Кто всплывает со дна океана? Андрей Вдовин – о московском «Динамо»

«Динамо» возвращается в Премьер-лигу. Обыграно «Тосно», за 10 туров до окончания первенства ФНЛ отрыв от третьего места составляет 16 очков, и должно случиться нечто фантастическое, чтобы бело-голубые не поднялись в РФПЛ. «Динамо» не пошло ко дну, как «Торпедо». Его не обанкротили, как «Аланию», и не придушили, как «Москву» или «Сатурн». И кажется, это повод для радости.

Но это совсем не конец мотивирующей истории, когда герой падает на самое дно, терпит унижение, а потом совершает впечатляющий камбэк и под титры и светлую музыку уходит в закат за счастливым будущим. «Динамо» сейчас в середине своего триллера. Вроде бы все налаживается, и команда играет в неплохой футбол, и Панченко забивает приличные голы, и тренерский штаб понимает, что делает. Но впереди еще половина книги, и никто не знает, какие повороты сюжета на уме у ее авторов. И вообще пока неясно: мелодрама это, комедия или фильм ужасов без хеппи-энда.

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«Динамо» возвращается с багажом на шее. У «Динамо» все еще полно долгов. У «Динамо» все еще немало балласта из тех ненужных игроков, которым надо платить безумные зарплаты, хотя от пары из них удалось минувшей зимой избавиться. «Динамо» поменяло акционеров и вроде бы проскочило ту точку, когда простым решением всех проблем было просто обанкротить клуб, скинуть его во второй дивизион и уже оттуда с обнуленной кредитной историей подниматься наверх. Но черный план «Б» наверняка остался в каком-нибудь сейфе офиса клуба и, если что, может быть задействован.

А самое главное — теперь у «Динамо» нет стадиона. И как показывает история, горе тому московскому спортивному клубу, который потеряет свой дом: смертность в этом случае почти стопроцентная. Арена в Петровском парке последний матч принимала в 2008-м. После реконструкции — должна открыться в 2018-м. И за эти десять лет команда потеряла почти 80% болельщиков.

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Кто были те, кто ходил на «Динамо» мимо знаменитого ларька с программками, наклейками и шарфами – прадедушки современных фан-шопов? Кто изучал турнирную таблицу высшей лиги на специальном стенде у входа? Кто покупал билеты в каменной стене касс между павильонами-выходами из метро и должен был складываться пополам, чтобы сунуть мятый рубль в низко-низко расположенные окошки? Вряд ли многие из них выжили за десять лет без побед в Химках, если даже у ЦСКА со всеми его чемпионствами, Кубками и лигами, после нескольких лет игры в Подмосковье теперь проблемы с посещаемостью на современной арене.

Следующий сезон вернувшееся в РФПЛ «Динамо» снова будет играть за МКАДом. Говорят, на «Арене Химки» положат искусственное поле, чтобы по нему топали не только футболисты-профессионалы, но и детские школы. В это время «ВТБ Арена» будет достраивать свой современный стадион. Но не факт, что футбольное «Динамо» и в 2018-м вернется в Петровский парк. Сейчас боссы клуба и собственники новой арены спорят, кто из них кому больше нужен. Хозяева стадиона хотят брать аренду с команды, а «Динамо» просит пускать их бесплатно, иначе арена потеряет свой смысл. Все это может закончиться печально.

А без возвращения в Петровский парк, какой же это камбэк «Динамо»? Так, одна видимость в турнирной таблице.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: официальный сайт «Динамо», ВТБ Арена парк