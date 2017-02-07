Кто троицу любит. ПСЖ и «Барселона» встретятся в плей-офф ЛЧ в третий раз за пять лет

Плей-офф Лиги чемпионов стартует 14 февраля. В преддверии матчей на вылет еженедельник «Футбол» напоминает о положении дел участников 1/8 финала и делится кратким досье на тренеров. На очереди – ПСЖ и «Барселона».

Матч 1: ПСЖ – «Барселона» 14.02.2017, 22:45

Матч 2: «Барселона» – ПСЖ 08.03.2017, 22:45

«Пари Сен-Жермен»

Год основания: 1970

Стадион: «Парк-де-Пренс»

Высшее достижение в ЛЧ: полуфиналист (1994/95)

Рейтинг УЕФА: 6

Попасть на «Барселону» — худшее, что может случиться при жеребьевке плей-офф. Тут «ПСЖ» откровенно не повезло, однако сделать ничего нельзя, остается лишь готовиться и постараться не опозориться. К тому же парижанам до этого и так подфартило с группой: «Лудогорец» и «Базель» вряд ли представляли реальную угрозу. При этом с болгарами «ПСЖ» дома сыграл вничью, опечалив родную публику. Баск Унаи Эмери знает про «Барселону» много интересного, если не все, но едва ли эти знания помогут его игрокам показать на поле больше, чем они умеют. На команде ощутимо сказался уход Златана: Кавани забивает исправно, но по лидерским качествам со шведом ему не сравниться.

Главный тренер: Унаи Эмери

После превосходной работы с «Севильей» Эмери откровенно разочаровывает. Во Франции у трехкратного триумфатора Лиги Европы появилась серьезная конкуренция: с виду непобедимый «ПСЖ» не превосходит «Монако» и «Ниццу» как в очковом зачете, так и в негласном конкурсе зрительских симпатий. Пока все восторгаются соперниками, парижане не могут найти свою игру, а под баскским наставником начинает ощутимо пошатываться кресло. Учитывая, что похожая ситуация случилась с Унаи и в «Спартаке», есть подозрение, что ему не очень комфортно работать за границей. Нет никакой уверенности, что у боссов парижского гранда выдержка больше, чем у владельца красно-белых. Еще год назад казалось, что мы видим восхождение одного из сильнейших тренеров Европы. Сейчас же Эмери рискует упустить перспективу блестящей карьеры.

«Барселона»

Год основания: 1899

Стадион: «Камп Ноу»

Высшее достижение в ЛЧ: чемпион (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15)

Рейтинг УЕФА: 3

К концу 2016 года «Барселона» стала частенько терять очки в чемпионате, поэтому «сине-гранатовые» еще не застолбили за собой вершину таблицы. В Лиге чемпионов «Барса» получила одну оплеуху на групповом этапе – в Манчестере от своего экс-гуру Гвардиолы. Зато в родных стенах каталонцы порвали всех в лоскуты, победив троих соперников с общим счетом 15:0. Если у «Барсы» и есть какие-то проблемы, то к ним можно отнести адаптацию новичков. Ни Пако Алькасер, ни Алеш Видаль, ни Люка Динь толком не выходят на поле: здесь им попросту не выиграть конкуренцию. Смысл этих приобретений не до конца ясен, ведь они едва ли укрепляют даже резервный состав «Барселоны».

Главный тренер: Луис Энрике

Тренерская карьера Луиса Энрике проходит в раскидистой тени его звездных футболистов. Порой складывается ощущение, что Энрике и весь тренерский штаб сами по себе существуют чисто ради успокоения совести Месси и его друзей. Зато по количеству титулов 46-летнего специалиста можно отнести к весьма успешным наставникам. Восемь трофеев за 2 года – Энрике оставит след в истории, даже если вообще не будет больше тренировать. Признание испанца лучшим тренером 2015 года многие посчитали странным, но если взглянуть по-другому, разве можно предъявлять Луису какие-то претензии, когда его клуб постоянно выигрывает? Божественная игра одного человека в командном виде спорта не всегда выручает. Главное, что Энрике удается не испортить нужную атмосферу в клубе, и пока этого хватает.

Текст: Антон Муша

Фото: еженедельник «Футбол», Global Look Press