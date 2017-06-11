Кубок Конфедераций-2017. Группа A. Сборная Мексики

Еженедельник «Футбол» продолжает публикацию материалов с представлением команд-участниц предстоящего Кубка конфедераций. На очереди сборная Мексики, которая едет в Россию на КК-2017 в ранге победителя стыкового матча между победителями Золотого кубка-2013 и Золотого кубка-2015.

Расписание на Кубке конфедераций

18 июня, воскресенье

Португалия – Мексика

Казань

21 июня, среда

Мексика – Новая Зеландия

Сочи

24 июня, суббота

Мексика – Россия

Казань

Кубок конфедераций-2017. Представление участников. Группа А. Сборная Мексики

МЕКСИКАНЦЫ ПОЛУЧИЛИ ПУТЕВКУ В РОССИЮ В ДЕКАБРЕ 2015 ГОДА. Участник Кубка конфедераций от зоны КОНКАКАФ определялся в стыковом матче между победителями Золотого кубка-2013 (США) и Золотого кубка-2015 (Мексика). «Эль Три» в дополнительное время вырвали победу у американцев со счетом 3:2 и в седьмой раз стали участниками репетиции чемпионата мира. В розыгрыше КК-2013 в Бразилии мексиканцы попали в группу к хозяевам, итальянцам и японцам и заняли лишь третье место. Интересно, что через 10 лет «ацтеки» могут принять турнир у себя в стране. Мексика совместно с США и Канадой готовит заявку на проведение ЧМ-2026. Хозяева турнира определятся на конгрессе в Москве в июне 2018 года.

СБОРНАЯ МЕКСИКИ НИ РАЗУ НЕ ВЫИГРЫВАЛА КУБОК МИРА. Высшим достижением для «ацтеков» остается четвертьфинал, но в 1999-м «Эль Три» удалось победить на Кубке конфедераций. Тот турнир для Мексики был домашним, так как Франция отказалась не только от права проведения, но и от участия в этом соревновании. Из всех заявленных на КК-1999 стадионов два из Монтеррея были исключены, из-за того что арены принадлежали к конкурирующей марке пива партнеров ФИФА. Матчи принимали «Ацтека» и «Халиско». По ходу розыгрыша мексиканцы обыграли Саудовскую Аравию, Боливию и США, сыграв вничью только с Египтом – еще в группе. А в финале «ацтеки» победили Бразилию (4:3), в составе которой выступал Роналдиньо, Дида и другие будущие звезды.

Путь на Кубок конфедераций

Групповой этап

Мексика – Куба – 6:0 (4:0)

1:0 – Перальта (17),

2:0 – Вела (22),

3:0 – Перальта (37),

4:0 – Гуардадо (44),

5:0 – Перальта (62),

6:0 – Дос Сантос (75).

Гватемала – Мексика – 0:0.

Мексика – Тринидад и Тобаго – 4:4 (1:0)

1:0 – Агилар (32),

2:0 – Вела (51),

2:1 – Каммингс (55),

2:2 – Джонс (58),

2:3 – Каммингс (67),

3:3 – Гуардадо (88),

4:3 – Джонс (в свои ворота, 58),

4:4 – Маршалл (90).

Четвертьфинал

Мексика – Коста-Рика – 1:0 (0:0), 1:0 – доп. вр.

1:0 – Гуардадо (120).

Полуфинал

Панама – Мексика – 1:2 (0:0)

1:0 – Торрес (57),

1:1 – Гуардадо (90),

1:2 — Гуардадо (105).

Финал

Ямайка – Мексика – 1:3 (0:1)

0:1 – Гуардадо (31),

0:2 – Корона (47),

0:3 – Перальта (60),

1:3 – Мэттокс (80).

Матч за право сыграть на Кубке конфедераций (КОНКАКАФ)

США — Мексика — 2:3 (1:1), 1:2 — доп. вр.

0:1 – Эрнандес (10).

1:1 – Кэмерон (15),

1:2 – Перальта (96),

2:2 – Вуд (108),

2:3 – Агилар (118).

