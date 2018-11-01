Кружок по интересам. Грибы, карпы, вино и другие необычные хобби футболистов 

Вспомните, как в раннем детстве вы выбирали себе занятие, над которым будете возиться после прихода со школы? Стихи, дизайн, автомобили, фотография — все это могло стать вашей основной профессией, но не стало по ряду причин. У футболистов такая же история. Возвращаясь с тренировки, они ищут дело, которое отвлечет от спортивного быта и освободит ум. Встает только один вопрос: кто из игроков окажется оригинальнее в подборе хобби?

ГРИБНИК

Давно вы собирали грибы? Великий Хави — король на поле, чьи достижения повторить сложнее, чем взобраться на Эверест. Однако его хобби одно из самых необычных в современном мире. Еще во времена выступлений за «Барселону» полузащитник признался, что главная его страсть помимо футбола — собирание грибов. Хави поистине мастер этого дела: он с легкостью определит сорт каждого гриба и назовет их особенности.

«Наверное, футболистом быть все-таки лучше, чем грибным охотником, но мне это действительно нравится. Когда выдается свободное время, особенно осенью, я отправляюсь в горы. Это отличное хобби», — Хави раскрыл свою тайну, словно Тони Старк перед журналистами, в эфире одного из испанских телеканалов. В том же эфире игроку предлагали угадать, что за гриб появляется на экране. Нужно ли говорить, что он безошибочно справился с поставленной задачей?

Плеймейкер рассказал, что неровно дышит к грибам еще с раннего детства. Тогда его дед и родители брали маленького Хави с собой в лес и рассказывали о каждом из представителей грибного царства. Однажды даже Пеп Гвардиола дал оценку хобби испанца и очень мило высказался: «Не может быть плохим человек, который любит собирать грибы. Хави именно такой». Спокойствие и взвешенность решений испанца всегда были и остаются его визитными карточками на поле и вне его. Кто знает, может причина этого кроется в грибах?

Кто еще любит «тихую охоту»

Грибников в мировом футболе, кроме Хави, больше не замечено. Поэтому в кружок к испанцу мы записываем и рыболовов:

Олег Романцев, Игорь Акинфеев, Роман Шишкин, Владимир Быстров, Вячеслав Малафеев, Руслан Нигматуллин, Лев Яшин, Павел Садырин, Джордж Бест, Златан Ибрагимович.

АВТОР ДЕТСКИХ КНИГ

Не секрет, что пафосные биографии футболистов проходят через руки множества писателей и редакторов, прежде чем оказаться на полках в магазинах. Тео Уолкотт один из тех, для кого написание книг — это не способ потешить свое эго, а занять себя в дни без футбола.

Англичанин — автор множества детских книг. Он выпустил четыре рассказа для детей об 11-летнем мальчике Ти-Джее. Прототип героя — сам Тео: в школьные годы у него была кличка TJ – по двум первым буквам полного имени Тео Джеймс. Уолкотт, как человек, работающий с Nike с 14 лет, и автор самого молодого хет-трика за сборную Англии, знает все о проблемах молодых звезд и футболистов, столкнувшихся с известностью в раннем возрасте. В своих книгах игрок рассказывает о важности тренировок, правильного питания, режима и многого другого, что маленькие футболисты не воспринимают всерьез.

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Всего вышли четыре книги о Ти-Джее: «Ти-Джей и хет-трик», «Ти-Джей и пенальти», «Ти-Джей и победный гол», «Ти-Джей и кубковый поход». Журналисты поставили отличные оценки рассказам, The Guardian написал положительную рецензию на «Ти-Джея». Сам Тео назвал произведение «Ти-Джей и хет-трик» своей любимой книгой всех времен. Самовлюбленно, но правдиво. В семье Уолкотта все были помешаны на чтении и написании собственных работ, мальчик с детства знал, как должны работать книжки. «Я заметил, что английские мальчики и девочки 9-11 лет теряют интерес к чтению, и решил написать что-то свое» — так Тео объяснил свою мотивацию. Благородно, правда?

