Кубок конфедераций-2017. Представление участников. Группа А. Сборная Новой Зеландии

До старта Кубка конфедераций осталось меньше месяца — самое время сделать краткое представление участников грядущего турнира. На очереди — сборная Новой Зеландии.

КАЛЕНДАРЬ

17 июня, суббота, 18:00 Новая Зеландия — Россия

21 июня, среда, 21:00 Новая Зеландия — Мексика

24 июня, суббота, 18:00 Новая Зеландия — Португалия

СТАТУС: ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА ОКЕАНИИ

Юбилейный, десятый, розыгрыш Кубка Океании был проведен в Папуа — Новой Гвинее летом 2016 года. В отсутствие Австралии угадать будущего победителся оказалось несложно, хотя проблемы у главного фаворита все равно возникали. Новозеландцы легко прошли группу, разгромив всех соперников с суммарным счетом 9-1. Полуфинал против Новой Каледонии дался «олл уайтс» гораздо труднее. Сопперник оказал серьезное сопротивление, и все решил единственный мяч, забитый Крисом Вудом. В финале Новая Зеландия вышла на хозяев. Эта игра стала самой тяжелой для фаворита. Трибуны гнали своих любимцев вперед, и тем уж очень хотелось завоевать кубок на глазах родной публики. За 120 минут голов зафиксировано не было, судья трофея определилась в серии пенальти. Нервы у новозеландцев оказались крепче: 4-2. Для них это стал уже пятый титул победителей Кубка Океании.

ЗАДАЧИ

После передислокации Австралии в Азиатскую федерацию, команда Новой Зеландии осталась почти без конкуренции в зоне Океании. Команда «всех в белом» собрана из игроков местного чемпионата и низших английских дивизионов. Исключение мог бы составить защитник Уинстон Рид из «Вест Хэма», но его выступление на турнире сорвалось из-за травмы. Новая Зеландия едут на турнир как аутсайдер, но должна дать бой хотя бы из чувства национального достоинства. Пример сборной Исландии показал, что можно влюбить в себя весь мир без громких регалий и топ-игроков. Судя по супехам в регби, новозеландцы не робкого десятка и тоже способны на подвиги.

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ

Габаритный нападающий «Лидс Юнайтед» Крис Вуд не первый год считается главной надеждой новозеландской сборной. Сменив восемь английских клубов, два года назад Вуд перешел в «Лидс», где прогрессирует с каждым сезоном. Козыри Криса– хорошая игра головой, убойный удар и неуемная жажда борьбы. Успешное выступление на Кубке конфедераций поможет 25-летнему форварду обратить на себя внимание клубов из лиг посильнее Чемпионшипа.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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