Пять фактов о сборной

1. Футбол в Мексике зародился в начале XX века благодаря переселенцам из Европы. Национальная команда дебютировала 1 января 1923 года победой против Гватемалы (3:2), а уже через четыре года в стране появилась собственная футбольная федерация, вступившая в ФИФА. За годы существования у сборной появилось два основных прозвища. «Ацтеками» мексиканцев называют из-за исторического прошлого государства, а прозвище «Эль Три» связано с тремя цветами национального флага – зеленого, белого и красного. По данным ФИФА, сейчас в Мексике около 10 млн зарегистрированных и незарегистрированных футболистов из 127-миллионного населения. Долгое время «ацтеки» уступали по этому показателю лишь Китаю, США, Индии, Германии и Бразилии. В Мексике почти 500 профессиональных клубов, а всего в стране более 20 тысяч команд. Сильнейшими считаются «Америка» из Мехико, «Тигрес» из Монтеррея и представляющая одноименный город «Гвадалахара» (действующий чемпион клаусуры). Всего в Мексике четыре профессиональных дивизиона. Высший – Примера Дивисьон, состоящий из 18 команд. Чемпионат делится на две части по латиноамериканской системе: апертура и клаусура. Это круги из 17 туров каждый, после которых 8 команд выявляют победителя через плей-офф.

2. США – самый принципиальный соперник для Мексики не только из-за исторических процессов, но и потому, что американская сборная – единственная в зоне КОНКАКАФ, способная помешать «ацтекам» выигрывать трофеи и осложнять задачу выхода на ЧМ. Из 13 финалов Золотого кубка был лишь один случай, когда победу одержала другая сборная (Канада в 2000-м). Но в XX веке Мексика не воспринимала соседей за соперника. После победы США в очном матче 1934 года (4:2) «янки» целых 46 лет (24 матча, 8 американских президентов) не побеждали «ацтеков». Серия прервалась в контрольной игре за несколько недель до старта ЧМ-1982.

3. Мартин Васкес – единственный футболист, выступавший за две национальные сборные. Полузащитник родился в Мексике и в период с 1990 года по 1992-й играл в футболке «ацтеков». Когда Мартин перестал вызываться в национальную команду, то получил американское гражданство и написал заявление о смене сборной. В 1996-м Васкес дебютировал за «янки», а потом до 2016-го работал в тренерском штабе Юргена Клинсманна в национальной команде США.

Мексиканский залив. Зачем самый богатый человек планеты закачивает деньги в футбол

4. Мексика – постоянный гость Кубка Америки, главного турнира КОНМЕБОЛ. Если американцы участвовали в турнире трижды по приглашению и в последний раз – как страна-организатор, то «ацтеки» не пропустили ни одного розыгрыша с 1993 года. Правда, Мексика за эти годы так ни разу не выиграла турнир. На Копа Америка 1993 и 2001 гг. «Эль Три» добирались до финала, но в последнее время с трудом выходят из группы. Также мексиканские команды с 1998 года по 2015-й были желанными участниками Кубка Либертадорес – крупнейшего клубного турнира Южной Америки.

5. За несколько недель до старта турнира в России у сборной Мексики сменился лучший бомбардир. «Ацтеки» уступили сборной Хорватии в товарищеском матче (1:2). Единственный мяч мексиканцев забил форвард «Байера» Хавьер Эрнандес (Чичарито). Тот самый нападающий, который играл в «Манчестер Юнайтед» еще во времена Алекса Фергюсона, потом перешел в мадридский «Реал», а уже оттуда перебрался в Бундеслигу. Для Чичарито гол в ворота хорватов стал 47-м в футболке национальной команды. Хавьер Эрнандес обошел по количеству мячей Хареду Борхетти по прозвищу Лис пустыни, который выступал за сборную с 1997 по 2008 год, наколотив 46 голов.

5 главных матчей в истории сборной

15 июня 1986 года Мексика – Болгария – 2:0

Мексика стала первой страной, которой довелось принять у себя чемпионат мира во второй раз. За 16 лет до этого «Эль Три» на домашнем турнире достигли своего лучшего результата на главном международном футбольном турнире, дойдя до четвертьфинала. Однако если в 1970-м мексиканцы в связи с меньшим количеством участников миновали «проклятье 1/8 финала», то на втором домашнем чемпионате мира им предстояла встреча со сборной Болгарии за право попадания в 1/4 финала. «Эль Три» одержали уверенную победу над командой с балканского полуострова (2:0), а первый мяч в этой встрече Мануэль Негрете забил красивейшим ударом «ножницами». В полуфинале «ацтеки» уступили сборной ФРГ только в серии послематчевых пенальти. До сих пор ЧМ- 1986 остается единственным за всю историю, в котором мексиканцы не потерпели ни одного поражения.

