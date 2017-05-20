Кубок конфедераций-2017. Представление участников. Группа А. Сборная России

До старта Кубка конфедераций осталось меньше месяца — самое время сделать краткое представление участников грядущего турнира. Начинаем с хозяев — сборной России.

КАЛЕНДАРЬ

17 июня, суббота, 18:00 Россия — Новая Зеландия

21 июня, среда, 18:00 Россия — Португалия

24 июня, суббота, 18:00 Россия — Мексика

СТАТУС: ХОЗЯЕВА ТУРНИРА

Вряд ли кто-то в здравом уме мог представить, что Россия сумеет попасть на Кубок конфедераций каким-то другим способом, нежели в качестве принимающей стороны. О победе на чемпионате Европы или мира сегодня могут рассуждать только патологические гипероптимисты. Проще поверить, что российская команда перейдет в зону Океании и выиграет там. Впрочем, почетное право принять чемпионат мира, а вместе с ним и Кубок конфедераций тоже надо заслужить. Тут наш министр спорта сыграл явно лучше, чем сборная – на Евро. В конкурсе на право проведения ЧМ-2018, помимо России, участвовала Англия, а также совместные проекты Испании с Португалией и Бельгии с Нидерландами. Двух туров оказалось достаточно для решения вопроса. 2 декабря 2010 года в Цюрихе были объявлены результаты: 13 из 22 голосов были отданы в пользу российской заявки. Так что Кубок конфедераций для России – генеральная репетиция ЧМ-2018.

ЗАДАЧИ

Кубок конфедераций станет первым экзаменом Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной. В его билете три основных вопроса. Чтобы команда выглядела удовлетворительно, надо создать новый защитный тандем на смену паре Игнашевич-Березуцкий. Среди очевидных вариантов – Кутепов и Джикия, но есть, к примеру, Васин или Семенов.

Если Черчесов сумеет при этом найти толкового диспетчера, будет уже хорошо. Здесь его надежды должны быть связаны с Головиным или Миранчуком. Начнет забивать атака – вообще отлично. Со Смоловым, Дзюбой и Полозом эта линия кажется самой перспективной.

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ

Федор Смолов все прочнее утверждается в статусе лучшего российского нападающего. 2016 год сложился для него просто великолепно. Лучший бомбардир минувшего сезона продолжает штамповать голы и в текущем розыгрыше, словно не было летней паузы и травм. Он вновь лидирует в снайперской гонке с 15 мячами на счету. Интерес к нему по ходу сезона проявляли английские и немецкие клубы, так что мотивация на этом международному турнире у него должна быть запредельной.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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