Куманизм эпохи Возрождения. Как «Эвертон» создает команду будущего

Реалии конкуренции в нынешней АПЛ таковы, что состав первой шестерки на ближайшие годы кажется незыблемым. Только «Эвертон», занявший в минувшем сезоне 7-ю строчку, застыл особняком: в 8 очках позади «МЮ» и в 15-ти – впереди «Саутгемптона» с «Борнмутом». Бешеная трансферная кампания «скаузеров» намекает, что клуб собирается сотворить невозможное и потолкаться с фаворитами за место в топ-6.

Амбиции Кумана

В дебютном сезоне с « синими» голландец справился с основной задачей и вывел «Эвертон» в еврокубки. В который раз Куман доказал свое умение выстраивать игру по ходу сезона. Первая половина турнира была не особо удачна: с 6-го по 15-й туры команда одержала всего одну победу при пяти поражениях. Затем Куман все чаще стал играть по классической «тотальной» схеме 4+3+3 вместо 4+2+3+1, игроки начали понимать требования нового коуча, и дело пошло в гору. Зимой «синие» выдали девятиматчевую беспроигрышную серию, прервать которую с трудом сумел лишь «Тоттенхэм». Спад в концовке легко объясним тем, что никакой турнирной значимости для «Эвертона» уже не было.

Лучшие годы Рональда Кумана прошли в «Барселоне» Йохана Кройфа, и когда все говорят о Гвардиоле как о главном преемнике великого голландца, Кумана забывают напрасно. Пеп удачно попал в струю, с ходу возглавив «Барсу» с богатейшим наследием. Тогда как Куман решил начать тренерский путь с родного чемпионата и пройти все ступени. Во времена Кройфа-тренера роль Рональда в игре «Барсы» была колоссальной, и именно его Йохан назначил ментором молодого Гвардиолы. «Тебе 21 год, о чем ты думаешь? Телевизор, рестораны… Ты должен сосредоточиться на футболе. Ты должен следовать примеру того парня», — кивал Кройф на Кумана, вдалбливая в голову юному Пепу мысли об упорной работе.

Куман, в отличие от Гвардиолы, не брезгует отходить от основ «тотального футбола», и это нередко дает результат. В ушедшем сезоне голландец преподал своему бывшему протеже блестящий урок: его «Эвертон» уничтожил «Манчестер Сити» Пепа со счетом 4:0, хотя владел мячом всего 29% времени! Однако команда до сей поры была ощутимо ограничена в выборе игроков. Этой проблемой и занялся «Эвертон» в текущее трансферное окно, тем более что впереди маячит еврокубковая кампания.

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Продажа Лукаку

Босса «Эвертона» Фархада Мошири сам Алишер Усманов называет своим финансовым наставником. Давние партнеры по бизнесу заняли свои ниши в английском футболе, и разница между командами первого и второго постепенно нивелируется. Мошири не из тех людей, кто будет выбрасывать деньги в форточку, поэтому «Эвертон» традиционно делает ставку на воспитание и продажу собственных талантов, а также на реабилитацию отщепенцев из других клубов.

«Эвертон» купил Ромелу Лукаку в 2014 году за 30 млн фунтов – это был самый дорогой трансфер в истории клуба. Спустя три года бельгийца в ранге лучшего бомбардира «синих» продали уже за 72 млн фунтов – отличный пример того, как мерсисайдский клуб доводит игроков до ума. Продажа Лукаку дала «ирискам» возможность неплохо разгуляться на рынке. Если добавить к этому трансфер в «Барселону» их же воспитанника Жерара Деулофеу за 10 млн фунтов, а также покупку «Уотфордом» Тома Клеверли за 8 млн фунтов, то гуманистическую бизнес-схему «Эвертона» можно назвать близкой к идеальной. А дальше в дело вступает новый спортивный директор «скаузеров».