Кто еще пишет детские книжки

Как ни странно, но написание детских книг – довольно популярное хобби у футболистов. В кружок к Уолкотту записываем:

Марио Гетце, Томас Мюллер, Мануэль Альмуния, Самюэль Это’О.

ЗАВОДЧИК КУР

28-летний игрок «Сток Сити» Джо Аллен исполнил мечту всех защитников животных. Джо и его подруга Лэйси разводят кур. Да, валлиец после матча идет кормить птиц, а перед тренировкой собирает снесенные яйца. Идея разводить домашнюю птицу пришла в голову именно его девушке. Пара всегда испытывала интерес к защите животных, но до спасения куриц Аллен самостоятельно не дошел.

На сегодняшний момент у игрока дома два петуха и 12 кур, обеспечивающих веселую жизнь валлийской паре. Каждый из футболистов мечтает оказаться на обложке известного журнала и блеснуть в глянце. Джо пошел дальше. Пару лет назад он дал интервью журналу Chicken & Egg (да, есть и такой). Фотосессия с курицами на природе и ответы на вопросы об именах домашних птиц — интервью не имеет ничего общего с классической беседой с футболистом. Это вам не для обложки GQ позировать, правда, Криштиану?

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«Я бы солгал, если бы сказал, что чищу курятник. Как только приходит время очистить курятники, я исчезаю! Лэйси такая неудачница!» — Аллен с большим энтузиазмом рассказывает, кто и почему убирает за курами. К слову, одну из своих птиц футболист назвал Nugget, в переводе означающее «кусок куриного мяса», один из самых любимых фастфудов в западном мире. У Джо Аллена, спасающего куриц от убийств, отличное чувство юмора.

Кто еще занимается животными

Разведение кур – все-таки очень оригинальное увлечение, Джо Алену будет сложно в мире футбола найти себе компаньонов. Так что к нему в секцию записываем других любителей животных:

Майкл Оуэн, Томас Мюллер (разводят лошадей), Даррен Уорд (разводит кошек), Тони Хибберт (разводит карпов).

ХУДОЖНИКИ

Тома Менье — главный художник современного футбола. С самого детства он полюбил этот вид искусства, а после просмотренного мультфильма про кролика Багза Банни он всерьез заявил, что хочет быть художником-мультипликатором. В школе у бельгийца было десять часов истории искусства, включающих живопись, дизайн и архитектуру, и поездки в музеи соседних европейских стран.

«Я поклонник Дали. Он сюрреалистичен и отличается от остальных. Наверное, поэтому он так близок мне» — так объяснил Менье свою заставку с картиной «Постоянство памяти» на телефоне. Защитник также чтит и русскую живопись: «Мне нравятся произведения Василия Кандинского, они до сих пор выглядят современно». Согласитесь, необычно слышать такое, когда в большинстве своем футболисты не ходят по музеям, а выполняют челленджи?

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Менье не только изучает теорию искусства, но и практикует его. В 2015 году на пороге перехода в «ПСЖ» бельгиец разработал дизайн солнцезащитных тентов для компании Winsol. «Я просмотрел предыдущие модели компании Winsol, и они были в классическом стиле. Но мы же не в семнадцатом веке. Я попытался сделать что-то новое и современное. Работаю по старинке — с карандашом и бумагой». В одном из роликов на канале «ПСЖ» игрокам задается вопрос: «С кем бы вы пошли в музей?», большинство указало на Менье, что неудивительно. Он и правда из другого мира, и сам это признает: «Я родом из другой вселенной и не похож на большинство футболистов, которые выросли на французском рэпе и играх в гангстеров».

Кто еще пишет картины

Игроки любят создавать шедевры не только на поле, но и на холстах. Художников в футболе немало, например: Джоди Краддок, Димитар Бербатов, Дмитрий Сенников.

