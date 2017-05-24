Кубок конфедераций-2017. Представление участников. Группа B. Сборная Германии

До старта Кубка конфедераций осталось меньше месяца — пришло время представить участников грядущего турнира. На очереди — сборная Германии.

КАЛЕНДАРЬ

19 июня, понедельник, 18:00 Германия — Австралия

22 июня, четверг, 21:00 Германия — Чили

25 июня, воскресенье, 18:00 Германия — Камерун

СТАТУС: ЧЕМПИОН МИРА

ЧМ-2014 укрепил позиции Германии как самой мощной футбольной державы. Единственной сборной, у которой немцы не сумели выиграть, стала команда Ганы. Турнир запомнился эпохальным полуфиналом. Никогда прежде сборная Бразилии не проигрывала с таким унизительным счетом – 1:7. Оскорбление хозяевам нанесли именно немцы, которые сделали истории о непобедимых бразильских кудесниках не более чем красивыми сказками. Вдобавок Мирослав Клозе в том же матче забил рекордный, 16-й, мяч в чемпионатах мира, побив рекорд бразильца Роналдо. В финале Германии противостояла Аргентина с гениальным Месси. Аргентинцы играли достойно и порой выглядели лучше, но «немецкую машину» после триумфа с бразильцами было уже не остановить. На 113-й минуте вышедший на замену Марио Гетце отправил мяч в сетку и принес Германии четвертый титул чемпионов мира.

ЗАДАЧИ

Для сборной Германии Кубок конфедераций – тест-драйв перспективной молодежи, которой у нее хватает. Двадцатиоднолетний Джошуа Киммих заблистал в «Баварии», его одногодок Серж Гнабри сделал хет-трик в дебютном матче за сборную, а есть еще столь же юные Юлиан Вайгль, Юлиан Брандт, Макс Майер и другие. Им тоже хочется где-нибудь засветиться, и Кубок конфедераций более чем подходит для этого. В команде есть проблемы с нападающими: скорее всего, в Россию поедут совсем юные форварды, малоизвестные вне Бундеслиги. Есть у немцев и имиджевый стимул для победы – престижное звание чемпиона среди чемпионов.

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ

В немецкой команде лидерство берет на себя тот, кто находится в лучшей форме в конкретный отрезок времени. Одно время сборную вел за собой Лам, в другой раз примером служил голкипер Нойер. Был вожаком Томас Мюллер, но сейчас его прицел сбился. А вот Месут Озил, которого давно упрекали в отсутствие характера, наконец заматерел. Хавбек «Арсенала» стал лучшим ассистентом Европы и вышел на ключевые роли как в клубе, так и в сборной.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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