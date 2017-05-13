Кубок Конфедераций-2017. Группа B. Сборная Германии

Еженедельник «Футбол» продолжает публикацию материалов с представлением команд-участниц предстоящего Кубка конфедераций. На очереди сборная Германии, которая едет в Россию на КК-2017 в ранге чемпиона мира-2014.

РАСПИСАНИЕ ГРУППОВЫХ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ НА КУБКЕ КОНФЕДЕРАЦИЙ

19 июня, понедельник

Австралия — Германия

Сочи

22 июня, четверг

Германия — Чили

Казань

25 июня, воскресенье

Камерун — Германия

Сочи

ПУТЬ НА КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ

Германия стала чемпионом мира в июле 2014-го, выиграв свой четвертый Кубок мирового первенства в истории и став первой европейской командой, победившей в чемпионате на южноамериканском континенте. Как ни странно, команда Йоахима Лева подошла не в лучшем состоянии к турниру. Марко Ройс, которому предвещали быть звездой «бундестим», получил серьезную травму в товарищеском матче со сборной Армении за несколько дней до отъезда в Бразилию. Проблемы со здоровьем также испытывали Бастиан Швайнштайгер, Филипп Лам и Сами Хедира, хотя футболисты все же присоединились к команде. Но стоило помнить, что «золотой» состав молодежной сборной Германии, блиставший на ЧЕ-2009, достиг своего пика.

Бундестаг 18 раз принимала участие в первенствах планеты и лишь дважды в первой половине ХХ века отказывалась от выступления в турнире по экономическим причинам. Переступив порог в 1954 году, сборная стабильно начала входить в топ-10 сборных мира. Будучи одной из самых титулованных национальных команд, Германия четырежды выигрывала Кубок мира и трижды чемпионат Европы. Однако Кубок конфедераций так и не покорился немцам. «Бундестим» лишь дважды участвовала в турнире: в 1999-м, вылетев на групповом этапе, и в 2005-м — как хозяйка турнира. Тогда Германия заняла лишь третье место. В России в 2017-м задачей Лева на Кубке конфедераций будет наиграть молодежь, которая станет стержнем на ЧМ-2018.

Чемпионат мира-2014

Групповой этап

Германия — Португалия — 4:0 (3:0)

Германия — Гана — 2:2 (0:0)

США — Германия — 0:1 (0:0)

1/8 финала

Германия — Алжир — 2:1 — доп. вр. (0:0, 0:0, 1:0, 1:1)

Четвертьфинал

Франция — Германия — 0:1 (0:1)

Полуфинал

Бразилия — Германия — 1:7 (0:5)

Финал

Германия — Аргентина — 1:0 доп. вр. (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

ПЯТЬ ФАКТОВ О СБОРНОЙ

1. Сборная Германии Йоахима Лева начиная с 2006 года считалась одной из самых неудачливых команд мира. «Бронза» и «серебро» — максимум, что могла выиграть «бундестим». А главного тренера называли неудачником, неспособным привести свою команду к чемпионству. Показав одну из самых ярких игр на ЧМ-2010 в ЮАР, немцы так и не смогли увезти титул, проиграв Испании в полуфинале. 2014 год стал последним шансом для Лева, чтобы не потерять место главного тренера. И он им воспользовался.

2. На чемпионате мира в Бразилии сборная Германии победила не только благодаря отточенной командной работе и грамотным тренерским решениям. «Бундестим» связалась с корпорацией SAP, производящей программное обеспечение для организаций. Компания провела целое исследование, основанное на отслеживании действий каждого футболиста на поле, включающее более четырехсот параметров, начиная от скорости и заканчивая точностью навесов и передач. Такие статистические данные позволили Йоахиму Леву досконально изучить слабые и сильные стороны своих игроков и составить индивидуальный план действий для каждого из них. Кубок мира-2014, который стоит в музее немецкого футбола в Дортмунде, доказал, что современный футбол — не только мастерство игроков и тактика. После такого сборную Германии теперь точно можно назвать машиной.

3. «Бундестим» — преемница пяти национальных команд. Все началось со сборной Веймарской Республики в начале ХХ века, переросло в Третий рейх, а затем разбилось на три полноценные команды. В 1950-е годы, помимо очевидных ФРГ и ГДР, существовала и национальная сборная Саара — части Германии, оккупированной Францией. Команда даже участвовала в квалификации ЧМ- 1954 и завершила ее выше сборной Норвегии. Впоследствии Саар вошел в состав ФРГ и прекратил свое существование. А вот противостояние ФРГ и ГДР прекратилось лишь в 1990 году вместе с объединением страны. Западная Германия была успешнее в футболе, чем ее восточная соседка: за этот период первая трижды выиграла Кубок мира, а вторая лишь породила нескольких известных миру игроков, например Маттиаса Заммера.

4. Будучи самой титулованной сборной на чемпионатах мира, сборная Бразилии в 5 из 10 встреч одерживала победу над Германией и дважды команды играли вничью. Еще свеж в памяти матч, когда бразильцы спокойно обошли немцев в финале ЧМ-2002. На счету «бундестим» не было ни одной победы в официальных турнирах до 2014 года. Именно тогда Миро Клозе превратился в главный кошмар бразильского футбола: немец польского происхождения стал лучшим бомбардиром финальных турниров чемпионатов мира (16 голов).