Трансферный гений Уолша

Переход Стива Уолша, без которого чемпионство «Лестера» было бы невозможным, в «Эвертон» стал, пожалуй, главным событием прошлого лета. Чтобы осознать, насколько важен был глава скаутской службы для «лис», достаточно посмотреть на то, как проявляли себя в «Лестере» новички, появившиеся после его ухода. К месту пришелся разве что Слимани. Остальные – мимо.

Для сравнения: «Эвертон» тем же летом купил Болази, Гуйе и Уильямса. Первый зимой получил тяжелую травму, но даже за те неполные 13 встреч, что успел сыграть, стал лучшим дриблером в команде (2,8 обводки за матч), отдал 4 голевых передачи и однажды забил самостоятельно. Второй стал лучшим по отборам во всем чемпионате(135 отборов против 127 у Н’Голо Канте), при том что достался «ирискам» за какие-то 7 млн фунтов. Наконец, Уильямс полностью оккупировал место в основе, сыграв за турнир 3169 минут (больше у «синих» на поле провел только Лукаку – 3268 минут).

Зимой «тоффиз» потратились на Моргана Шнайдерлина и Адемолу Лукмана. Если 19-летний Лукман – явная инвестиция на будущее, то французский хавбек с точностью передач под 90% быстро стал важным звеном в центре поля «Эвертона», помогая разрушителю Гуйе начинать атаки. Появление нового блока из Ганы, Шнайдерлина и Уильямса позволило «ирискам» пропустить за турнир на 11 мячей меньше, чем годом ранее (44 вместо 55) и сыграть 13 матчей «на ноль» (в прошлом сезоне – 10). Как показывает нынешнее лето, то было лишь начало глобальной модернизации.

Приобретения

Уэйн Руни

Как бы ни сложилась дальше карьера Руни, он достоин этого возвращения. 13 лет Уазза бил рекорды, боролся с травмами и лишним весом, ругался и мирился с Фергюсоном, терпел ненавистного Мойеса, защищал от нападок Ван Гала и, наконец, смирился с волей Моуринью. Сейчас он мог либо исчезнуть где-нибудь в Китае, либо поучать новое поколение в команде своей молодости. Ему дали такую возможность. Теперь не надо молчать о том, что он все это время носил пижаму «синих». Он снова дома, словно престарелый солдат, вернувшийся с многолетней войны. Он уже никого тут не помнит, зато его знают все. Для обновленного «Эвертона» Руни – призрак античного героя, явившийся, чтобы воодушевить на подвиг. Одно его появление здесь должно заставить молодые сердца колотиться сильнее. А уж после такого гола, который он завалил в первой же игре, впору и самому ожить. 31 год – не возраст. Вообще, Уэйн принесет пользу, даже если будет просто сидеть в раздевалке в позе Будды. Человек, который держал в руках все возможные клубные трофеи, всегда будет стимулом для остальных. Но что-то подсказывает, что Руни поможет «синим» не только словом, но и делом.

Джордан Пикфорд

Появление в команде Мартина Стекеленбурга стало чуть ли ни единственным трансферным промахом прошлого года. Голландский кипер играл у Кумана в «Саутгемптоне», и тренер решил перетащить земляка с собой. Сначала Мартин блеснул умением тащить пенальти, но затем начал ошибаться, так что вечный дублер Роблес впервые за 4 года в «Эвертоне» сыграл 20 встреч в основе. Позиция голкипера срочно нуждалась в усилении, и Уолш сработал превосходно. Джордан Пикфорд из мертвого «Сандерленда» по итогам сезона вошел в символическую сборную АПЛ по версии Whoscored и занял второе место по количеству сейвов после Тома Хитона из «Бернли». 24 млн фунтов, уплаченные за Пикфорда, многие поспешили назвать завышенной суммой. Мнение, мягко говоря, спорное, учитывая, что парню всего 23 года, а он уже входит в число лучших киперов АПЛ при живых Де Хеа, Куртуа, Шмейхеле и Льорисе. Немного смущает разве что его рост – 185 сантиметров. Однако Джордан компенсирует нехватку габаритов реакцией и прыгучестью. Если он сумеет совладать с давлением и не остановится в развитии, «скаузерам» не придется беспокоиться за место в «рамке» еще долгие годы.

