерес к футболу. «У каждого своя мотивация. Кто-то хочет играть, кто-то – премиальные получать. В голову человеку не залезешь. Это проблема нашего футбола, что, подписывая первый контракт, молодой игрок быстро гаснет. Нельзя перехваливать, я обычно говорю: сыграйте за ЦСКА хотя бы матчей 50 – тогда и поговорим», — объясняет проблему Александр Гришин в интервью еженедельнику «Футбол».

Систему взломал Александр Головин – нынешний лидер армейцев, сыгравший в прошлом сезоне все 30 матчей чемпионата. Вслед за дебютом в 1/16 финала Кубка России, где традиционно ЦСКА дает шанс молодым игрокам. Полузащитник спустя полгода попал на зимний подготовительный сбор команды, а с сезона-2015/16 стал выходить на поле регулярно.

«Саша обладал хорошими качествами, и их нужно было развивать. Главное было – не навредить. Любого молодого игрока можно загонять на тренажерах и в один момент посадить сердце. Развивать необходимо потихонечку и вовремя дать шанс. Головина выпускали то на 15 минут, то на 30, то на тайм», — говорит Гришин.

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Список Гончаренко

В культовом сериале LOST хранитель острова Джейкоб вел список возможных сменщиков. В конечном виде претендентов осталось шестеро. За последний год молодежная команда подвела к основному составу много талантливых ребят, и шесть из них уже дебютировали за ЦСКА: Федор Чалов, Астемир Гордюшенко, Тимур Жамалетдинов, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов и Илья Помазун. С настойчивым призывом «не перехвалить» Александр Гришин познакомил нас с новыми лицами ЦСКА.

Хетаг Хосонов, 19 лет

Матчи: ЧР – 1, КР – 1

Александр Гришин: «Пришел из армейской школы, по нему было видно большое желание играть в футбол, есть хорошие качества: видение поля, плотный отбор и неплохие передачи, — для опорного полузащитника это важно. По необходимости он у нас выступал на позиции переднего защитника. Ему еще стоит прибавить в игре в обороне и верховых единоборствах».

Астемир Гордюшенко, 20 лет

Матчи: ЧР – 3

Александр Гришин: «Гордюшенко мы наигрывали на позицию «под нападающим». В своем годе он играл в схеме 4+2+3+1 оттянутого форварда. Мальчик с хорошим ударом, всегда выполняет большой объем работы, от природы очень упорный. Думаю, по нынешней схеме ЦСКА Виктор Гончаренко рассматривает его в зоне инсайдов, где выступают Алан Дзагоев и Александр Головин. Астемиру не хватает хладнокровия и быстроты принятия решения».

Константин Кучаев, 19 лет

Матчи: ЧР – 6, ЕК – 1

Александр Гришин: «Костя играет на той же позиции, что и Гордюшенко, но по качествам менее силовой. Его нам привезли в дубль из раменского «Сатурна», егорьевской школы. Сразу бросилось в глаза, что он неординарный игрок, условно – уровня как Гаврилов, Черенков: мальчишка, который на поле сам соображает, делает необычные ходы. Таких футболистов мало. Если кого-то мы ставили в рамки, то Кучаеву разрешали на поле делать все из-за его креативного мышления».

Федор Чалов, 19 лет

Матчи: ЧР – 25, КР – 1, ЕК – 6

Голы: 4

Тимур Жамалетдинов, 20 лет

Матчи: ЧР – 8, КР – 1, ЕК – 2

Голы: 2

Александр Гришин: «Мы играли по схеме 4+4+2, где Федя с Тимуром были взаимозаменяемы. Один играл чуть глубже, другой – на острие. Чалов – такой форвард-киллер штрафной с хорошей стартовой скоростью и голевым чутьем. Чем-то напоминает мне Олега Сергеева. Жамалетдинов более разноплановый футболист, который может играть по всей ширине поля, многофункциональный. Условно можно сравнить с Владимиром Татарчуком или Владимиром Куликом. У ребят хорошая сыгранность, они друг друга дополняют и в одну зону никогда не бежали. Для ЦСКА потенциально это очень хорошая связка, а для ребят — хорошее подспорье играть в основе. Почему у Чалова ушло так много матчей, чтобы забивать, а Жамалетдинов с ходу дважды отличился? Это дело случая. Срез нужно делать на длинную дистанцию, пока рано сравнивать».

Илья Помазун, 21 лет

Матчи: ЧР – 2

Пропущено голов: 3

Александр Гришин: «Илья – сын Саши Помазуна, экс-вратаря сборной СССР. Мы его с Валерой Минько нашли и забрали из ФК «Москва». Попросил посмотреть, по блату мы никогда никого не брали. По своим характеристикам Помазун дошел до дубля, конкурировал с Ревякиным, Исуповым. Сильная сторона Ильи – игра в ближнем бою, хорошо пенальти отражает, а прибавить нужно в психологии в игре на выходах. Но психологию прибавляй или нет, а если сидишь под Акинфеевым, то шансов практически нет. Не знаю, как он, но мне было бы тяжело сидеть вторым номером. Илья попал в такую «вилку», когда ты вроде бы и второй вратарь, но шансов стать первым почти нет».

Молодежный ситком

ЦСКА впервые в истории начал групповой этап ЛЧ с победы. В отличие от предыдущих лет, армейцы не жаловались на астрологию и не млели от вида соперника. Виктор Гончаренко по ходу игры с «Бенфикой» признал, что выход в старте Оланаре – ошибка. Все три вышедших футболиста – недавние лидеры дубля Гришина. Во многом они перевернули исход игры, а Жамалетдинов и вовсе забил победный гол.

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«У ребят действительно не видно робости. Это еще наигрывалось в юношеской Лиге чемпионов, когда они играли против Рэшфордов, Мбаппе, сильных европейских клубов. Мы всегда им говорили, что они ничем не хуже, и я очень рад, что они этот посыл переняли. По крайней мере, не тушуются, ведут борьбу и не боятся», — заключил Гришин.

В матче против «Ростова» Виктор Гончаренко отдал последние 20 минут под контроль молодежи. Витиньо заменил Чалов, а на место вышедшего в старте Жамалетдинова вышел Кучаев. Армейцы трижды подходили к воротам Ильи Абаева, но подвела реализация.

В ЦСКА теперь нет Думбия, Вагнера, Хонды или Тошича, но есть голодная до игровых минут молодежь и умеющий работать с этой молодежью тренер. Академия – последний козырь в заметно оскудевшей колоде Евгения Гинера. А партию проигрывать красно-синие не собираются.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Сергей Дроняев, официальный сайт ЦСКА

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.