5. При упоминании самых ярых европейских фанатов у большинства людей в голове всплывают англичане и итальянцы. Но немцы в этом плане ничуть им не уступают. Футбол в Германии не только национальная гордость, но и то, что объединяет простого рабочего и самого высокопоставленного чиновника. Так, канцлер Германии Ангела Меркель по возможности посещает матчи сборной, она также приходила в раздевалку «бундестим» летом 2014 года в Бразилии после победного финала с Аргентиной. Помимо нее заядлым футбольным фанатом является и нынешний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Вице-канцлер Германии не раз был замечен на матчах «Баварии» и за просмотром выступлений национальной команды.

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ МАТЧЕЙ В ИСТОРИИ

4 июля 1954 года

ФРГ — Венгрия — 3:2

Сборная ФРГ, не допущенная до ЧМ-1950, наконец получила возможность продемонстрировать все свои силы на большом футбольном турнире. Сразу же команда оказалась в финале против великой на тот момент сборной Венгрии во главе с Ференцем Пушкашем. За две недели до финала венгры обыграли немцев со счетом 8:3. Мало кто верил в победу ФРГ на ЧМ. Матч называют величайшим камбэком: ведя со счетом 0:2, венгры умудрились пропустить трижды и отдать титул чемпионов «бундестим». Этот финал ЧМ немцы любят больше любого другого не только потому, что он первый. «Бернское чудо» — именно так прозвали в футбольном мире эту игру — дало настоящий эмоциональный толчок Германии, переживавшей не самые лучшие времена. За финалом в Берне последовал невероятный экономический подъем в ФРГ, который политологи и социологи связывают именно с завоеванным титулом.

30 июля 1966 года

Англия — ФРГ — 4:2 (д.в.)

Один их самых скандальных финалов в истории чемпионатов мира. Немцы были негласными фаворитами той игры, но, как это часто бывает в футболе, на зеленом поле всегда найдется место судейским ошибкам и везению. Обменявшись голами, сборные перешли в овертайм, в самом начале которого был забит сомнительный мяч Джеффри Херста. Советский лайнсмен Тофик Бахрамов подтвердил гол. Споры по этому поводу продолжаются до сих пор: уже в 1996 году Оксфордский инженерный отдел подтвердил, что мяч не пересек линию ворот. Сами болельщики «бундестим» постоянно ссылаются на необъективность лайнсмена. Причина в том, что сборная ФРГ в полуфинале обыграла сборную СССР. Третий гол англичан до сих пор носит гордое имя Тофика Бахрамова, а немцы продолжают сетовать на ошибку и предлагают переиграть тот финал.

22 июня 1974 года

ФРГ — ГДР — 1:0

Каково было удивление, когда по жеребьевке группового этапа чемпионата мира-1974 сборная ГДР попала в одну группу со своей соседкой через стену — сборной ФРГ. Вторые как раз принимали турнир. На противостояние немцев собрался посмотреть полный стадион в Гамбурге. Это был не просто групповой матч, а встреча двух враждующих систем — социалистической и капиталистической. Ирония состоит в том, что уже были известны соперники победителей параллельной группы: выигравший в немецком противостоянии попадал на действующих чемпионов мира — сборную Бразилии. ФРГ предпочла уступить соседу, но в следующем туре сыграть против Югославии. Для ГДР же было куда важнее победить буржуазную часть Германии. В результате первые выбрали легкий путь и подняли Кубок мира, одолев в финале Голландию.

8 июля 2014 года

Бразилия — Германия — 1:7

Этим матчем игроки и болельщики немецкой сборной никогда не перестанут хвастаться, а фанаты бразильцев не устанут ссылаться на отсутствие Неймара и Тиаго Силвы. Германия возила по полю хозяйку чемпионата, как могла: четыре забитых мяча за шесть минут, рекорд Мирослава Клозе, показательное равнодушие Мануэля Нойера после гола престижа Оскара. Слова Данте о том, что он знаком с основным костяком сборной и знает их игру, подогрели самолюбие команды после разгромной победы. Томас Мюллер шутками про семь голов довел бразильца до ссоры. Германия одержала самую крупную победу в истории полуфиналов чемпионата мира, а весь мир снова заговорил о возвращении той самой «немецкой машины», сметавшей все на своем пути. Несомненно, полуфинал с Бразилией — один из самых важных и издевательских матчей немцев.

2 июля 2016 года

Германия — Италия — 1:1 (по пен. 6:5)

Италия — худший соперник для сборной Германии на любом турнире. А дело все в том, что вплоть до лета 2016-го немцы верили в проклятье. «Бундестим» обыгрывала Италию только в товарищеских встречах, а все официальные матче оставались за их соперниками. Поэтому, встретив Италию в четвертьфинале чемпионата Европы, сборная Германии схватилась за голову, а фанаты потихоньку начали собирать вещи. Месут Озил открыл счет, но немцы в этом турнире забыли, что игра рукой в штрафной площади соперника наказывается пенальти. Итальянцы сравняли и перевели игру в овертайм, а затем и в серию пенальти. Команды одинаково плохо их исполняли, но в этом матче футбольные боги впервые в этом противостоянии были на стороне немцев. Фейл Дармиана и точный удар Хектора сняли проклятие с «бундестим».

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press