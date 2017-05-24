Кубок конфедераций-2017. Представление участников. Группа B. Сборная Чили

До старта Кубка конфедераций осталось меньше месяца — пришло время представить участников грядущего турнира. На очереди — сборная Чили.

КАЛЕНДАРЬ

18 июня, воскресенье, 21:00 Чили — Камерун

22 июня, четверг, 21:00 Чили — Германия

25 июня, воскресенье, 18:00 Чили — Австралия

СТАТУС: ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА АМЕРИКИ

Путевку в Россию чилийцы получили благодаря победе на домашнем Кубке Америки. В групповом турнире они уверенно победили Эквадор и Боливию с общим счетом 7:0, разойдясь ничьей лишь с Мексикой. В четвертьфинале против Уругвая команду выручило «тактическое» решение от Хары, после которого Кавани был удален, а чилийцы забили единственный гол. Соперником по полуфиналу стали перуанцы – главная сенсация турнира. В обоюдоострой игре судьбу матча решил дубль Варгаса. В финале с Аргентиной Чили не считалась фаворитом. Однако, продемонстрировав вдохновенную игру, «ла роха» дотянула до серии пенальти, где взяла верх со счетом 4:1. Это была историческая, первая для Чили, победа на Копа Америка. Год спустя чилийцы сумели повторить успех и лишили Аргентину возможности разыграть с ними путевку на Кубок конфедераций в отдельном матче.

ЗАДАЧИ

Сборная Чили – пожалуй, самая прогрессирующая сборная за последние годы, во всяком случае в Южной Америке. Выиграв два Кубка Америки за два года, «ла роха» сделала заявку на причисление ее к топовым сборным. Чилийцы жаждут доказать, что способны играть на равных с лучшими командами мира. Их сильная сторона – в сбалансированности состава: каждая линия может похвастать наличием звезд. К минусам можно отнести возраст: почти всем сборникам – под или за 30. Кубок конфедераций может стать для Чили одновременно полигоном и перспективным рынком для молодых футболистов, еще не известных в Европе.

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ

Технарь и бомбардир Алексис Санчес давно влюбил в себя болельщиков. Для многих он стоит совсем рядом с гениями современности – Месси и Роналду. Не проявив себя в «Барселоне» по-настоящему, Алексис стал лицом «Арсенала» и сборной Чили. За неполные три сезона на счету вингера уже более 50 голов. Вряд ли Санчесу есть что доказывать на Кубке конфедераций. Разве что эта поездка положительно скажется на его популярности у фанатов в России.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

Антон Муша Choose Your Destiny. Choose Life. Choose Football