Кубок конфедераций-2017. Представление участников. Группа А. Сборная Португалии

До старта Кубка конфедераций осталось меньше месяца — самое время сделать краткое представление участников грядущего турнира. На очереди — сборная Португалии.

КАЛЕНДАРЬ

18 июня, воскресенье, 18:00 Португалия — Мексика

21 июня, среда, 18:00 Португалия — Россия

24 июня, суббота, 18:00 Португалия — Новая Зеландия

СТАТУС: ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ

Поначалу ничто не предвещало дебютной победы португальцев на Евро. Более того, если бы турнир проходил в привычном формате, они попросту не вышли бы в плей-офф. Сборная Португалии пролезла в 1/8 финала с тремя ничьими в группе. Дальнейший путь был не менее скрипучим: победа над хорватами в овертайме и удачная серия пенальти с Польшей – из разряда «на тоненького». В полуфинале соперником нежданно стала команда Уэльса. Португальцы забили два мяча за три минуты – этого хватило для победы. Финал должен был стать звездным часом хозяев турнира – французов. Более того, в начале встречи травму получил Роналду, устроивший целый драматический мини-спектакль. Но португальцы выстояли, а в дополнительное время подловили Францию на контратаке. Кто бы что ни говорил, грамотная, пусть и скучная, тактика Фернанду Сантуша принесла успех.

ЗАДАЧИ

Португальцам предстоит доказать, что триумф на чемпионате Европы не был случайным. Сделать это всерьез можно будет только на ЧМ-2018, но для предварительной оценки на фоне других континентальных чемпионов Кубок конфедераций вполне пригоден. Для наставника сборной Фернанду Сантуша это отличная возможность испытать новых звезд и осуществить смену поколений. Время Куарежмы, Алвеша, Нани и Пепе уходит, да и Роналду не вечен. Достойная смена им подрастает в лице Саншеша, Мариу, Андре Гомеша и других. С ними Сантуш (если не случится ничего экстраординарного) должен подтвердить тренерский класс.

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ

Чтобы посмотреть на Криштиану, билеты на матч Россия – Португалия раскупают даже те, кому вообще не интересен футбол. Далеко не факт, что звездный португалец почтит Россию приездом на Кубок конфедераций: за его плечами будет уйма матчей за «Реал», и не исключено, что КриРо предпочтет отдых. С другой стороны, Роналду обожает внимание к своей персоне. Желание почувствовать любовь российских поклонников может убедить его посетить турнир.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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