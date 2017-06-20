Кубок конфедераций. Представление тренеров. Группа B

Если для футболистов Кубок конфедераций — лишняя возможность проявить себя на международном уровне, то для тренеров этот турнир превратился в отличную площадку для творческих экспериментов и поиска новых талантов в преддверии чемпионата мира. Наставники национальных команд ведут в России отдельную игру, и ее участников надо знать в лицо. Еженедельник «Футбол» представляет тех, кто стоит во главе лучших сборных континентов.

ЧАСТЬ 2. ГРУППА В

СБОРНАЯ ГЕРМАНИИ

Главный тренер: Йоахим Лев

Дата рождения: 03.02. 1960 (57 лет)

Место рождения: Шенау, Германия

Гражданство: Германия

«На самом деле у нас не так много готовых молодых игроков, как мы думаем. Если кто-то хорошо выступает в Бундеслиге, это не значит, что он хорошо сыграет в плей-офф мирового первенства»

Будущий триумфатор ЧМ-2014 родился в городке Шенау на юго-западной окраине Германии с населением менее 2500 жителей. Граница со Швейцарией совсем близко: добраться отсюда до Базеля на машине можно минут за 40. А если ехать на север, примерно столько времени уйдет, чтобы доехать до Фрайбурга. Сегодня на сайте Шенау красуется фраза: «Мы — это бундестренер». Нетрудно догадаться, что для жителей этих мест Йоахим Лев — настоящий идол, как, впрочем, для всей Германии. Отец Йоги и троих его братьев занимался печным производством. Во время войны он несколько лет провел в плену у русских и постоянно поучал своих отпрысков: «Сила русских — в их терпении и спокойствии во всяких жизненных ситуациях». Маленький Йоахим хорошо запомнил эти слова.

Главный игроцкие успехи Лева связаны с «Фрайбургом»: Йоахим стал лучшим бомбардиром в истории клуба. В 1989 году он отправился доигрывать в Швейцарию, где впервые попробовал себя в роли тренера. По возвращении в Германию Йоги устроился в тренерский штаб «Штутгарта». Когда Рольфа Фрингера назначили наставником сборной Швейцарии, Лев принял управление командой. Во главе «Штутгарта» он стал победителем Кубка Германии, а также дошел до финала Кубка обладателей кубков, где его команда уступила «Челси» Джанлуки Виалли. Дважды Лев отправлялся работать в Турцию, но без особых успехов. Зато в Австрии немец завоевал «золото» чемпионата с «Тиролем».

В 2004 году Юрген Клинсманн пригласил Йоахима на роль ассистента в сборную Германии. А еще через два года Лев стал главным тренером «бундестим». Он практически полностью поменял систему подготовки, перелопатил состав и привлек множество молодых, тогда мало кому известных футболистов. Команда постепенно набирала силу, и к 2014 году вышла на пик. Истинную силу показал исторический матч с бразильцам, которые были размазаны по газону стадиона «Минейран» в полуфинале. Немцы закономерно взяли «золото», а Лев с тех пор утвердился в качестве одного из лучших тренеров современности. На Кубке конфедераций у него будет возможность попробовать целую бригаду новых игроков в боевых условиях и выяснить, кто из них готов представлять Германию на чемпионате мира.

СБОРНАЯ ЧИЛИ

Главный тренер: Хуан Антонио Пицци

Дата рождения: 07.07.1968 (49 лет)

Место рождения: Санта-Фе, Аргентина

Гражданство: Испания

«Наша команда – команда победителей. Перед каждой игрой или турниром мои игроки уверены в своих силах и всегда собираются побеждать. Это позволяет играть им так, как они играют»

Аргентинец по происхождению, Хуан Антонио Пицци получил известность в Испании. Проявив себя в южноамериканских чемпионатах, он был приглашен в «Тенерифе» и дал нехилого жару в Примере: за два сезона наколотил 30 голов и помог канарцам попасть в Кубок УЕФА. Потом ушел в «Валенсию», но ненадолго. Скоро форвард вернулся в «Тенерифе» и опять стал пачками класть голы: 31 мяч в 41 игре сделали его претендентом на «Золотую бутсу».

Тогда же он был заигран за сборную Испании. Учитывая, кто играл в те годы в атаке Аргентины, смена гражданства была понятной. В 1996-м он перешел в «Барселону», и выиграл ряд ценных трофеев. Через два года Пицци вернулся в Аргентину – в легендарный «Ривер Плейт». До конца карьеры он сменил еще несколько клубов, но не добился серьезных успехов. Одно время Пицци планировал переключиться на поло, но вскоре осознал, что хочет тренировать.

