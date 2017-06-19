Кубок и кот федерации. Что окружает российский КК-2017

Белый глухой кот предсказывает исходы матчей в Эрмитаже. Длиннорукий робот Бакстер занимается тем же самым на ВДНХ. «Скамейки запасных» в московском метро. Судьи, которые следят за проявлением расизма… Еженедельник «Футбол» — о том, что есть на Кубке конфедераций кроме футбола.

Столичная «подземная» жизнь

Пока австралийские болельщики лениво прогуливались по Красной площади, а подогретые алкоголем новозеландцы обсуждали в парке Горького туманные перспективы своей сборной на Кубке конфедераций, основная движуха в Москве царила в метро. В столичной подземке нет двухметровых фигур волка Забиваки, зато можно встретить группу колоритных чилийских фанатов, разодетых в атрибутику своей сборной и восхищающихся диковинными пейзажами. И им действительно было на что посмотреть.

В преддверии турнира в метро появились наклейки с надписями «Скамейка запасных». Их разместили возле сидений на станциях метро «Спартак» и «Тушинская». «Еще мы поставили настольный футбол на двух станциях метро: в переходе между «Пушкинской» и «Чеховской» и в переходе между станциями «Охотный Ряд» и «Театральная». Там же есть тантамарески в виде сотрудников метро», — отметили в пресс-службе. Кроме того, в метро появилась навигация, которая подсказывает, как добраться до стадиона «Спартак», где пройдут четыре матча турнира.

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На станции метро «Воробьевы горы» открыта выставка с футбольными экспонатами. На экспозиционных колбах представлены комплекты форм команд, а также их история и основные достижения. Там же можно найти расписание КК-2017, талисман турнира и официальный мяч соревнований.

Метро – это то место, которое посетят 99 процентов гостей Кубка конфедераций. Так что к открытию там подготовили справочники для болельщиков на пяти языках. И похоже, в метро работают оптимисты: тираж составил 400 тысяч экземпляров. Их бесплатно раздают в подземке, на станциях МЦК, на вокзалах и в аэропортах. В карманных путеводителях есть расписание игр, схемы метро, полезные телефоны и правила бесплатного проезда.

С чем-чем, а с путеводителями вообще не должно возникнуть проблем. Федеральное агентство по туризму выпустило путеводитель по принимающим городам — Москве, Санкт-Петербургу, Сочи и Казани. Он является сборником советов и впечатлений, которыми с будущими гостями делятся живущие в этих городах люди. Среди них журналист-итальянец и учитель из США, молодая семья из Казани и московский школьник, англичанин и новозеландская студентка, волонтер из Эквадора и преподаватель из Хорватии, португалец и жительница Петербурга, студентка из Китая и доктор из Туниса.

Третий размер груди и таксометр

В начале месяца в соцсетях появилась вакансия «хостес для работы на стадионе в Санкт-Петербурге на время Кубка конфедераций». Для помощи ВИП-гостям матчей в Петербурге приглашали девушек с размером груди не меньше третьего. Согласно объявлению, девушки должны были быть старше 21 года, иметь 40-42-й размер одежды и как минимум третий размер груди. Планировалось, что хостесы будут встречать гостей в ВИП-ложах, раздавать подарки и помогать им в сложных ситуациях. При этом отмечалось, что девушкам лишь «желательно» знать английский язык.

А в столице оценить российское гостеприимство уже успел журналист из Чили, который столкнулся с завышенными ценами на такси. Репортер доехал из аэропорта «Домодедово» до гостиницы, находящейся в центре города, за 50 тысяч рублей. Чилиец поинтересовался о стоимости услуги уже после поездки. Он обратился в полицию, и вскоре таксист был задержан, а журналисту вернули деньги.

Трехэтажный Роналду и соцреклама

Основательно подготовились к визиту португальской команды в Казани. На одном из зданий во внутреннем дворе гостиницы «Рамада», где они проживают, разместили огромное граффити с изображением Криштиану Роналду. Без внимания в Казани не осталась и сборная Мексики. В отеле мексиканских футболистов встречали девушки в национальных костюмах, которые преподнесли гостям хлеб с солью и чак-чак.

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Не забыли организаторы и о том, чтобы должным образом анонсировать Кубок конфедераций в сети. Перед стартом турнира в интернете можно было увидеть много любопытных рекламных роликов. Звезда «Арсенала» и сборной Чили Алексис Санчес снялся в клипе «Вместе мы пишем историю». В нем форвард рассказывает внуку о победе на Кубке конфедераций в России. В видео также показан решающий пенальти Санчеса в финале Кубка Америки-2015, победа в котором принесла Чили путевку на КК-2017.

Еще один проморолик был снят в сочинском аэропорту при участии мексиканских болельщиков. Его сюжет заключается в том, что болельщики переживают за пассажира, спешащего на самолет, который огибает препятствия на своем пути, словно футболист на дриблинге.

Битва экстрасенсов

Официальным «Нострадамусом» турнира был назначен кот Ахилл. «Ахилл — потомственный эрмитажный кот. Он с рождения глухой, но у него сильно развиты другие каналы восприятия. Мы думаем, что он максимально правильно сможет предсказать исход Кубка конфедераций», — рассказала ветеринарный врач котов Эрмитажа Анна Кондратьева. Полуторагодовалый глухой кот из Санкт-Петербурга каждый вечер во время ужина будет делать предсказания для матчей следующего дня. И с матчем сборной России против Новой Зеландии он справился неплохо.

Неофициальным соперником животного станет робот Бакстер, который будет предсказывать результаты матчей на ВДНХ. В дни проведения игр перед аппаратом на столе будут ставить три полых кубика. В этих предметах будут находиться листки бумаги с написанными на них названиями команд-участниц, а на третьем листке — слово «ничья». Бакстер сначала должен будет проанализировать пространство вокруг себя. Эту работу он сможет провести с помощью трех встроенных камер, которые способны распознавать предметы. Затем робот в случайном порядке возьмет один из кубиков и передаст его сотруднику «Робостанции», который озвучит его выбор. Понаблюдать за этим процессом смогут все желающие.

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«Умные» кольца и борьба с расизмом

На турнире будет представлено несколько любопытных нововведений. Так болельщики на КК-2017 смогут расплачиваться с помощью «умных» колец. Инновационный способ оплаты станет возможен благодаря технологии бесконтактной передачи данных. Стадионы оснастят установками с платежными технологиями, позволяющими болельщикам расплатиться при помощи цифрового кольца. Технологию бесконтактной оплаты разработал официальный спонсор ФИФА – Visa. Впервые она была опробована на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Кроме того, Кубок конфедераций-2017 в России станет первым официальным турниром, где ФИФА реализует трехступенчатую процедуру борьбы с проявлениями нетерпимости. На всех матчах турнира будут присутствовать наблюдатели по борьбе с дискриминацией.

В результате внедрения новой системы судьи получат право сначала останавливать матчи и запрашивать официальное объявление диктора по стадиону с требованием прекратить проявления нетерпимости. Затем у арбитра есть право прервать матч и сделать еще одно предупреждение, а если это не поможет, судья может принять решение прекратить матч.

Текст: Никита Котов

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press