Дэви Классен

Голландский креативщик уже несколько лет находится на карандаше ведущих клубов Европы. Очередной сезон в «Аяксе» он завершил с показателем 13+9 по системе «гол+пас» и наконец-то решился испытать силы на стороне. Легко догадаться, что в случае с его переходом ключевым фактором стал Куман, для которого Классен может стать главным проводником идей. Если посмотреть статистику футболистов «Аякса» без голов и передач, он не особо и выделяется. Ни по ключевым пасам, ни по обводкам, ни по оборонительным действиям он не входит даже в топ-5 среди одноклубников. Однако полезных действий на его счету все равно оказывается больше всех. Козыри Классена хорошо видны по его движению на поле. Чрезвычайно мобильный, агрессивный, прекрасно замечающий свободные зоны, Дэви отличается быстрым мышлением и умными перемещениями. Добавьте к этому отличное виденье поля, умение выдать острую передачу и поставленный удар – и мы получаем универсала на все случаи жизни. С его приходом у Кумана появляется гораздо более широкий спектр возможностей построения атакующей игры, что сделает «Эвертон» еще более непредсказуемым и опасным соперником.

Сандро Рамирес

Уход Лукаку для «синих» сродни потере отточенного наконечника с древка копья. Заменить его с минимальными потерями – основная задача «Эвертона» на лето, иначе остальные ухищрения пойдут прахом. Англичане обратили взор на Примеру и выцепили из «Малаги» Сандро Рамиреса – 22-летнего форварда, в послужном списке которого еще год назад были всего несколько голов за «Барселону». Воспитанник «блаугранас» даже за резерв «Барсы» выдавал не самые яркие сезоны в Сегунде, хотя его талант был очевиден. Стоило «сине-гранатовым» отправить Рамиреса в «Малагу», как того наконец пробило. Интересная техника, нестандартное мышление, убойный удар – все это присутствовало в арсенале Сандро и раньше, однако только теперь он научился воплощать свои навыки в голы. 14 мячей и 5 ассистов выдал испанец в 30 матчах Ла Лиги. Рамирес достался «Эвертону» примерно за 5 млн евро (такая сумма отступных была прописана в его контракте), хотя Transfermarkt оценивает его вдвое дороже. Говорить о полноценной замене Лукаку вряд ли приходится, но трансферное окно еще не закрылось, и вполне вероятно, что «скаузеры» возьмут на эту позицию кого-то еще

Без блата. Как Майкл Кин добивается возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Майкл Кин

Защитник «Бернли» уже давал повод порассуждать, куда он уйдет на повышение летом. На возвращение в «МЮ» он пока не наиграл, однако дорожка из «Эвертона» в «Юнайтед» давно проторена, так что переход к «скаузерам» в этом плане – уверенный шаг вперед. А вот насколько полезен Кин будет для новой команды – вопрос. Из преимуществ можно отметить отличную игру в воздухе, неплохой показатель по перехватам и плотную опеку соперников, что выражается в частых блокировках ударов. С другой стороны, Майкл не так силен в отборах и кривоват в передачах (72,8% точности для защитника – ну очень посредственно). Да и цена несколько ошеломила: 25 млн фунтов! Впрочем, Уолшу виднее, ведь он пересекался с Кином «Лестере» и представляет себе его потенциал. Свежая кровь в обороне «ирискам» не помешает: Филу Джагелке скоро стукнет 35, Эшли Уильямсу исполнится 33, а Куман еще зимой намекал, что хочет омолодить защитную линию. В первую очередь это касается Фила, хотя при игре на четыре фронта он еще пригодится. Ну а Кину стоит хорошо потрудиться, если он не хочет, чтобы фанаты прокляли его за недостойную смену ветерана «Эвертона».

