Крестовский остров невезения. Чем знаменит главный спортивный долгострой России

«Зенит» переезжает на новый стадион. У него нет названия, его фантастическую крышу не так легко открыть, а знаменитое выдвижное поле можно будет сдвинуть с места не раньше, чем закончится чемпионат мира 2018 года. Но все равно арена под условным названием «Санкт-Петербург» дает тем для обсуждений больше, чем весь российский футбол.

Тема №1

Пока пустят лишь 20 тысяч зрителей

Если представить, что у фантасмагорической саги с питерской «летающей тарелкой» на Крестовском острове есть сценарист, ему давно стоило вручить «Оскар». Где и когда мы еще увидим, чтобы первый матч после почти 10 лет возведения арены проходил под аккомпанемент работ вокруг и внутри стадиона? Да-да, на встрече «Зенита» с «Уралом» для зрителей задействованы будут лишь нижние ярусы трибун, потому посещаемость ограничена двадцатью тысячами. Гарантированно счастливчиками могут стать только владельцы абонементов на «Петровский». Остальным – кто насколько расторопный и кому как повезет.

Тема №2

Никто не знает, как называть стадион

«Зенит-Арена», «Зенит», «Газпром-Арена», «Петербург-Арена», «Приморский»… Все запутались в названиях. Предлагалось даже оставить сооружению старое название: «Стадион имени Кирова». Но в итоге в апреле 2016 года появилось название «Стадион «Крестовский» — за это в ходе социологического опроса проголосовало больше 30 процентов жителей Петербурга.

Но вот в период Кубка конфедераций и чемпионата мира он будет именоваться незамысловато: «Санкт-Петербург Арена». Весомая часть болельщиков убеждена: оставить стадион «Крестовским» стоит навсегда. Ведь это означает и географическое расположение, и подчеркивает исторический район города. Но коммерсанты хотели бы продать название какой-нибудь корпорации – содержать такую арену дорого, и спонсорская помощь была бы нелишней.

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Тема №3

Дороже только у «Барселоны» с «Реалом»

Сейчас официальная стоимость возведения «летающей тарелки» заявлена в 42 млрд рублей. Невозможно узнать, сколько это в евро – курс за несколько лет менялся в разы. Но если брать только по нынешнему соотношению, то получаем примерно 650 млн евро. Для сравнения: стоимость почти идентичной по вместимости «Альянц Арены» обошлась в 340 млн. Чиновники из питерской администрации уже заикались, что цена может еще заметно вырасти. Необходимость в спешном порядке перед Кубком конфедераций заново выращивать угробленное предыдущим подрядчиком поле, доведение до штатного режима инженерных коммуникаций, систем безопасности и подтрибунных помещений едва ли возможно в экономварианте. И еще неизвестно, что скажет об увиденном в июне ФИФА и какие предписания за год до чемпионата мира она даст.

Тема №4

У стадиона есть пушки

Правда, только тепловые. Исключительная цена объясняется эксклюзивным проектом. Таких стадионов, чтобы вмещал под восемьдесят тысяч, а еще обладал крышей и выдвижным полем одновременно, в мире пять процентов. На севере Европы «Крестовский» вообще в подобной комплектации единственный. Матчи, шоу, выставки и концерты можно будет проводить при любой погоде. Даже запрет УЕФА на проведение международных матчей под крышей ни болельщикам, ни футболистам проблем не создадут – как бы люто мороз ни ударил, система обогрева воздуха внутри стадиона не опустит его ниже пятнадцати градусов тепла.

Нипочем в этом случае окажутся и осадки любого масштаба. Направленные вверх тепловые пушки будут автоматически гасить и обильный снегопад, и мощный ливень. Достаться от них может лишь верхним рядам, и то лишь капли.

Тема №5

Ночью футбол, вечером танцы

Чтобы «переодеть» арену с футбола на концерт или шоу требуется всего четыре часа. За это время рельсовая конструкция доставит газон за пределы поля. Представители генерального подрядчика утверждали, что даже если в календаре стоит матч, который закончится поздним вечером, концерт можно смело назначать уже на следующий день.