ВИНОДЕЛ

Еще в фильме «Укрощение строптивого» Адриано Челентано показал, как нужно, танцуя на винограде, делать вино. В Италии культ этого напитка, и немудрено, что среди итальянских игроков есть немало любителей вина. Но их всех опередил Андреа Пирло. В последние годы полузащитник особенно усердно занялся своим хобби.

Пирло владеет собственными виноградниками в Брешии. «В детстве я часто бывал у моей бабушки. Этот район называется Коллер. Холм недалеко от центра Брешии», — рассказывал Андреа о своем детстве в этом регионе. Мама футболиста поведала, что в ранние годы он был очень сознательным и энергичным, и ему позволялось дегустировать вино в малых количествах вместе с взрослыми. Отсюда и любовь к этому напитку. Винодельня семейства Пирло Pratum Coller позволяет ежегодно производить от 15 до 20 тысяч бутылок. Это отличный показатель. Существует легенда, что если прийти на винодельню, то сам Андреа Пирло даст вам парочку советов по приобретению вина. Что-то подсказывает, что любителей футбола там в разы больше, чем ценителей алкоголя.

Хобби Пирло нашло отклик и у известней спортивной компании. Пару лет назад Nike выпустил специальную коллекцию бутс в цвете мерло (мерло — любимый цвет полузащитника) с отсылкой к винодельне семейства Пирло. На задней части бутс размещен логотип Pratum Coller в виде четырех золотых звезд. Также нашлось место и для итальянского триколора. Все это оформлено в упаковку, напоминающую коробку для вина. Фанаты «Юве» очень быстро раскупили всю партию.

Кто еще делает вино

Во всем мире футболисты умеют ценить хороший алкоголь. И виноделов среди игроков немало: Андрес Иньеста, Лионель Месси, Давид Жинола, Джанлуиджи Буффон.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИГРОК

Видеоигры — известная забава футболистов. Они то и дело рубятся в PlayStation, а некоторые особенно увлекающиеся индивиды не заселяются в отель без заветной приставки с набором игрушек. Антуан Гризманн должен стать лицом игры Fortnite.

«Я буду играть в Fortnite и пить мате после победы в финале ЧМ» — ремейк француза на легендарную фразу Андреа Пирло после ЧМ-2006 звучал именно так. Собственно, так и случилось, но перед этим Гризманн отпраздновал гол в ворота сборных Аргентины и Хорватии своим уже легендарным танцем, отсылающих всех к любимому хобби футболиста. Фирменное празднование гола Антуаном — танец Take the L («Прими поражение») — это танец одного из персонажей игры Fortnite. Француз стал законодателем жанра, а его празднование все больше стало набирать популярность и среди не таких звездных игроков.

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Если вы не следите за соцсетями чемпиона мира, то вот вам краткое содержание: для своей 22-миллионной аудитории в Инстаграм Гризманн выкладывает фото, как практически каждый день играет в Fortnite, лишь иногда прерываясь на занятия с маленькой дочерью. Гризманн действительно одержим игрушкой, несмотря на свой возраст: статистика показывает, что особой популярностью она пользуется у ранних подростков и детей из-за отсутствия кровавых сцен и наличия яркой картинки. «Однажды я решил попробовать игру, ведь в нее вся молодежь рубится», — сказал как-то Гризманн после очередного вопроса о любви к Fortnite. Действительно, она затягивает, а ее создатели должны пожертвовать круглую сумму французу, устроившему глобальную рекламу игры.

Кто еще играет в приставку

Кажется, мы нашли главное хобби российских футболистов. Во всяком случае, в РПЛ ценят возможность порубится во что-то на приставке.

Вячеслав Подберезкин (Dota 2, CS:GO). Федор Смолов, Павел Мамаев, Андрей Синицын, Александр Мартынович, Неймар, Олег Шатов (CS:GO). Деле Алли, Харри Кейн, Киран Триппьер (Fortnite).

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев, обложка журнала Chicken & Egg