Перспективы

Расчет на сплав опыта и молодежи – одна из главных фишек «ирисок», и с каждым сезоном она будет оправдывать себя все больше. В этом сезоне всех удивил 19-летний воспитанник «скаузеров» Том Дэвис. До прихода Кумана он имел в активе всего один полный матч. При голландце он отыграл 90 минут с «Саутгемптоном», а уже через две недели от начала до конца поучаствовал в разгроме «Манчестер Сити», да еще забил гол! Белокурый юноша на удивление смело смотрелся против одних из фаворитов, после чего регулярно стал появляться в основе. Всего к концу чемпионата у Дэвиса набралось 1550 игровых минут.

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Поиск таланливых воспитанников из других школ также приносит плоды. Два года назад у «Барнсли» был выкуплен защитник Мейсон Холгейт. Стоило Шеймусу Коулману получить травму, как Куман определил 20-летнего дублера на правый фланг обороны. Заменить Шеймуса безболезненно Холгейту было трудно, но для новичка он отыграл вполне пристойно. Успел засветиться и Доминик Калверт-Льюин, к 20 годам успевший поиграть в четырех английских дивизионах. Как и Дэвис, он забил дебютный мяч в своем втором матче, который начал с первых минут. Наконец, купленный у «Чарльтона» Лукман забил трофейный гол, едва выйдя на замену в игре с тем же «Сити».

Пройдет немного времени, и эти парни под присмотром Кумана и старших товарищей смогут навести такого же шороху в Премьер-лиге, как это делает сейчас «Тоттенхэм». Модель построения нового«Эвертона» отчасти напоминает становление «шпор» несколькими годами ранее. Сегодня у «ирисок» есть тренер большого потенциала, прекрасная академия и лучший в лиге специалист по трансферам, а это уже очень много.

Конечно, найдется туча скептиков, которые убеждены, что даже с такими приобретениями «Эвертону» не светит место выше седьмого. Но, если подумать, позиции клубов из топ-6 не так уж и бесспорны. На примере «Челси» позапрошлого сезона все убедились, что даже сильнейшие в момент могут полететь на дно таблицы вниз головой. Кто знает, чем закончится сага «Арсенала» и Венгера; сможет ли Пеп Гвардиола осознать, что владение мячом – еще не значит победа; не будет ли бунта на кораблях своенравных Конте и Моуринью; не загонит ли Клопп свою дружину до изнеможения. Любое потрясение – и «Эвертон» будет готов перешагнуть через споткнувшихся оппонентов. С таким подходом эта команда от сезона к сезону будет расцветать все ярче: возможно, именно сейчас начинается возрождение некогда одного из самых авторитетных клубов Англии.

БОНУС: 5 самых удачных сделок «Эвертона» в XXI веке*

ДЖОН СТОУНЗ

Куплен за: 3 млн фунтов (у «Барнсли», 2013 год)

Продан за: 47,3 млн фунтов (в «Манчестер Сити», 2016 год)

Прибыль: 44,3 млн фунтов

РОМЕЛУ ЛУКАКУ

Куплен за: 30 млн фунтов (у «Челси», 2014 год)

Продан за: 72 млн фунтов (в «Манчестер Юнайтед», 2017 год)

Прибыль: 42 млн фунтов

УЭЙН РУНИ

Куплен за: 0 фунтов (воспитанник клуба)

Продан за: 31,5 млн фунтов («Манчестер Юнайтед», 2004 год)

Прибыль: 31,5 млн фунтов

ДЖОЛЕОН ЛЕСКОТТ

Куплен за: 5,5 млн фунтов (у «Вулверхэмптона», 2006 год)

Продан за: 23,4 млн фунтов (в «Манчестер Сити», 2009 год)

Прибыль: 17,9 млн фунтов

ФРЭНСИС ДЖЕФФЕРС

Куплен за: 0 фунтов (воспитанник клуба)

Продан за: 13 млн фунтов (в «Арсенал», 2001 год)

Прибыль: 13 млн фунтов

*Данные взяты с сайта transfermarkt.uk

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press, 90min.in

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