Тема №6

Здесь играть нельзя, но заставляют

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов сказал в прессе прямо, что, по-хорошему, играть на «Крестовском» не следует. Но выхода нет: требования ФИФА подразумевают на новом стадионе три тестовых матча, которыми и станут все оставшиеся домашние встречи «Зенита» в чемпионате. Здесь Митрофанов еще более конкретен: если б не обязательство России как хозяйки крупного международного турнира тестировать арену, то оптимальным вариантом сейчас было бы продолжить играть на «Петровском». Параллельно подготавливая «космический корабль» к собственным «полетам».

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Тема №7

Катером на матч

Арене на берегу залива положено иметь и эксклюзивную транспортную опцию. К чемпионату появятся новый причал, где разместится остановка очень популярного на берегах Невы в летнее время водного такси, и зона для прибытия частных катеров. Учитывая, что проходящий мимо «Крестовского» западный скоростной диаметр не подразумевает съезда около стадиона, у автомобилистов появится ценная альтернатива.

Тема №7

Мост вместо метро и автомобиля

Станция метро «Новокрестовская» в ста метрах от арены будет готова через год. А Яхтенный мост для пешеходов, велосипедистов и спецтранспорта откроется уже в мае. 500-метровый мост соединит арену с прибрежной частью густонаселенного Приморского района, что на севере Петербурга. Сегодня из этого места даже в свободный от трафика час можно добраться до стадиона лишь минут за 25. А если вы без авто и едете на метро из центра, то минут 20 у вас уйдет на дорогу до ближайшей к арене станции «Крестовский остров», а там еще 20 пешком до стадиона. Других вариантов пока не предлагают.

Тема №8

Доделывать новый стадион придется еще долго

До матча «Зенита» с «Уралом» попасть в чашу нереально, тем не менее можно пообщаться с сотрудником стадиона. «Я здесь пять месяцев. С Нового года, после того как город его официально принял, рабочих на стадионе в разы сократилось, — рассказал Андрей. — Но все равно нас еще достаточно много, а половина чаши завалена стройматериалами. Почти все придется исправлять, сделали кое-как. Я не футбольный специалист – состояние подтрибунных помещений или качество поля оценивать не возьмусь. С виду в футбол играть можно, наверное. Но если во время матча где-то прорвет трубу и польется вода, советую не удивляться».

Тема №9

Сюрпризы для телевидения

Комментатор Геннадий Орлов – один из тех, кто уже видел арену изнутри. И тоже не в восторге: «Неприятно удивило расположение комментаторской – она расположена перед рядами. И если люди встают с мест и, например, идут перекусить, это может попасть в камеры. Похоже, строители не продумали, как мы на матчах будем работать».

Но есть для журналистов, в том числе телевизионных, и хорошая новость. Во-первых, на «Крестовском» весьма вместительная и удобная ложа прессы. Кроме того, она оборудована для съемки. Фотографов и камеры привычно видеть за воротами и у кромки поля. Здесь пришло время снова и уже в положительном смысле вспомнить про уникальность стадиона. Он позволит вывести на новый уровень телетрансляции, балуя зрителей оперативным видом сверху и выхватывая самое интересное на трибунах.

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Тема №10

Сюда придет хоккей

После гигантских трат на строительство городу придется изыскивать средства и на содержание «летающей тарелки». Кроме футбольных, концертных и других праздничных и культурных мероприятий, речь шла о проведении хоккейных матчей, в частности, об этом говорил член совета директоров СКА, экс-президент КХЛ Александр Медведев.

Тема №11

«Зенит» здесь будет гостем

Год назад вице-губернатор Санкт-Петербурга уверял, что почти решен вопрос о передаче стадиона в управление «Зениту». Но увидев стройку, клуб логично отказался от пугающей нагрузки. Пока «Зенит» намерен выступать арендатором, а своим домом он сделает «Крестовский» никак не раньше 2019 года. Перспективы его заполнения и вовсе вызывают беспокойство. Средняя посещаемость чемпионата России чуть выше 10 тысяч, а «Зенит» в последние два года стал забывать, как выглядят аншлаги даже на маленьком «Петровском». «Крестовский» же рассчитан почти на 70 тысяч!

Стадиону высшей категории по требованиям ФИФА нужны такого же статуса матчи. Не только с участием «Зенита». Пока есть ясность лишь на это и следующее лето. Да еще в 2020 году Санкт-Петербург примет игры чемпионата Европы. Наверняка на второй по величине арене страны станет чаще гостить сборная России.

Санкт-Петербург

Текст: Максим Михалко

Фото: ТАСС, Global Look Press

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»