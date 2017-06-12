Кубок конфигураций. Как Россия будет играть на домашней репетиции чемпионата мира

Сборная России матчами с Венгрией и Чили завершила подготовку к Кубку конфедераций. Победа 3:0 над соперником попроще и ничья 1:1 в боевых условиях с четвертой сборной мира адекватно отражают возможности команды Станислава Черчесова. И позволяют довольно четко представить, на кого тренерский штаб сборной России будет делать ставку на Кубке конфедераций.

Вратари. Основной голкипер сборной России – Игорь Акинфеев, и это тренерским штабом не обсуждается. Акинфеев назначен капитаном команды, а «сухая» серия прошедшего сезона длиною 764 минуты отвечает на вопрос, надежен ли Игорь так же, как и несколько лет назад. У него было несколько травм, рассказывают, что в ЦСКА у Акинфеева свой режим тренировок и есть дополнительные дни отдыха. Но он все равно остается первым номером всей страны: вратаря с таким опытом игры в Лиге чемпионов и за сборную в России больше нет, а на турнирах национальной команды это главный критерий выбора голкипера.

Центральные защитники. У сборной России две основные схемы предусматривают трех центральных игроков в обороне (3+5+2 и 5+4+1). И, видимо, основной вариант будет выглядеть так: Кудряшов – Васин — Джикия. Вопросов к сочетанию практически нет, за исключением одного: рабочая нога у Джикии – левая, а в этой тройке он выходит справа от Васина. Но при этом защитник «Спартака» этой левой способен здорово начинать атаки. Первый запасной у Черчесова на эти позиции – Шишкин, и это неожиданность: в «Краснодаре» он играл в опорной зоне, в «Локомотиве» — на фланге. Но в случае травм именно он выходит в центр обороны. Черчесов говорил, что у сборной есть и вариант с четырьмя защитниками. Но его опробовать не успели.

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Фланговые игроки. Если принять, что 3+5+2 – это атакующая схема сборной, а 5+4+1 – оборонительная, то по составу они отличаются прежде всего выбором фланговых игроков. В первом варианте на бровках работают Жирков и Самедов. Жирков еще при Слуцком давал понять, что не хотел бы играть чистого крайнего защитника, и все закончилось конфликтом. Самедов вообще всегда считался больше игроком атаки, чем обороны. Во второй схеме на флангах находятся номинальные защитники – Комбаров и Смольников. В этом случае края тоже активны в подключении к атакам, но садятся глубже. Так что, видимо, первый вариант наигрывается к Новой Зеландии, где устроит только победа, второй – к Португалии, где нужно думать об обороне. Схема к Мексике будет подбираться в зависимости от турнирной ситуации.

Центр полузащиты. Глушаков играет чистого опорного при всех схемах. А дальше – варианты. С травмой Зобнина повысилась ценность Головина. Теперь он – мозг команды, через который проходят все атакующие импульсы. При схеме 3+5+2 он играет чуть выше, при 5+4+1 – практически на одной линии с Глушаковым. В первом варианте к ним присоединяется Ерохин и чуть глубже садится Смолов. Во втором – поднимается Самедов и появляется Мирачук (но тут, скорее всего, есть еще варианты), центр поля становится перенасыщен, а впереди появляются свободные зоны для контратак.

Нападение. При любой схеме место в составе Смолова не обсуждается. Но при 3+5+2 он играет чуть глубже — впереди действует большой нападающий (после отъезда Дзюбы это Бухаров), который при выходе из обороны длинной передачей должен цепляться за мяч и потом скидывать его Смолову в свободную зону (либо сам, либо через центральных полузащитников). При второй схеме Смолов играет на острие сам и при поддержке атакующих полузащитников ищет свободные зоны.

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В атаке, впрочем, есть и другие варианты по исполнителям: Смолов, например, может действовать в паре с Полозом. И тут функции форварда «Краснодара» меняются, и он сам уже больше исполняет роль, определенную Бухарову, а скоростной напарник совершает рейды по тылам противника.

Как забивает сборная. Пока самое грозное оружие в атаке сборной России – скоростные проходы Федора Смолова. Венгрии и Чили он забивал, беря игру на себя и набирая скорость от центра поля. Все остальные голы достаточно разные, чтобы сложиться в систему. Но слишком часто наша команда в ходе контратак старается одним-единственным точным пасом разрезать всю оборону соперника и теряет мяч.

Как пропускает сборная. И Кот-д’Ивуар, и Бельгия, и Чили забивали, проминая центр обороны. Так Россия пропустила два мяча от африканцев и получила пенальти от Бельгии. С Чили пропустили передачу за спину. А кроме того, с теми же бельгийцами и чилийцами уступали в верховой борьбе на чужих стандартах. И это странно: на своих стандартах наша сборная действует очень опасно.

Секретное оружие. В этом году национальная команда России забила 7 голов (с Бельгией – 3:3, победа над Венгрией – 3:0, ничья с Чили – 1:1). И в каждом из этих матчей она забивала со стандарта. Первый мяч в воротах бельгийцев оказался после розыгрыша штрафного с правого фланга: Самедов подавал на ближнюю, оттуда продлили на дальнюю, а Комбаров вернул в центр, где уже забивал Васин. Второй гол Венгрии тоже родился из стандарта на правом фланге: Самедов подавал уже с углового, Бухаров пропустил мяч, и венгры срезали сами себя. Гол Чили пришел уже с углового с противоположного края: подача слева от Комбарова пришлась точно на Васина.

Рост Васина составляет 192 см, Бухарова – 193 см, Ерохина – 195 см, Кудряшова – 189 см, Джикии – 188 см, Смолова – 187 см. Эта сборная может неплохо бороться за верховые мячи, и стандарты должны стать ее козырем.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев

Сборная. Live Авторский блог Андрея Вдовина, Сергея Дроняева и Антона Муша – о сборной России – хозяйке Кубка конфедераций-2017. Городах турнира: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Команда еженедельника «Футбол» на автомобиле Митцубиши Аутлендер проверяет готовность сборной России и всей страны к чемпионату мира-2018.