Крутой Уокер. Как новичок «Сити» стал самым дорогим английским футболистом

«Манчестер Сити» заплатил «Тоттенхэму» почти 50 млн фунтов за Кайла Уокера – никогда прежде за защитника не отдавали такую кучу денег. Что это: полное помешательство трансферного рынка или ценное приобретение, которое действительно так необходимо этой команде и ее тренеру?

История с покупкой Джона Стоунза втридорога так и не заставила «Сити» начать считать деньги. Наоборот, спустя год она получила продолжение в виде еще более дорогого трансфера. За последние 10 лет «Сити» потратил на трансферы 1,5 млрд евро, с отрывом заняв первое место в рейтинге самых безбожных транжир мирового футбола. Даже «Реал» за то же время раскошелился «всего» на 1,1 млрд евро.

С крайними защитниками у «Сити» и впрямь был беда. Справа Сабалета и Санья, слева Клиши с Коларовым – всем уже за 30, пик у всех уже позади. Недостаток движения на флангах доставлял много неудобств команде по ходу сезона. Вероятно, Гвардиола был бы рад выкупить у «Тоттенхэма» и Роуза в придачу, но в руководстве «шпор» тоже сидят не наивные юноши. Не случись у Уокера конфликта с Почеттино – не видать бы его Пепу, как своей макушки.

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Кайл под руководством аргентинца вырос в одного из лучших фланговых защитников Европы, но отсутствие титулов и нежелание босса поднимать игрокам зарплату явно его удручало. Теперь клуб на его продаже заработал весьма приятную сердцу Дэниэла Леви сумму. На англичанина претендовали также «МЮ» и «Бавария», так что босс «Тоттенхэма» мог спокойно вытягивать из них все соки, все завышая цену. Это был откровенный шантаж, но боссам «Сити» после просьб Гвардиолы деваться было некуда.

«Я всегда работал в командах, которые могли заплатить большие деньги за топ-игроков. Сейчас же все платят большие суммы за просто хороших игроков. А между просто хорошими игроками и топ-игроками есть разница», — попытался съязвить Жозе Моуринью, но скорее выдал свою обиду, ведь с его стороны интерес к Уокеру тоже был. Гари Линекер пошутил более остроумно: «Уокер стал самым дорогим защитником мира. Представьте, сколько он будет стоить, если научится навешивать». Правда, тут же оговорился: «Поймите меня правильно, мне нравится Уокер. Конечно, он не виноват, что за него заплатили 50 миллионов, но эта сумма может давить психологически».

Гари несколько слукавил: с навесами у Кайла не все так плохо. Уокер провел последний сезон на очень сильном уровне. Все восторгались игрой на правом фланге Мозеса и Валенсии, но новичок «Сити» оказался самым универсальным. По точности передач Валенсия был заметно сильнее коллег (85,8% против 79,2% у Мозеса и 79,8% у Уокера), а в обводках не было равных фулбеку «Челси», что неудивительно, учитывая его позицию в схеме 3+4+3. Однако Кайл по всем параметрам превзошел конкурентов в оборонительных действиях, при этом умудрившись выдать больше ключевых передач. Мощь, цепкость и напор Уокера превратили его в настоящую машину, бороздящую фланг с первой и до последней минуты. Гвардиоле такой Уокер-мобиль ох как нужен, ведь подвижность крайних защитников в его системе очень важна. С другой стороны, сотрудничество с Пепом сделает игру Кайла еще разнообразнее и может вывести его на совершенно выдающийся уровень.

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«Меня не беспокоит сумма трансфера, ведь от меня она не зависела, — уверяет Уокер. — Поэтому я не чувствую давления. Хочу сосредоточиться только на том, что от меня зависит». Кандидатура Уокера стала приоритетной для «Сити» после того, как с крючка сорвался Дани Алвес. Это означает уверенность Пепа в том, что Кайл действительно один из лучших на своей позиции. Возраст, физика, технический арсенал Уокера – все говорит в пользу того, что эта инвестиция не только пойдет «горожанам» на пользу, но впоследствии может быть и компенсирована. Ведь во Франции есть клуб, который готов тратить на игроков и по 200 млн евро.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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