4 августа 1999 года Мексика – Бразилия – 4:3

В 1999 году Мексика стала хозяйкой второго в истории Кубка конфедераций. Кубок впервые «выехал» за пределы Саудовской Аравии, и мексиканцы, которые к тому времени могли похвастать опытом проведения двух чемпионатов мира, прошли всю турнирную дистанцию довольно уверенно. Финальная встреча со сборной Бразилии до сих пор остается самым посещаемым матчем в истории Кубка конфедераций — в тот день на «Ацтеке» в Мехико за игрой наблюдало 110 000 зрителей, которые увидели один из самых ярких успехов мексиканской сборной, добытый в потрясающем по накалу матче. «Эль Три» умудрились упустить преимущество в два мяча, однако все же отпраздновали триумф. Победный мяч на свой счет записал Куаутемок Бланко, ставший тогда лучшим бомбардиром в истории турнира.

Главное приключение лета. Мексика – почти футбольная Россия

25 июля 2001 года Мексика – Уругвай – 2:1

Причиной своих неудач на чемпионатах мира «ацтеки» считают изолированность мексиканского футбола и отсутствие сильных соперников на своем континенте. В связи с этим «Эль Три» начали принимать участие в розыгрышах Кубка Америки, где им стали противостоять сильнейшие команды с соседнего южного континента. В полуфинале «ацтекам» предстояло встретиться с фаворитом турнира – сборной Уругвая. В тяжелейшем матче форварду «зеленых» Хареду Борхетти после серии изящных финтов удалось распечатать ворота двукратных чемпионов мира, а победный мяч записал на свой счет один из лидеров мексиканской сборной всех времен по количеству проведенных матчей – Альберто Гарсия Аспе. В финале «Эль Три» уступили колумбийцам, но то «серебро» остается их главным достижением на Копа Америка.

29 июня 2014 года Голландия – Мексика – 2:1

На чемпионат мира в Бразилию амбициозная сборная Мексики отправилась в качестве одной из самых крепких национальных команд. Футболисты, болельщики и даже президент страны были уверены в силе «трехцветных» и считали, что по окончании турнира мексиканцы сумеют стать обладателями чемпионского титула. Игроки с ходу принялись за дело, беспроблемно выйдя из группы всего с одним пропущенным мячом. Но высшие силы будто бы не желали видеть мексиканцев в 1/4 финала. На протяжении всего матча «зеленые» доминировали на поле, однако уже в компенсированное время был назначен спорный пенальти, благодаря которому голландцы прошли в следующую стадию. Впоследствии Джованни Дос Сантос заявил: «Судьи никогда не позволят сборной Мексики выиграть чемпионат мира».

26 июля 2015 года Ямайка – Мексика – 1:3

Неуверенные матчи со слабыми сборными, «чемпионское везение» и неоднозначное судейство – настолько тернист и сложен для восприятия был путь сборной Мексики до финала Золотого кубка КОНКАКАФ. Там им предстояло встретиться с национальной командой Ямайки, которая сотворила настоящую сенсацию своим попаданием в матч за золотые медали турнира. «Аппетит приходит во время еды» — девиз мексиканцев на главном континентальном турнире в 2015 году. Именно в финале «зеленые» показали свой настоящий уровень, на классе разобравшись с ямайцами. И пусть это были не знаменитые «5:0», но три безответных мяча к 60-й минуте встречи сделали исход противостояния максимально прозрачным. «Эль Три» в 10-й раз стали победителями турнира.

Больше о сборной Мексики в блоге «Футбол в сомбреро»

Текст: Юрий Алеманов, Вадим Павлов

Фото: Global Look Press

Футбол в сомбреро Авторский блог Юрия Алеманова о сборной Мексики, участнике Кубка конфедераций-2017. Последние новости, интервью, составы и фото с турнира.