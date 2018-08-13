«Крокодилий» камбек, дебюты VAR и Буффона, пушка Депая. Главные события 1-го тура Лиги 1

В этом сезоне российские болельщики будут намного пристальнее следить за французской Лигой 1 после переезда Александра Головина в «Монако». Дебют россиянина пока что откладывается из-за травмы, но и без его участия в первом туре нового сезоне чемпионата Франции было на что посмотреть. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 1-го тура Лиги 1.

Пока без Головина, но зато с 3-мя очками

Многие российские болельщики мечтали увидеть в первом матче сезона Александра Головина. Но, к сожалению, с этим придется подождать. Его дебют за «Монако» откладывается на ближайшие 3-4 недели из-за травмы, полученной на тренировке. Однако это не помешало «монегаскам» начать сезон с победы и одолеть в гостях «Нант» (3:1). Героем встречи можно смело назвать Радамеля Фалькао, который забил гол и отдал одну результативную передачу.

Камбэк тура

Новичок этого сезона «Ним» выдал, наверно, самый запоминающийся матч тура. Французский клуб сумел победить, играя в меньшинстве и проигрывая 3:1! Таким образом, «Ним» повторил легендарное достижение «Нанси», который в первой игре с «Лиллем» сезона-1978/79 смог совершить сумасшедший камбэк и забить 4 гола.

Судья не может, VAR поможет

С этого сезона во французской лиге работает система видеоповторов VAR. И встречу между «Марселем» и «Тулузой» в этом плане можно назвать исторической. Ведь это был первый матч в Лиге 1, где была использована данная техническая разработка. И Димитри Пайет стал первым футболистом, который реализовал пенальти, после просмотра судьей видеоповтора.

Гол тура

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай в матче с «Амьеном» забил невероятный по красоте гол cо штрафного, отправив мяч в самую девятку. А его команда победила со счетом 2:0.

«ПСЖ» начинает сезон по-чемпионски

В день матча парижскому клубу исполнилось 48 лет. И, конечно, какой праздник без подарков. На «Парк де Пренс» прошла презентация, завоеванного сборной Франции Кубка мира. А также состоялся дебют в чемпионате Томаса Тухеля, в качестве главного тренера «ПСЖ», и голкипера Джанлуиджи Буффона. Что касается самой игры, то хозяева разгромили «Кан», усилиями Неймара, Рабьо и юного Веа.

Parisiens et Champions du Monde ! ⭐️⭐️

Avant le match #PSGSMC , @KMbappe @kimpembe_3 et @AreolaOfficiel ont présenté la Coupe du Monde au public ! Frissons garantis ! 🤩 pic.twitter.com/0PGJcMUNn2 — Paris Saint-Germain 🎂 (@PSG_inside) August 12, 2018

1-й тур

Марсель – Тулуза – 4:0 (1:0)

(Пайет, с пенальти, 45, 62, Жермен, 89, Товен, 90).

Нант – Монако – 1:3 (0:0)

(Сала, 90; Лопеш, 69, Йоветич, 80, Фалькао, 83).

Анже – Ним – 3:4 (1:1)

(Капелле, 33, Фюльжини, 51, Траоре, 55; Тиуб, 4, Депрес, 76, 88, Рипар, 85).

Лилль – Ренн – 3:1 (1:1)

(Мотиба, 45, Пепе, 54, Бамба, 68; Гренье, 63).

Монпелье – Дижон – 1:2 (1:0)

(Мендеш, 5; Тавареш, 51, Кулибали, 90).

Ницца – Реймс – 0:1 (0:1)

(Думбия, 2).

Сент-Этьен – Генгам – 2:1 (1:0)

(Хазри, 45, Дьони, 80; Тюрам, с пенальти, 56).

Лион – Амьен – 2:0 (1:0)

(Траоре, 24, Депай, 75).

Бордо – Страсбур – 0:2 (0:0)

(Сиссоко, 68, Да Кошта, 78).

ПСЖ – Кан – 3:0 (2:0)

(Неймар, 10, Рабьо, 35, Веа, 89).

Фото: Global Look Press

Текст: Михаил Серебряков