Поколесив по Южной Америке и предприняв несколько неудачных попыток, в 2010 году он возглавил чилийский «Универсидад Католика» и сделал его чемпионом. Следующим успехом Пицци стала победа в Торнео Инисьяль с «Сан-Лоренсо». А зимой 2016 года Хорхе Сампаоли оставил вакантным пост наставника сборной Чили, открыв Пицци дорогу к большим достижениям. Победа на Кубке Америки только раззадорила его, так что чилийцы будут биться за любой трофей изо всех сил.

СБОРНАЯ КАМЕРУНА

Тренер: Уго Броос

Дата рождения: 10.04.1952 (65 лет)

Место рождения: Гримберген, Бельгия

Гражданство: Бельгия

«Для меня это экзамен, который покажет, являемся ли мы командой топ-уровня и чего на самом деле стоит звание чемпионов Африки. Мы хотим узнать, на какой уровень сумели выйти»

В 1980-х годах Уго Броос оставил видимый след в бельгийском футболе. Первые 13 сезонов карьеры он посвятил «Андерлехту», чьим воспитанником является. Уго сыграл за «пурпурно-белых» 350 матчей, стал обладателем Кубка УЕФА, дважды триумфатором Кубка кубков и трехкратным чемпионом страны. Но в 1983 году внезапно перешел в «Брюгге». С этим клубом Уго тоже успел отпраздновать победу в национальном чемпионате.

Кроме того, он принимал участие в чемпионате мира 1986 года и воочию наблюдал, пусть и со скамейки, за великолепной игрой Диего Марадоны против его команды в полуфинале. В 1988-м Броос закончил играть и без раскачки принял новый вызов – тренерский. Пообтесавшись в «Моленбеке», бельгиец возглавил «Брюгге» и вскоре отпраздновал чемпионство уже в качестве тренера. За 8 лет Уго принес команде 8 титулов, но затем дела пошли на спад. Броос успел выиграть еще титул с «Андерлехтом», после чего отправился ловить удачу в других странах.

Неудачно съездив в Грецию, Турцию, ОАЭ и Алжир, в 2016-м Уго впервые решился поработать со сборной и возглавил команду Камеруна. Результат превзошел все ожидания: несмотря на отказ целой группы лидеров участвовать в Кубке Африки, Броос привел Камерун к победе в турнире и заработал путевку в Россию. Здесь он собирается доказать, что его команда получила звание чемпионов континента не случайно.

СБОРНАЯ АВСТРАЛИИ

Тренер: Ангелос Постекоглу

Дата рождения: 27.08.1965 (51 год)

Место рождения: Афины, Греция

Гражданство: Австралия

«Мы никогда не сдаемся — в любом виде спорта, в том числе и в футболе. Именно в такой футбол я учу играть все команды, которые тренирую, и национальной сборной это тоже касается»

Через пять лет после рождения Ангелоса его семья покинула Грецию и поселилась в Мельбурне. Не исключено, что увлечение Анге футболом произросло из воспоминаний о блестящей игре греческого форварда Мимиса Папаиоанну. К тому же в 1971 году афинский «Панатинаикос» пробился в финал Кубка европейских чемпионов. Как бы то ни было, едва освоившись в новой стране, Ангелос сделал выбор в пользу футбола.

С 1984 по 1993 годы Постекоглу был незаменимым звеном обороны «Саут Мельбурн» и даже сыграл 4 матча за сборную Австралии. В 1994-м Анге отправился за практикой в клуб низшей лиги «Вестерн Сабарбз», но быстро понял, что его время как футболиста подошло к концу. Вернувшись в «Саут Мельбурн» на тренерскую должность, Постекоглу дважды завоевал «золото» чемпионата, а также выиграл престижное звание клубного чемпиона Океании. После чего получил от Федерации футбола Австралии приглашение в «молодежку». С ней Постекоглу трижды побеждал в чемпионате Океании, а затем отправился на историческую родину. Однако в Греции Ангелос не продержался и года.

Но стоило ему вернуться в Австралию, как победы продолжились: на этот раз он принес два титула команде «Брисбен Роар». В 2013-м Постекоглу добился права работать с первой сборной Австралии, завоевал Кубок Азии-2015 и теперь надеется удивить всех на Кубке конфедераций.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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