Криштиану Роналду больше всех думает о матче с Россией

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, по словам главного тренера национальной команды Фернанду Сантуша, «больше всех думает о предстоящей игре против россиян». «И он полностью сконцентрирован на ближайшем матче», — добавил специалист.

Эта игра пройдет сегодня в Москве на стадионе «Спартак», начало в 18:00. После первого тура группового раунда в группе А лидирует Россия, у которой после победы над Новой Зеландией (2:0) — 3 очка, а у сборных Португалии и Мексики, после результативной ничьей (2:2) — по 1 баллу.

Ранее появлялась информация, что Криштиану Роналду может не сыграть со сборной России. Сейчас в Испании против игрока мадридского «Реала» ведется дело о неуплате налогов на сумму 14,7 млн евро в период с 2011 по 2014 года. И звездному португальцу грозит тюрьма.

Криштиану Роналду готов на сделку с правосудием, ему не жалко 14, 8 тысяч евро в качестве аванса в сделке с правосудием. И на тренировке португальцев перед матчем с Россией он продемонстрировал подлинность своих намерений.

Фото: Сергея Дроняева, еженедельник «Футбол»

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